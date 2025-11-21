Индивидуальная
до 4 чел.
Историческая экскурсия по дворцу Сюри
Познакомьтесь с историей и культурой Окинавы на индивидуальной экскурсии. Узнайте о дворцовом комплексе Сюри и его значении для Рюкю
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$219 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Окинава: 5 звезд острова
Откройте для себя уникальную Окинаву: от живописных пейзажей до гастрономических изысков и вечерних огней
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:30
$700 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Индивидуальная экскурсия по Окинаве для знакомства с её культурой и природой. Откройте тайны южной префектуры Японии за один день
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
$620 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья21 ноября 2025Все прошло отлично! Анастасия очень подробно всё рассказала, маршрут получился интересным и насыщенным, при этом его можно было подстроить под
- ТТатьяна8 сентября 2025Ну очень познавательная экскурсия, гид Анастасия показала Окинаву с разных сторон, сопровождая интересным рассказом и историческими фактами. Экскурсия была на комфортабельном авто, день пролетел на одном дыхании. Рекомендую!
- ССтанислав15 июля 2025Отличная экскурсия, динамично меняющаяся маршрутная карта (зависимая и от наших пожеланий, и от погоды), а так же очень интересная и
- ААнтонина15 января 2025Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Анастасия настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа. Конечно за одну экскурсию все не посмотреть. Но и того что мы увидели, было достаточно много, ноги гудели
- ААнна9 августа 2024Спасибо за работу с нашей семьей.
Анастасия прекрасный семейный гид. Эластично, комфортно, познавательно.
- ZZemfira23 марта 2024День на Окинаве с Анастасией - один из лучших, путешествуя по Японии. Как и было обещано, мы увидели другую Японию, не менее интересная, особенно с таким гидом, как Анастасия. Спасибо.
- ЛЛиля16 марта 2024Замечательный тур со знающим свободно владеющим информацией гидом. Анастасия моментально почувствовала наши интересы (по почте невозможно все передать) и изменила
Ответы на вопросы от путешественников по Окинаве в категории «Okinawa World»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Окинаве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Окинаве в декабре 2025
Сейчас в Окинаве в категории "Okinawa World" можно забронировать 3 экскурсии от 219 до 700. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Окинаве (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Okinawa World», 28 ⭐ отзывов, цены от $219. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль