читать дальше уменьшить

информацией по другим нашим перемещениям в японии.

Хайкинг очень не сложный, но нужно много подниматься в гору, не простая прогулка по тропинке в лесу.

Мы остались очень довольны, Александр нас проводил не просто до отеля а прям до поезда тк после мы уезжали в Токио.