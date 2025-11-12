Мои заказы

Деревня Рюкю – экскурсии в Окинаве

Найдено 4 экскурсии в категории «Деревня Рюкю» в Окинаве на русском языке, цены от $219. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Окинава: замок Сюри
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Познакомьтесь с историей и культурой Окинавы на индивидуальной экскурсии. Узнайте о дворцовом комплексе Сюри и его значении для Рюкю
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$219 за всё до 4 чел.
Окинава: 5 звезд острова
На машине
7 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Откройте для себя уникальную Окинаву: от живописных пейзажей до гастрономических изысков и вечерних огней
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:30
$700 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
На машине
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Окинаве для знакомства с её культурой и природой. Откройте тайны южной префектуры Японии за один день
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
$620 за всё до 4 чел.
Ocean Expo Park - океанариум Тюрауми
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Открыть яркий мир Окинавы: от богатой природы и подводного царства до уникальной культуры Рюкю
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$590 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Карина
    12 ноября 2025
    Окинава: 5 звезд острова
    Спасибо Анастасии за экскурсию, удалось скрасить серый дождливый день.
  • С
    Светлана
    17 января 2025
    Окинава: 5 звезд острова
    Экскурсия была отличная. Анастасия хороший рассказчик,обладающий большим объемом информации. Плюс ко всему, очень приятная в общении. Однозначно рекомендую.
  • А
    Александр
    7 декабря 2024
    Окинава: 5 звезд острова
    Понравилось 👍
  • Е
    Екатерина
    3 октября 2024
    Окинава: 5 звезд острова
    Благодарю Анстасию за змечательный день проведенный вместе. После большого трипа по Японии мне хотелось природы и атмосферы Окинавы. Анастасия соединила
    маршрут, интересный рассказ и мои пожелания. Получилось очень здорово, буду рада вернуться в Японию еще раз и на Окинаву тоже, есть что досмотреть😉

  • Н
    Николай
    6 сентября 2024
    Окинава: 5 звезд острова
    Невозможно передать словами наше восхищение гидом Анастасией. С первой минуты встречи мы влюбились в эту приятную, располагающую к себе женщину.
    Выслушав наши пожелания и вопросы, Анастасия построила свой рассказ и наш маршрут таким образом, что нам удалось за время экскурсии не только максимально узнать историю, традиции и некоторые неизвестные,полагаю никому, моменты и нюансы в истории Японии и Окинавы, но и понять привычки и особенности японцев и окинавцев. Вовлеченность Анастасии в свое дело, эрудированность, умение выслушать и заинтересовать настолько поразила всю нашу группу, что хочется обязательно воспользоваться рекомендациями Анастасии относительно всей Японии и обратиться к этому замечательному человеку для получения новых, приятных и познавательных впечатлений.

  • М
    Марк
    5 июля 2024
    Окинава: 5 звезд острова
    Уже отчаялись и были максимально близки к тому чтобы НЕ повстречать грамотного и профессионального гида в рамках нашего почти 3х
    недельного тура по Японии, но к счастью в нашем последнем пункте назначения- Окинаве, «рекомендации» в 5* на трипстере по экскурсиям Анастасии оказались наконец максимально объективными. Знание материла с соответствующим образованием, грамотная речь, ну и просто по человечески приятный в общении человек…
    Также по рассказам Анастасии она 2 недели живет на Окинаве, 2- в Токио. Если вы планируете экскурсию в Токио, настоятельно рекомендую также обращаться к ней, уверен лучше специалиста будет найти сложно.

  • Д
    Диля
    11 декабря 2023
    Окинава: 5 звезд острова
    Очень хороший гид, на одной волне с ней были. Все четко подстроила экскурсию под пожелания клиента. Все хорошо.
  • К
    Кирилл
    23 апреля 2023
    Окинава: 5 звезд острова
    Большое спасибо Анастасии, очень информативно.
  • Р
    Рида
    9 апреля 2023
    Окинава: 5 звезд острова
    Благодарю Анастасию за экскурсию по красивейшим местам Окинавы. Забрала прямо из отеля. Сразу определились с маршрутом исходя из наших пожеланий.
    Видно как человек ориентируется на острове, т. к с легкостью скорректировали маршрут. Очень много интересной информации получили от неё. Впечатление, что человек беспрестанно изучает особенности острова и владеет информацией на разные-разные темы. Приятно слушать, приятно видеть, когда человек действительно заинтересован дать много пользы и погрузить в атмосферу острова. Абсолютный восторг. Зарядила своей энергией сходу. Чувствовала себя в гостях у очень хорошей знакомой. Мы были с ребенком и, ребенку было не менее интересно, чем нам.

  • Т
    Татьяна
    12 октября 2019
    Окинава: 5 звезд острова
    Очень понравилась экскурсия. Просто, понятно, ненавязчиво. Что было интересно и важно - все узнали. Рекомендую. Спасибо.
  • Н
    Наталия
    11 августа 2019
    Окинава: 5 звезд острова
    От экскурсии с Анастасией в восторге! Увидели не только профессионала, но замечательного собеседника, готового ответить на все вопросы
    Анастасия - первый
    экскурсовод на нашем японском маршруте Время, проведённое с ней, общение позволило окунуться в мир далекой и незнакомой страны, почувствовать ее дух! Искренне благодарны Рекомендуем!

  • О
    Ольга
    21 октября 2017
    Окинава: 5 звезд острова
    Спасибо большое Анастасии, мы наконец поняли, что такое Окинава)

