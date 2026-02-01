Найдено 3 экскурсии в категории « Храм Кэнтё-дзи » в Камакуре на русском языке, цены от $273. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 9 часов 13 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Камакура без спешки и толп Погрузитесь в атмосферу древней Камакуры, избегая толп и спешки. Исследуйте храмы и сады, наслаждаясь уникальной природой и культурой Начало: Один из четырёх вокзалов Центрального Токио (Tokyo... $550 за всё до 3 чел. Пешая 6 часов 7 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем Путешествие по Камакуре с местным жителем: самурайская история, дзен-буддистские храмы и бамбуковые сады. Откройте для себя дух Японии Начало: По договоренности $273 за всё до 4 чел. Пешая 6 часов 3 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Что скрывает фасад Камакуры Уникальная экскурсия по Камакуре без туристических толп: древние храмы, сады и самурайская история ждут вас в этой индивидуальной программе Начало: На станции Токийского вокзала $650 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Камакуры

Ответы на вопросы от путешественников по Камакуре в категории «Храм Кэнтё-дзи» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Камакуре Камакура без спешки и толп; Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем; Что скрывает фасад Камакуры. В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Какие места ещё посмотреть в Камакуре Самое главное; Дайбуцу. 2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале: Сколько стоит экскурсия по Камакуре в феврале 2026 Сейчас в Камакуре в категории "Храм Кэнтё-дзи" можно забронировать 3 экскурсии от 273 до 650. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Экскурсии на русском языке в Камакуре (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Храм Кэнтё-дзи», 23 ⭐ отзыва, цены от $273. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель