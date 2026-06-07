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Горный Киото: хайкинг к храму Атаго и отдых в термах
Посетить один из древнейших храмов Японии и расслабиться в шикарном онсэне
Начало: У Togetsukyo bridge
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
15 июн в 09:30
$161 за человека
Индивидуальная
Велодень в Киото: туда, куда пешком не дойти
В святилище Мацуноо и Мьёшин, мимо замка Нидзё и императорского дворца
Начало: Недалеко от ст. «Киото»
Завтра в 08:00
15 июн в 08:00
$257 за человека
Индивидуальная
Мини-хайкинг по Арасияме и райончику Матсуноо
Для тех, кто любит природу, спокойствие и традиции Японии (из Киото)
Начало: У станции Hankyu Arashiyama
Завтра в 08:30
15 июн в 08:30
$142 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Л
Замечательная идея - велопрогулки по Киото!
За один день объехали весь город, побывали в нетуристических красивых местах, вкусно поели и классно
За один день объехали весь город, побывали в нетуристических красивых местах, вкусно поели и классно
+1
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Отличный гид, уникальный для этого места. При организации хайкинга подробно рассказал нюансы пути. Всегда на связи и даже помогал с
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Р
Прекрасный гид, очень обаятельный, общительный, погода нас подвела, на середине пути пошел сильный дождь, Александр помог во всем, поддерживал детей на скользких участках. Рекомендую всем, кому нужна необычная и нестандартная экскурсия.
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Всего 3 отзыва в Киото в категории "Активный отдых"
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Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Активный отдых»
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Сейчас в Киото в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 142 до 257. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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