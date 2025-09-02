Водная прогулка
Снорклинг у кораллов и вечеринка на плавучем баре
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:00
3 сен в 08:00
$26.84 за человека
-
6%
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия на острова Хон Миу и Хон Там с обедом и водными развлечениями
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:30
3 сен в 08:30
$49
$52.11 за человека
Водная прогулка
Морская прогулка по Южным островам Нячанга
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br> Точное время выезда можно обговорить с организатором.
Завтра в 08:00
3 сен в 08:00
$1934 за всё до 10 чел.
