читать дальше

остановите свое внимание на данном экскурсоводе.



Организационные моменты: поездка в комфортабельном автомобиле практически бизнес-класса, Никки заботливо приготовил для нас и зонтики и зарядные устройства, и другие мелочи которые могут понадобится в поездке. Приехал к отелю заранее. Всю дорогу рассказывал интересные факты про Японию, быт японцев, свои наблюдения за их укладом. Отвечал на все наши вопросы, был открыт и дружелюбен.

Очень гибко подходит к программе, если нам были интересны какие-то моменты, то программа тут же перестраивалась под нас. Мы хотели поучаствовать в мастер-классе по работе с японской глиной и Никки сумел организовать нам это. Захотели попробовать рыбу фугу- и это пожалуйста:)

Мы провели незабываемое время в отличной компании! Спасибо огромное за насыщенное прекрасными впечатлениями время!