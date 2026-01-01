Мини-группа
до 10 чел.
Тайные уголки ночного Киото: экскурсия-путешествие по барам идзакая
Начало: 2Q39+HRX Киото, Япония
Завтра в 17:30
20 янв в 17:30
$39.27 за человека
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс по приготовлению рамена на фабрике (с сувениром на выбор)
Изучите секреты рамена в Киото! Погрузитесь в процесс создания лапши и бульона, завершив занятие уникальным сувениром
Начало: Япония 〒602-0841 Kyoto, Kamigyo Ward, Kajiicho, 44...
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 16:00, 18:00.
Завтра в 13:00
20 янв в 11:00
$135.15 за человека
Билеты
Входной билет в музей чая и мастер-класс по приготовлению матча
Начало: VRW4+J68 Удзи, Киото, Япония
Завтра в 13:00
20 янв в 11:00
$23.59 за билет
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс в Киото: приготовление рамена, гёдза и онигири
Начало: 2Q5F+XJJ Киото, Япония
Завтра в 12:30
20 янв в 10:00
$91.75 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Японский рамен своими руками: роспись миски и кулинарный мастер-класс
Начало: XQXC+C8F Киото, Япония
Завтра в 14:00
20 янв в 10:00
$78.53 за человека
Водная прогулка
Экскурсия по району Фусими с прогулкой на лодке и дегустацией
Начало: Yoshijima Yaguracho, Fushimi Ward, Kyoto, 612-8224...
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
$197.10 за всё до 9 чел.
Билеты
Прогулка по культурному району Гион и шоу гейш с обедом
Начало: 2Q3C+JQW Киото, Япония
20 янв в 10:30
23 янв в 10:30
$116.30 за билет
