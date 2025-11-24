Храмы Нары и медитация Дзадзен

Индивидуальная экскурсия в Наре предлагает уникальную возможность погрузиться в мир дзен-буддизма. Посетители увидят храмы Тосёдай-дзи и Якусидзи, узнают об их значении и истории. Медитация Дзадзен с монахами позволит достичь внутренней гармонии и спокойствия. Это путешествие подходит для тех, кто ищет духовное обогащение и стремится к самопознанию через древние традиции

Описание экскурсии

14:30 — встречаемся на станции Кинтэцу и выезжаем к первому храму

15:00 — Тосёдай-дзи, буддийский храм, основанный в 759 году китайским монахом Гандзином (Цзяньчжэнь). Он преодолел невероятные трудности, чтобы принести в Японию учения буддийской школы Риссю

16:15 — Якусидзи, буддийский храм, основанный императором Тэмму в 7 веке в столице Асука с молитвой об исцелении его супруги, императрицы Дзито. Позже храм был перенесён в Нару

Мы поговорим о том, как буддизм пришёл в Японию, как развивался и почему является важной частью жизни страны. Я подробно остановлюсь на дзен-буддизме — одной из самых влиятельных школ Махаяны.

17:30 — ужин в районе Сансодзи

18:15 — выезд в местечко Зазен для медитации Дзадзэн в одном из старейших храмов Японии

Дзадзен — это практика сидячей медитации, которая произошла из дзен-буддизма. Я проведу инструктаж для новичков, объясню принципы сидячей медитации (Дзадзен) и медитации во время прогулки (Кинхин). Переведу вам рассказ о медитации от монахов храма. А вы сможете задать им интересующие вас вопросы.

Этапы медитации:

18:30 — начало/инструктаж для новичков

19:00 — Дзадзен (1-я сессия)

19:40 — Кинхин (медитация во время прогулки)

19:50 — Дзадзен (2-я сессия)

20:30 — уборка и прощание

Возвращение на станцию Кинтэцу — около 21:30

Кому не подойдёт экскурсия

Путешественникам, предпочитающим развлекательные экскурсии со множеством визуальных стимулов и быстрым темпом

Тем, кто не заинтересован в духовных или медитативных практиках

Организационные детали

Экскурсия только для взрослых

Ваша одежда должна быть комфортной для вечерней погоды, удобной и соответствующей медитации. При входе в храм обувь снимается, поэтому желательно взять с собой носки

