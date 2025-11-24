Храмы Нары и медитация Дзадзен

Путешествие в сердце дзен-буддизма Японии. Посетите храмы, узнайте об их истории и примите участие в медитации Дзадзен с опытными монахами
Индивидуальная экскурсия в Наре предлагает уникальную возможность погрузиться в мир дзен-буддизма. Посетители увидят храмы Тосёдай-дзи и Якусидзи, узнают об их значении и истории. Медитация Дзадзен с монахами позволит достичь внутренней гармонии и спокойствия.
Это путешествие подходит для тех, кто ищет духовное обогащение и стремится к самопознанию через древние традиции
14:30 — встречаемся на станции Кинтэцу и выезжаем к первому храму
15:00 — Тосёдай-дзи, буддийский храм, основанный в 759 году китайским монахом Гандзином (Цзяньчжэнь). Он преодолел невероятные трудности, чтобы принести в Японию учения буддийской школы Риссю
16:15 — Якусидзи, буддийский храм, основанный императором Тэмму в 7 веке в столице Асука с молитвой об исцелении его супруги, императрицы Дзито. Позже храм был перенесён в Нару
Мы поговорим о том, как буддизм пришёл в Японию, как развивался и почему является важной частью жизни страны. Я подробно остановлюсь на дзен-буддизме — одной из самых влиятельных школ Махаяны.
17:30 — ужин в районе Сансодзи
18:15 — выезд в местечко Зазен для медитации Дзадзэн в одном из старейших храмов Японии
Дзадзен — это практика сидячей медитации, которая произошла из дзен-буддизма. Я проведу инструктаж для новичков, объясню принципы сидячей медитации (Дзадзен) и медитации во время прогулки (Кинхин). Переведу вам рассказ о медитации от монахов храма. А вы сможете задать им интересующие вас вопросы.
Этапы медитации:
18:30 — начало/инструктаж для новичков 19:00 — Дзадзен (1-я сессия) 19:40 — Кинхин (медитация во время прогулки) 19:50 — Дзадзен (2-я сессия) 20:30 — уборка и прощание
Возвращение на станцию Кинтэцу — около 21:30
Кому не подойдёт экскурсия
Путешественникам, предпочитающим развлекательные экскурсии со множеством визуальных стимулов и быстрым темпом
Тем, кто не заинтересован в духовных или медитативных практиках
Организационные детали
Экскурсия только для взрослых
Ваша одежда должна быть комфортной для вечерней погоды, удобной и соответствующей медитации. При входе в храм обувь снимается, поэтому желательно взять с собой носки
Дополнительные расходы
Билеты в храмы — $14/2000 йен за чел. (билеты гиду также оплачиваете вы)
Пожертвования храму после медитации — по желанию, в любом размере
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Наре
Провела экскурсии для 381 туриста
Живу в Японии с 2005 года. Приехала на учёбу и вышла замуж за однокурсника. Работала в системе Toyota много лет, объездила всю страну. Сейчас полностью посвятила себя любимому делу — читать дальше
туризму.
Провожу экскурсии на русском, английском, японском. Разрабатываю индивидуальные программы в соответствии с интересами путешественников, ведь у каждого своя Япония. В мои экскурсии входят не только места must-see, но и всё то, что сделает путешествие волшебным.
Сотрудничаю только с лицензированными японскими фирмами для обеспечения безопасных и комфортабельных транспортных перевозок.