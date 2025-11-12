читать дальше

Видно как человек ориентируется на острове, т. к с легкостью скорректировали маршрут. Очень много интересной информации получили от неё. Впечатление, что человек беспрестанно изучает особенности острова и владеет информацией на разные-разные темы. Приятно слушать, приятно видеть, когда человек действительно заинтересован дать много пользы и погрузить в атмосферу острова. Абсолютный восторг. Зарядила своей энергией сходу. Чувствовала себя в гостях у очень хорошей знакомой. Мы были с ребенком и, ребенку было не менее интересно, чем нам.