Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Путешествие по Камакуре с местным жителем: самурайская история, дзен-буддистские храмы и бамбуковые сады. Откройте для себя дух Японии
Начало: По договоренности
1 июл в 09:00
15 июл в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Камакура без спешки и толп
Погрузитесь в атмосферу древней Камакуры, избегая толп и спешки. Исследуйте храмы и сады, наслаждаясь уникальной природой и культурой
Начало: Один из четырёх вокзалов Центрального Токио (Tokyo...
1 июл в 11:00
2 июл в 06:00
$550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Камакура: один день - тысяча лет
От Великого Будды до бамбукового леса - через историю, веру и природу Японии
Завтра в 09:00
13 июн в 09:00
$578 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
очень интересная и позновательная экскурсия. Узнали много нового про Японию, историю и традиции этой замечательной страны. Аэлите огромное спасибо за содержание и терпение (не очень организованным туристам).
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M
Мила интересно и системно рассказывает материал, очень деликатный человек. Прекрасно провели день! Отдельное спасибо, что нашла возможность провести экскурсию день в день, когда другой экскурсовод с Трипстера отменил экскурсию в 8.30 утра.
+4
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Вчера вернулись из Японии. Брали две экскурсии с Аэлитой: Токио на языке контрастов и влюбиться в Камакуру. Остались очень довольны! Аэлита прекрасный рассказчик, очень интересный материал, не утомительная прогулка! Очень рекомендую!
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Огромное спасибо Аэлите за чудесный день. Очень интересный рассказчик, аккуратный водитель и просто приятный человек! Рекомендую!
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Е
Отличная экскурсия! погружение полное и в культуру, и в историю, и в настоящее Японии. Превзошло все наши ожидания! Огромное спасибо!
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Нам очень понравилась экскурсия! Мила отличный экскурсовод, приятная собеседница и очень эрудированная рассказчица. Мы узнали и увидели много интересного. Мила
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Ю
Один из лучших гидов, которых я встречала. Экскурсия в Камакуру была комфортная и очень интересная. Тысяча рекомендаций всем сомневающимся
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Мила, огромное спасибо за чудесную экскурсию по Камакуре! Было очень интересно и душевно. Отдельный восторг – ваш ресторан! Ужин вышел идеальным. Большое Вам спасибо, очень приятно! И огромное спасибо!
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Влюбились в город. Экскурсия была наполненной и невероятно интересной. По запросу заменили одно место на другое. Точно вернемся ещё
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А
Спасибо Аэлите за интересную экскурсию по Камакуре! Увидели много всего интересного за день.
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Всего 23 отзыва в Камакуре в категории "Храм Хококудзи"
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Ответы на вопросы от путешественников по Камакуре в категории «Храм Хококудзи»
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Сейчас в Камакуре в категории "Храм Хококудзи" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 578. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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