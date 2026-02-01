Индивидуальная
до 3 чел.
Камакура без спешки и толп
Погрузитесь в атмосферу древней Камакуры, избегая толп и спешки. Исследуйте храмы и сады, наслаждаясь уникальной природой и культурой
Начало: Один из четырёх вокзалов Центрального Токио (Tokyo...
Завтра в 06:00
16 фев в 11:00
$550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Путешествие по Камакуре с местным жителем: самурайская история, дзен-буддистские храмы и бамбуковые сады. Откройте для себя дух Японии
Начало: По договоренности
25 фев в 09:00
26 фев в 09:00
$273 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Что скрывает фасад Камакуры
Уникальная экскурсия по Камакуре без туристических толп: древние храмы, сады и самурайская история ждут вас в этой индивидуальной программе
Начало: На станции Токийского вокзала
2 апр в 10:30
4 апр в 10:30
$650 за всё до 6 чел.
