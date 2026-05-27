Предлагаю взять велосипед и проехаться по непривычному Киото. Заглянуть в тихие уголки, святилища и храмы, спрятанные в стороне от автомобильных дорог.
Погрузиться в настоящую красоту и атмосферу древнего города, а для отдыха выбрать аутентичное местечко с вкусным кофе и отличный семейный ресторан.
Описание экскурсии
Выехав на велодорожку вдоль реки Кацура, мы направимся к храму бамбука Джизо-ин. По пути насладимся вкусным кофейком в невероятно атмосферном месте.
Заедем в святилище Мацуноо, минуя Арашияму. А затем направимся в сторону огромного, но малолюдного храмового комплекса Мьёшин.
Остановимся перекусить в совершенно замечательном семейном ресторанчике.
Отправимся в сторону Нидзё. В сам замок не зайдём, но заглянем в укромный храм неподалёку, где покормим местных карпов.
Проедем императорский дворец и заедем в Шимогамо — одно из древнейших мест Киото.
Насладимся видами реки Камо на обратном пути.
Организационные детали
- Платные проходы по храмам и святилищам включены в стоимость
- Дополнительно оплачивается аренда велосипедов (~$10) и обед ($10–15)
- Общая длина маршрута — около 20 км на весь день
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Я один!
|$257
|Нас 2е
|$161
|Нас 3-4
|$129
|Нас больше 4х
|$103
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от ст. «Киото»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 177 туристов
Обожаю активный отдых, японскую культуру и архитектуру, каждый сезон выбираюсь исследовать новые города, горы и пляжи, спрятанные храмы и живописные места. За последние пару лет проехал на велосипеде по Японии
