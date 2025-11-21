Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Okinawa World» в Окинаве на русском языке, цены от $219. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Окинава: замок Сюри
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческая экскурсия по дворцу Сюри
Познакомьтесь с историей и культурой Окинавы на индивидуальной экскурсии. Узнайте о дворцовом комплексе Сюри и его значении для Рюкю
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$219 за всё до 4 чел.
Окинава: 5 звезд острова
На машине
7 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Окинава: 5 звезд острова
Откройте для себя уникальную Окинаву: от живописных пейзажей до гастрономических изысков и вечерних огней
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:30
$700 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
На машине
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Индивидуальная экскурсия по Окинаве для знакомства с её культурой и природой. Откройте тайны южной префектуры Японии за один день
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
$620 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    21 ноября 2025
    Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
    Все прошло отлично! Анастасия очень подробно всё рассказала, маршрут получился интересным и насыщенным, при этом его можно было подстроить под
    читать дальше

    наши индивидуальные пожелания. Анастасия доброжелательная, внимательная и отзывчивая, комфортно отвечала на все вопросы. За время экскурсии успели узнать и об истории с культурой, и о современной жизни на Окинаве — отлично провели время, однозначно рекомендуем.

  • Т
    Татьяна
    8 сентября 2025
    Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
    Ну очень познавательная экскурсия, гид Анастасия показала Окинаву с разных сторон, сопровождая интересным рассказом и историческими фактами. Экскурсия была на комфортабельном авто, день пролетел на одном дыхании. Рекомендую!
  • С
    Станислав
    15 июля 2025
    Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
    Отличная экскурсия, динамично меняющаяся маршрутная карта (зависимая и от наших пожеланий, и от погоды), а так же очень интересная и
    читать дальше

    познавательная беседа об острове, людях, нравах и их жизни. Я рекомендую к ознакомлению не только тем, кто хочет изучить что-то историческое или "прикоснуться к культурному наследию", но и просто хорошо провести время, общаясь на самые разные темы!

  • А
    Антонина
    15 января 2025
    Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
    Очень замечательная экскурсия. Выше всяких похвал. Анастасия настолько необыкновенная, что просто дух захватывает от ее рассказа. Конечно за одну экскурсию все не посмотреть. Но и того что мы увидели, было достаточно много, ноги гудели
  • А
    Анна
    9 августа 2024
    Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
    Спасибо за работу с нашей семьей.
    Анастасия прекрасный семейный гид. Эластично, комфортно, познавательно.
  • Z
    Zemfira
    23 марта 2024
    Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
    День на Окинаве с Анастасией - один из лучших, путешествуя по Японии. Как и было обещано, мы увидели другую Японию, не менее интересная, особенно с таким гидом, как Анастасия. Спасибо.
  • Л
    Лиля
    16 марта 2024
    Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
    Замечательный тур со знающим свободно владеющим информацией гидом. Анастасия моментально почувствовала наши интересы (по почте невозможно все передать) и изменила
    читать дальше

    маршрут в зависимости от наших вкусов. Мы посетили прекрасный Ботанический сад, королевский дворец, получили представление об истории и культуре Окинавы. Очень рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Окинаве в категории «Okinawa World»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Окинаве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Окинава: замок Сюри
  2. Окинава: 5 звезд острова
  3. Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Сколько стоит экскурсия по Окинаве в декабре 2025
Сейчас в Окинаве в категории "Okinawa World" можно забронировать 3 экскурсии от 219 до 700. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
