Эта экскурсия объединяет сразу несколько образов Киото: ультрасовременную архитектуру, древние буддийские святыни и классическую японскую эстетику. Мы начнём день на футуристичном вокзале Киото, посетим один из крупнейших деревянных храмов мира, а затем переоденемся в кимоно и отправимся к знаменитому святилищу Фусими Инари.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $435 за экскурсию

Описание экскурсии

10:00 — встреча на станции Киото

10:00–10:40 — панорамная площадка

Поднимемся на Sky Garden и Happy Terrace. Отсюда открываются впечатляющие виды на город и окружающие горы. Поговорим об истории Киото и его развитии.

11:00–11:45 — храм Хигаси Хонгандзи

Посетим один из крупнейших деревянных храмовых комплексов мира. Осмотрим главный зал и окунёмся в историю одной из самых влиятельных буддийских школ Японии.

11:45–12:00 — возвращение на станцию Киото

12:00–13:00 — обед

13:10–13:20 — переезд к Фусими Инари

Поездка на поезде JR Nara Line.

13:20–14:00 — переодевание в кимоно

Выбор и примерка кимоно. Процесс занимает около 30–40 минут. Аренда оплачивается отдельно.

14:00–16:15 — святилище Фусими Инари

Прогуляемся по знаменитым алым воротам тории, поднимемся к смотровой площадке с красивыми видами и посетим менее людные участки комплекса. По пути сделаем атмосферные фотографии и заглянем в бамбуковую рощу.

16:15–16:45 — возвращение к пункту проката и сдача кимоно

16:48–16:55 — возвращение на станцию Киото

Во время экскурсии вы узнаете:

почему вокзал Киото называют городом в городе и чем уникальна его архитектура

как вера и упорство помогли построить один из крупнейших деревянных храмов мира

что такое буддийская школа Дзёдо Синсю и какую роль она сыграла в истории Японии

почему тысячи японцев жертвуют ворота тории святилищу Фусими Инари

какую роль играют лисы в японской мифологии

как правильно выбирать кимоно и соблюдать этикет в священных местах

Организационные детали