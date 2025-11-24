Мои заказы

Храмы Нары и медитация Дзадзен

Путешествие в сердце дзен-буддизма Японии. Посетите храмы, узнайте об их истории и примите участие в медитации Дзадзен с опытными монахами
Индивидуальная экскурсия в Наре предлагает уникальную возможность погрузиться в мир дзен-буддизма. Посетители увидят храмы Тосёдай-дзи и Якусидзи, узнают об их значении и истории. Медитация Дзадзен с монахами позволит достичь внутренней гармонии и спокойствия.

Это путешествие подходит для тех, кто ищет духовное обогащение и стремится к самопознанию через древние традиции

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Посещение древних храмов
  • 🧘‍♂️ Медитация Дзадзен с монахами
  • 📜 Знакомство с историей буддизма
  • 🌿 Духовное обогащение
  • 🤝 Индивидуальный подход
  • 🕊 Обретение внутреннего покоя
Ближайшие даты:
15
ноя6
дек13
дек20
дек27
дек3
янв10
янв
Время начала: 14:30

Что можно увидеть

  • Тосёдай-дзи
  • Якусидзи

Описание экскурсии

14:30 — встречаемся на станции Кинтэцу и выезжаем к первому храму

15:00 — Тосёдай-дзи, буддийский храм, основанный в 759 году китайским монахом Гандзином (Цзяньчжэнь). Он преодолел невероятные трудности, чтобы принести в Японию учения буддийской школы Риссю

16:15 — Якусидзи, буддийский храм, основанный императором Тэмму в 7 веке в столице Асука с молитвой об исцелении его супруги, императрицы Дзито. Позже храм был перенесён в Нару

Мы поговорим о том, как буддизм пришёл в Японию, как развивался и почему является важной частью жизни страны. Я подробно остановлюсь на дзен-буддизме — одной из самых влиятельных школ Махаяны.

17:30 — ужин в районе Сансодзи

18:15 — выезд в местечко Зазен для медитации Дзадзэн в одном из старейших храмов Японии

Дзадзен — это практика сидячей медитации, которая произошла из дзен-буддизма. Я проведу инструктаж для новичков, объясню принципы сидячей медитации (Дзадзен) и медитации во время прогулки (Кинхин). Переведу вам рассказ о медитации от монахов храма. А вы сможете задать им интересующие вас вопросы.

Этапы медитации:

18:30 — начало/инструктаж для новичков
19:00 — Дзадзен (1-я сессия)
19:40 — Кинхин (медитация во время прогулки)
19:50 — Дзадзен (2-я сессия)
20:30 — уборка и прощание

Возвращение на станцию Кинтэцу — около 21:30

Кому не подойдёт экскурсия

  • Путешественникам, предпочитающим развлекательные экскурсии со множеством визуальных стимулов и быстрым темпом
  • Тем, кто не заинтересован в духовных или медитативных практиках

Организационные детали

  • Экскурсия только для взрослых
  • Ваша одежда должна быть комфортной для вечерней погоды, удобной и соответствующей медитации. При входе в храм обувь снимается, поэтому желательно взять с собой носки

Дополнительные расходы

  • Билеты в храмы — $14/2000 йен за чел. (билеты гиду также оплачиваете вы)
  • Пожертвования храму после медитации — по желанию, в любом размере
  • Ужин (по желанию)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д станции Кинтэцу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Наре
Провела экскурсии для 381 туриста
Живу в Японии с 2005 года. Приехала на учёбу и вышла замуж за однокурсника. Работала в системе Toyota много лет, объездила всю страну. Сейчас полностью посвятила себя любимому делу —
туризму. Провожу экскурсии на русском, английском, японском. Разрабатываю индивидуальные программы в соответствии с интересами путешественников, ведь у каждого своя Япония. В мои экскурсии входят не только места must-see, но и всё то, что сделает путешествие волшебным. Сотрудничаю только с лицензированными японскими фирмами для обеспечения безопасных и комфортабельных транспортных перевозок.

