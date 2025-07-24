Посетители могут насладиться уникальной атмосферой Арашиямы, пройдя через бамбуковую рощу и поднявшись на вершину парка обезьян. Храм Тенрю-дзи и сад Окочи Сансо предложат культурные и природные впечатления. Прогулка по торговой улице позволит окунуться в местный колорит и попробовать японские деликатесы.
Это идеальная возможность увидеть Киото с его лучших сторон и насладиться природой и культурой в одном туре
5 причин купить этот билет
- 🌿 Уникальная бамбуковая роща
- 🐒 Парк обезьян с панорамными видами
- 🏯 Храм Тенрю-дзи и его пруд
- 🍣 Дегустация японских деликатесов
- 🌉 Вид на мост Тогэцукё
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Арашиямы - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы комфортная погода и минимальная загруженность. Летом можно насладиться зеленью, но учтите жару и влажность. Зимой меньше туристов, и вы сможете насладиться спокойствием, хотя некоторые виды могут быть ограничены из-за погоды.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Бамбуковая роща Арашияма
- Парк обезьян
- Храм Тенрю-дзи
- Сад Окочи Сансо
- Мост Тогэцукё
Описание билетаМаршрут • Встретьтесь с вашим гидом на станции Сага-Арасияма, откуда начнется ваше путешествие к первой точке маршрута — бамбуковой роще Арасияма. Прогуляйтесь по этому впечатляющему городскому лесу и поднимитесь на вершину парка Арасияма, откуда открывается захватывающая панорама окрестностей.
- Далее ваш путь лежит к уединенному саду Окочи Сансо. Здесь вы сможете расслабиться в тихой атмосфере и насладиться напитками в баре, расположенном в бывшей чайной.
- Изучите храм Тэнрю-дзи и полюбуйтесь красочными карпами кои в пруду. Насладитесь живописным видом на реку Кацура и знаменитый деревянный мост Тогэцукё.
- В завершение, получив необходимую информацию и билеты, совершите небольшое восхождение на холм обезьяньего парка.
• Попрощайтесь с вашим гидом, завершив экскурсию с незабываемыми впечатлениями и одним из лучших видов на Киото, который открывается с вершины горы Ивата-яма. Важная информация:
- Эта пешая экскурсия будет проходить в любую погоду.
- Подъем на вершину Парка обезьян состоит из короткого похода (15-20 минут) по крутой тропинке. Пожалуйста, возьмите удобную обувь и убедитесь, что Вы находитесь в приемлемом физическом состоянии для этого.
- Для подтверждения тура необходимо минимум 2 гостя. Если путешествует один человек, тур может быть отменен, перенесен или будет произведен возврат средств.
- Пожалуйста, прибывайте за 15 минут до времени отправления. Если вы опоздаете — деньги не будут возвращены.
Ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бамбуковый лес Арасияма
- Святилище Нономия
- Окочи Сансо
- Храм Тенрю-дзи
- Гора Арасияма
- Кимоно Лес
- Мост Тогетсукё
- Парк обезьян Иватаяма
Что включено
- Англоговорящий гид
- Входные билеты в:/nСад Окочи Сансо/nХрам Тенрюдзи/nПарк обезьян
- Зеленый чай
- Сувенирные фотографии
Что не входит в цену
- Трансфер от/до места встречи
- Питание и дополнительные напитки
- Сувениры
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 11-1 Sagatenryūji Kurumamichichō, Ukyo Ward, Kyoto, 616-8373, Japon
Завершение: Arashiyama Monkey Park Iwatayama
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
T
Terri
24 июл 2025
Карим был нашим гидом по бамбуковому лесу. Очень знающий и приятный молодой человек, который знал много интересных фактов о Японии. Нам очень понравилась поездка, мы провели замечательный день с прекрасным гидом, большое спасибо.
С
Симона
22 июл 2025
Карим, наш гид, был превосходным. Он очень хорошо все объяснил. Приятный и профессиональный. Сам лес не очень большой, но в туре есть и другие достопримечательности, которые включены в стоимость и не менее интересны. Рекомендуем.
S
Stephanie
20 июл 2025
Том был отличным гидом! Очень знающий и интересный! Он поддерживал приятный темп пешеходной экскурсии и по дороге рассказывал много интересной информации. Это был очень увлекательный опыт!
S
Shelley
19 июл 2025
Превосходно. Мы прекрасно провели время, и наш гид был замечательным. Рекомендуем всем.
Т
Том
18 июл 2025
Превосходно. 10 из 10.
Входит в следующие категории Киото
