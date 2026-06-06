Прикоснуться к древним традициям и пройти через легендарные тории в образе настоящей японки
Эта экскурсия объединяет сразу несколько образов Киото: ультрасовременную архитектуру, древние буддийские святыни и классическую японскую эстетику.
Мы начнём день на футуристичном вокзале Киото, посетим один из крупнейших деревянных храмов мира, а затем переоденемся в кимоно и отправимся к знаменитому святилищу Фусими Инари.
Описание экскурсии
10:00 — встреча на станции Киото
10:00–10:40 — панорамная площадка Поднимемся на Sky Garden и Happy Terrace. Отсюда открываются впечатляющие виды на город и окружающие горы. Поговорим об истории Киото и его развитии.
11:00–11:45 — храм Хигаси Хонгандзи Посетим один из крупнейших деревянных храмовых комплексов мира. Осмотрим главный зал и окунёмся в историю одной из самых влиятельных буддийских школ Японии.
11:45–12:00 — возвращение на станцию Киото
12:00–13:00 — обед
13:10–13:20 — переезд к Фусими Инари Поездка на поезде JR Nara Line.
13:20–14:00 — переодевание в кимоно Выбор и примерка кимоно. Процесс занимает около 30–40 минут. Аренда оплачивается отдельно.
14:00–16:15 — святилище Фусими Инари Прогуляемся по знаменитым алым воротам тории, поднимемся к смотровой площадке с красивыми видами и посетим менее людные участки комплекса. По пути сделаем атмосферные фотографии и заглянем в бамбуковую рощу.
16:15–16:45 — возвращение к пункту проката и сдача кимоно
16:48–16:55 — возвращение на станцию Киото
Во время экскурсии вы узнаете:
почему вокзал Киото называют городом в городе и чем уникальна его архитектура
как вера и упорство помогли построить один из крупнейших деревянных храмов мира
что такое буддийская школа Дзёдо Синсю и какую роль она сыграла в истории Японии
почему тысячи японцев жертвуют ворота тории святилищу Фусими Инари
какую роль играют лисы в японской мифологии
как правильно выбирать кимоно и соблюдать этикет в священных местах
Организационные детали
Отдельно оплачивается: аренда кимоно — от 3500 до 12000 йен, питание и напитки — около 2000 йен за чел.
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции Киото
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 558 туристов
Живу в Японии с 2005 года. Приехала на учёбу и вышла замуж за однокурсника. Работала в системе Toyota много лет, объездила всю страну. Сейчас полностью посвятила себя любимому делу — читать дальшеуменьшить
туризму.
Провожу экскурсии на русском, английском, японском. Разрабатываю индивидуальные программы в соответствии с интересами путешественников, ведь у каждого своя Япония. В мои экскурсии входят не только места must-see, но и всё то, что сделает путешествие волшебным.
Сотрудничаю только с лицензированными японскими фирмами для обеспечения безопасных и комфортабельных транспортных перевозок.
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