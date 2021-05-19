Всё о Хиросиме

Полезная информация о Хиросиме

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Местное время в Хиросиме
05:0934
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇯🇵 Япония
Название городаХиросима
По-английскиHiroshima
Столица регионаХиросима является столицей региона
Население города1 143 841 чел.
АэропортыХиросима HIJ, Hiroshima West HIW
Часовой поясAsia/Tokyo
Средняя высота16 м. от уровня моря

Где находится Хиросима на карте

Хиросима фото города
Хиросима

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