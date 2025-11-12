Индивидуальная
до 4 чел.
Историческая экскурсия по дворцу Сюри
Познакомьтесь с историей и культурой Окинавы на индивидуальной экскурсии. Узнайте о дворцовом комплексе Сюри и его значении для Рюкю
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$219 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Окинава: 5 звезд острова
Откройте для себя уникальную Окинаву: от живописных пейзажей до гастрономических изысков и вечерних огней
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:30
$700 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Индивидуальная экскурсия по Окинаве для знакомства с её культурой и природой. Откройте тайны южной префектуры Японии за один день
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
$620 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ocean Expo Park - океанариум Тюрауми
Открыть яркий мир Окинавы: от богатой природы и подводного царства до уникальной культуры Рюкю
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$590 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККарина12 ноября 2025Спасибо Анастасии за экскурсию, удалось скрасить серый дождливый день.
- ССветлана17 января 2025Экскурсия была отличная. Анастасия хороший рассказчик,обладающий большим объемом информации. Плюс ко всему, очень приятная в общении. Однозначно рекомендую.
- ААлександр7 декабря 2024Понравилось 👍
- ЕЕкатерина3 октября 2024Благодарю Анстасию за змечательный день проведенный вместе. После большого трипа по Японии мне хотелось природы и атмосферы Окинавы. Анастасия соединила
- ННиколай6 сентября 2024Невозможно передать словами наше восхищение гидом Анастасией. С первой минуты встречи мы влюбились в эту приятную, располагающую к себе женщину.
- ММарк5 июля 2024Уже отчаялись и были максимально близки к тому чтобы НЕ повстречать грамотного и профессионального гида в рамках нашего почти 3х
- ДДиля11 декабря 2023Очень хороший гид, на одной волне с ней были. Все четко подстроила экскурсию под пожелания клиента. Все хорошо.
- ККирилл23 апреля 2023Большое спасибо Анастасии, очень информативно.
- РРида9 апреля 2023Благодарю Анастасию за экскурсию по красивейшим местам Окинавы. Забрала прямо из отеля. Сразу определились с маршрутом исходя из наших пожеланий.
- ТТатьяна12 октября 2019Очень понравилась экскурсия. Просто, понятно, ненавязчиво. Что было интересно и важно - все узнали. Рекомендую. Спасибо.
- ННаталия11 августа 2019От экскурсии с Анастасией в восторге! Увидели не только профессионала, но замечательного собеседника, готового ответить на все вопросы
Анастасия - первый
- ООльга21 октября 2017Спасибо большое Анастасии, мы наконец поняли, что такое Окинава)
Ответы на вопросы от путешественников по Окинаве в категории «Деревня Рюкю»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Окинаве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Окинаве в декабре 2025
Сейчас в Окинаве в категории "Деревня Рюкю" можно забронировать 4 экскурсии от 219 до 700. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Окинаве (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Деревня Рюкю», 28 ⭐ отзывов, цены от $219. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль