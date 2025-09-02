Мои заказы

Остров Хон Там – экскурсии в Нячанге

Найдено 3 экскурсии в категории «Остров Хон Там» в Нячанге на русском языке, цены от $26, скидки до 6%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Снорклинг у кораллов и вечеринка на плавучем баре
6.5 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Снорклинг у кораллов и вечеринка на плавучем баре
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:00
3 сен в 08:00
$26.84 за человека
Экскурсия на острова Хон Миу и Хон Там с обедом и водными развлечениями
6 часов
-
6%
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия на острова Хон Миу и Хон Там с обедом и водными развлечениями
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:30
3 сен в 08:30
$49$52.11 за человека
Морская прогулка по Южным островам Нячанга
5 часов
Водная прогулка
Морская прогулка по Южным островам Нячанга
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br> Точное время выезда можно обговорить с организатором.
Завтра в 08:00
3 сен в 08:00
$1934 за всё до 10 чел.

Сколько стоит экскурсия по Нячангу в сентябре 2025
Сейчас в Нячанге в категории "Остров Хон Там" можно забронировать 3 экскурсии от 26 до 1934 со скидкой до 6%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
