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Храм Хасэ-дэра – экскурсии в Камакуре

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Хасэ-дэра» в Камакуре на русском языке, цены от $257. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Камакура - в поисках Семи богов счастья
Пешая
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура - в поисках Семи богов счастья
Погрузитесь в духовный мир Японии, посетив Камакуру. Исследуйте храмы, участвуйте в ритуалах и насладитесь природой
Начало: На станции «Кита-Камакура»
16 июн в 10:00
18 июн в 10:00
$280 за всё до 6 чел.
Камакура: по следам самураев и буддийских монахов
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура: по следам самураев и буддийских монахов
Прогуляйтесь по Камакуре, узнайте о самураях и буддийских традициях. Визит к Большому Будде и храмам оставит незабываемые впечатления
Завтра в 10:00
13 июн в 09:00
$257 за всё до 6 чел.
Камакура: один день - тысяча лет
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Камакура: один день - тысяча лет
От Великого Будды до бамбукового леса - через историю, веру и природу Японии
Завтра в 09:00
13 июн в 09:00
$578 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Сергей
Камакура - в поисках Семи богов счастья
большое спасибо за интересный и познавательный маршрут
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Вера
Камакура - в поисках Семи богов счастья
Прекрасный маршрут и очень интересно собирать в книжечку штампы и следить как мастера пишут тебе, надеюсь какие то хорошие пожелания)) Очень интересный рассказщик, обаятельная, увлекла нас городскими пейзажами и традициями!
очень рекомендую!
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А
Камакура - в поисках Семи богов счастья
С первой минуты стало понятно, что Ксения — серьёзный и опытный гид с глубоким знанием истории и культуры. Она обращает
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внимание на всё: от флоры и фауны до, кажется, самого последнего камешка на тропе.

Только настоящие профессионалы могут не просто показать достопримечательности, а провести тебя по скрытым тропам и помочь буквально с головой погрузиться в другую эпоху. Благодаря таким деталям прогулка превращается в настоящее путешествие во времени.

И, кажется, в этот день с нами действительно были семь богов счастья — всё сложилось идеально: атмосфера, маршрут, истории и настроение.

Экскурсия в Камакуре оставила очень тёплые впечатления. Однозначно рекомендую всем!

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С
Камакура - в поисках Семи богов счастья
Интересная экскурсия, посетили красивые сады и храмы, прошли по местным улочкам.

Гид Ксения интересно рассказывает про историю храмов, про значение каждого святилища.

Рекомендую!
Интересная экскурсия, посетили красивые сады и храмы, прошли по местным улочкам.
Интересная экскурсия, посетили красивые сады и храмы, прошли по местным улочкам.
Интересная экскурсия, посетили красивые сады и храмы, прошли по местным улочкам.
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И
Камакура - в поисках Семи богов счастья
Ксения для нас - открытие!
Поверьте, есть с чем сравнивать.
Из 5 экскурсий по Японии экскурсия с Ксенией однозначно на первом месте!!!
У
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нас был велик соблазн позвонить ещё раз Ксении и попросить ее ещё на один тур, чтобы ее глазами увидеть Токио!))
Вам знакомо чувство, когда по первым же фразам вы понимаете, что у собеседника высшее образование?
Вот так и у нас с Ксенией!
Абсолютно быстрые и точные реакции, системность в структуре экскурсии, глубокое знание предмета - все это Ксения!
Камакура через экскурсию Ксении великолепна! И Эносима тоже!

Рекомендуем?
Однозначно!
Соберёмся ещё раз в Японию - сразу будем звонить Ксении и заказывать несколько экскурсий!

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И
Камакура - в поисках Семи богов счастья
Экскурсия прошла отлично, экскурсовод был очень внимательным, посмотрели все, что планировали и получили множество полезных советов и рекомендаций. Экскурсия была
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не слишком продолжительной, чтобы сильно устать, но посетили много интересные мест. Хотелось бы еще добавить немного информации о том, как сейчас живут японцы, из чего состоит ВВП, на что сейчас мода.

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Всего 6 отзывов в Камакуре в категории "Храм Хасэ-дэра"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Камакуре в категории «Храм Хасэ-дэра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Камакуре
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Камакура - в поисках Семи богов счастья;
  2. Камакура: по следам самураев и буддийских монахов;
  3. Камакура: один день - тысяча лет.
Сколько стоит экскурсия по Камакуре в июне 2026
Сейчас в Камакуре в категории "Храм Хасэ-дэра" можно забронировать 3 экскурсии от 257 до 578. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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