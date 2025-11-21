И Илья Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония? читать дальше наши индивидуальные пожелания. Анастасия доброжелательная, внимательная и отзывчивая, комфортно отвечала на все вопросы. За время экскурсии успели узнать и об истории с культурой, и о современной жизни на Окинаве — отлично провели время, однозначно рекомендуем. Все прошло отлично! Анастасия очень подробно всё рассказала, маршрут получился интересным и насыщенным, при этом его можно было подстроить под

Т Татьяна Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония? Ну очень познавательная экскурсия, гид Анастасия показала Окинаву с разных сторон, сопровождая интересным рассказом и историческими фактами. Экскурсия была на комфортабельном авто, день пролетел на одном дыхании. Рекомендую!

С Станислав Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония? читать дальше познавательная беседа об острове, людях, нравах и их жизни. Я рекомендую к ознакомлению не только тем, кто хочет изучить что-то историческое или "прикоснуться к культурному наследию", но и просто хорошо провести время, общаясь на самые разные темы! Отличная экскурсия, динамично меняющаяся маршрутная карта (зависимая и от наших пожеланий, и от погоды), а так же очень интересная и

А Антонина Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония? Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Анастасия настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа. Конечно за одну экскурсию все не посмотреть. Но и того что мы увидели, было достаточно много, ноги гудели

А Анна Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония? Спасибо за работу с нашей семьей.

Анастасия прекрасный семейный гид. Эластично, комфортно, познавательно.

Z Zemfira Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония? День на Окинаве с Анастасией - один из лучших, путешествуя по Японии. Как и было обещано, мы увидели другую Японию, не менее интересная, особенно с таким гидом, как Анастасия. Спасибо.