Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура - в поисках Семи богов счастья
Погрузитесь в духовный мир Японии, посетив Камакуру. Исследуйте храмы, участвуйте в ритуалах и насладитесь природой
Начало: На станции «Кита-Камакура»
16 июн в 10:00
18 июн в 10:00
$280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура: по следам самураев и буддийских монахов
Прогуляйтесь по Камакуре, узнайте о самураях и буддийских традициях. Визит к Большому Будде и храмам оставит незабываемые впечатления
Завтра в 10:00
13 июн в 09:00
$257 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Камакура: один день - тысяча лет
От Великого Будды до бамбукового леса - через историю, веру и природу Японии
Завтра в 09:00
13 июн в 09:00
$578 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
большое спасибо за интересный и познавательный маршрут
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Прекрасный маршрут и очень интересно собирать в книжечку штампы и следить как мастера пишут тебе, надеюсь какие то хорошие пожелания)) Очень интересный рассказщик, обаятельная, увлекла нас городскими пейзажами и традициями!
очень рекомендую!
очень рекомендую!
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А
С первой минуты стало понятно, что Ксения — серьёзный и опытный гид с глубоким знанием истории и культуры. Она обращает
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С
Интересная экскурсия, посетили красивые сады и храмы, прошли по местным улочкам.
Гид Ксения интересно рассказывает про историю храмов, про значение каждого святилища.
Рекомендую!
Гид Ксения интересно рассказывает про историю храмов, про значение каждого святилища.
Рекомендую!
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И
Ксения для нас - открытие!
Поверьте, есть с чем сравнивать.
Из 5 экскурсий по Японии экскурсия с Ксенией однозначно на первом месте!!!
У
Поверьте, есть с чем сравнивать.
Из 5 экскурсий по Японии экскурсия с Ксенией однозначно на первом месте!!!
У
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И
Экскурсия прошла отлично, экскурсовод был очень внимательным, посмотрели все, что планировали и получили множество полезных советов и рекомендаций. Экскурсия была
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Всего 6 отзывов в Камакуре в категории "Храм Хасэ-дэра"
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Ответы на вопросы от путешественников по Камакуре в категории «Храм Хасэ-дэра»
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Сейчас в Камакуре в категории "Храм Хасэ-дэра" можно забронировать 3 экскурсии от 257 до 578. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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