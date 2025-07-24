Посетители могут насладиться уникальной атмосферой Арашиямы, пройдя через бамбуковую рощу и поднявшись на вершину парка обезьян. Храм Тенрю-дзи и сад Окочи Сансо предложат культурные и природные впечатления. Прогулка по торговой улице позволит окунуться в местный колорит и попробовать японские деликатесы.



Это идеальная возможность увидеть Киото с его лучших сторон и насладиться природой и культурой в одном туре

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Арашиямы - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы комфортная погода и минимальная загруженность. Летом можно насладиться зеленью, но учтите жару и влажность. Зимой меньше туристов, и вы сможете насладиться спокойствием, хотя некоторые виды могут быть ограничены из-за погоды.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.