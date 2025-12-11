Индивидуальная
Духовная столица - Киото: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Начало: Станция Киото
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
$475 за всё до 5 чел.
Нара - древнее сердце Японии
Нара - место, где оживает история. Посетите сад Йошикиэн, храм Тодай-дзи и покормите оленей в парке Нара. Узнайте больше о буддизме и синтоизме
Начало: На станции Киото или в Наре
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
$475 за всё до 5 чел.
Персонализированная прогулка по Киото: храмы, рощи и традиционный обед
Добро пожаловать в Киото! Полюбуйтесь бамбуковыми лесами, храмами и попробуйте аутентичную японскую кухню. Узнайте истории и легенды этого удивительного города
Начало: У Станция Киото
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
$475 за всё до 5 чел.
