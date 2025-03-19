Индивидуальная
до 6 чел.
Нара: священные олени и древние храмы
Увидеть оленей, свободно гуляющих по парку, посетить храмы и узнать историю умиротворённого городка
Начало: станция Кинтецу-Нара
«Я расскажу о значении природы в японской культуре и о том, как она влияет на местные верования и традиции»
29 апр в 09:30
13 мая в 09:30
$449 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе)
Увидеть оленей, свободно гуляющих по парку, посетить храмы и узнать историю умиротворённого городка
Начало: станция Кинтецу-Нара
«Я расскажу о значении природы в японской культуре и о том, как она влияет на местные верования и традиции»
Расписание: в будние дни в 09:30
29 апр в 09:30
30 апр в 09:30
$129 за человека
Индивидуальная
Древняя столица Нара: история, архитектура, олени
Размеренное знакомство с городом, где соседствуют культурное наследие и природные пейзажи
«Познакомлю с её богатым культурным наследием и восхитительными пейзажами»
3 мая в 09:00
4 мая в 09:00
$449 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна19 марта 2025Артур - прекрасный гид и рассказчик. Нас было 4 человека и гид по максимуму постарался нам показать Осаку и Нару.
- ЮЮлия25 февраля 2025Артур прекрасный гид! С удовольствием провели день в Наре. Не заметили как прошло время. Очень интересные, не перегруженные лишними данными, рассказы от гида об истории и текущей жизни Японии. Прекрасная экскурсия
- ЛЛюбава8 января 2025В первые дни Нового года с семьёй посетили Нару. Нашим гидом-проводником в мир Японии был Артур. Артур показал нам не
- ТТатьяна1 января 2025Отлично организован маршрут, экскурсия прошла душевно и познавательно. Спасибо большое Артуру за впечатления!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Наре в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Наре в апреле 2025
Сейчас в Наре в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 449. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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