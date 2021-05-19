Полезная информация о Хиросиме
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Местное время в Хиросиме
05:0934
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇯🇵 Япония
|Название города
|Хиросима
|По-английски
|Hiroshima
|Столица региона
|Хиросима является столицей региона
|Население города
|1 143 841 чел.
|Аэропорты
|Хиросима HIJ, Hiroshima West HIW
|Часовой пояс
|Asia/Tokyo
|Средняя высота
|16 м. от уровня моря
Где находится Хиросима на карте
Хиросима
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