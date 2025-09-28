Мои заказы

Небоскрёб Umeda Sky Building – экскурсии в Осаке

Найдено 3 экскурсии в категории «Небоскрёб Umeda Sky Building» в Осаке на русском языке, цены от $425. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Познакомиться с Осакой
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Познакомиться с Осакой
Это город развлечений, добрых людей и вкусной еды
Начало: У вашего отеля
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
Осака - традиции и современность
Пешая
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Осака - традиции и современность
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Осаке, где вы посетите культовый замок и насладитесь видами с Умеда Скай Билдинг
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$425 за всё до 6 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
На машине
9 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии
18 янв в 09:30
1 фев в 09:30
$552 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    28 сентября 2025
    Осака - традиции и современность
    Отличная организация, Равиль встретил нас прям у вагона поезда, очень комфортная машина, проехали основные интересный нам места за 1 день.
    читать дальше

    Равиль очень спокойный, рассудительный, грамотно нам все рассказал, ответил на все вопросы. Больше нас интересовала современность, он прям все разложил по полочкам, так как давно живёт в стране. На обед забронировал нам крутой ресторан, подсказал где купить сувениры. Вся экскурсия без спешки, но при этом все успели)

    Отличная организация, Равиль встретил нас прям у вагона поезда, очень комфортная машина, проехали основные интересный нам места за 1 день.
  • О
    Оксана
    27 сентября 2025
    Осака - традиции и современность
    Экскурсия с Равилем, была для нас с супругом очень комфортной и интересной, потому что мы перемещались на комфортабельном минивене с
    читать дальше

    кондиционером,от одной локации к другой, в 32-градусную жару, под увлекательный рассказ об Осаке и жизни в этом городе, от нашего гида. Мы посетили 2 святых и магических, для японцев, места, великолепную смотровую площадку на небоскребе и отобедали в уютном ресторанчике в Даун тауне, где повар готовил суши только для нас, по одной, целый обед- одну за другой, а в конце- мисо суп. Это было оочень вкусно! Впечатления- самые хорошие! Рекомендуем Равиля как заботливого и внимательного гида. 🙏🏻❤️

  • А
    Алексей
    8 сентября 2025
    Осака - традиции и современность
    Равиль прекрасный гид и очень хороший человек. Узнав в ходе экскурсии, что ребенок приболел, и с собой нет нужных лекарств,
    читать дальше

    Равиль привез свои лекарства из дома и не взял денег. Очень приятно, будучи далеко от дома, встретить не только классного гида, но и отзывчивого человека.

  • Е
    Елена
    20 августа 2025
    Осака - традиции и современность
    Отличная экскурсия, Равиль хороший гид, очень рекомендую.
    Отличная экскурсия, Равиль хороший гид, очень рекомендую.
  • Н
    Наталья
    15 августа 2025
    Осака - традиции и современность
    Отличная экскурсия, оптимально подобран маршрут для такой жары (август), Равиль ответил на все наши вопросы на разные темы относительно жизни и быта японцев, помог настроить интернет и дал интересные ссылки и рекомендации!
    Отличная экскурсия, оптимально подобран маршрут для такой жары (август), Равиль ответил на все наши вопросы на разные темы относительно жизни и быта японцев, помог настроить интернет и дал интересные ссылки и рекомендации!
  • Д
    Дмитрий
    2 июля 2025
    Осака - традиции и современность
    Равиль прекрасный гид и собеседник. Организовал и провел экскурсию по Осаке на автомобиле для нашей группы из 7 человек. Общительный,
    читать дальше

    грамотная чистая речь, аккуратный водитель, имеет обширные знания об экскурсионных объектах и общих вопросах о жизни Японии и японцев. Отзывчивый человек, готовый помочь в организации досуга и развлечений. Смело выбирайте Равиля в качестве гида, не пожалеете!

  • Е
    Елена
    9 мая 2025
    Осака - традиции и современность
    Планируя поездку в Японию, взяла 4 экскурсии на Трипстере, поэтому есть с чем и кем сравнить: Равиль-лучший гид, человек с
    читать дальше

    прекрасным образованием, манерами и поведением. Ответил на каждый интересующий нас вопрос, при этом сам проявлял инициативу и рассказывал и показывал интересные факты, например, при поездке в вагоне метро. Сразу видно, что человек с душой подходит к своей работе и отработал на все 100%! Огромная благодарность! Обязательно вернемся!

    Планируя поездку в Японию, взяла 4 экскурсии на Трипстере, поэтому есть с чем и кем сравнить: Равиль-лучший гид, человек с
  • Р
    Руслан
    5 мая 2025
    Осака - традиции и современность
    Отличная экскурсия! Равиль очень хороший гид, с которым мы провели 4 прекрасных дня а Японии и посмотрели все основные достопримечательности
    читать дальше

    Осаки, Нары и древней столицы Киото. Однозначно рекомендую брать машину, что делает все экскурсии более комфортными и позволяет охватить гораздо широкий круг посещаемых мест. В качестве больших плюсов хочется отметить универсальность Равиля как гида-водителя, гибкость и умение подстроиться под наш режим, а также корректировать всю программу согласно нашим пожеланиям, ну и отличное чувство юмора у Равиля, что очень немаловажно для гида!)

    Отличная экскурсия! Равиль очень хороший гид, с которым мы провели 4 прекрасных дня а Японии и посмотрели все основные достопримечательности
  • И
    Ирина
    28 апреля 2025
    Осака - традиции и современность
    Великолепная экскурсия в Осаке!!! Равиль отличный гид, хороший собеседник и отзывчивый человек- экскурсию построит по вашим запросам и расскажет как
    читать дальше

    истории древней Осаки, так и современного города. Побывали в самурайском замке Осака, любовались его окрестностями в цветущей Сакуре, посетили небоскреб Умеда Скай Билдинг, погуляли по современным улочкам Осаки. Очень насыщенно и интересно с гидом,живущим тут много лет!
    Спасибо огромное!
    Всем советуем!

    Великолепная экскурсия в Осаке!!! Равиль отличный гид, хороший собеседник и отзывчивый человек- экскурсию построит по вашим запросам и расскажет как
  • М
    Марина
    16 апреля 2025
    Осака - традиции и современность
    Хочу поблагодарить Равиля за такую интересную и информативную экскурсию. Экскурсия была насыщенной, посмотрели все что запланировали и даже больше. Узнали
    читать дальше

    то, о чем нигде не было написано.
    Мы отлично провели время и получили много рекомендаций по нашему дальнейшему посещению страны. Равиль всегда был на связи и готов помочь в любых вопросах 🥰

    Хочу поблагодарить Равиля за такую интересную и информативную экскурсию. Экскурсия была насыщенной, посмотрели все что запланировали и даже больше. Узнали
  • Н
    Нина
    15 апреля 2025
    Осака - традиции и современность
    Отличный гид Равиль!
    Грамотная речь, знание истории, традиций! Слышал наши пожелания, учитывал их, что очень ценно!
    Многое увидели, налюбовались цветущей сакурой!
    Понравился синтоисткий храм, много интересного узнали!
    Гуляли в выходной, удалось увидеть местных жителей в праздник цветения сакуры, как они соблюдают свои традиции!
    Рекомендую!
    Отличный гид Равиль!
  • К
    Ксения
    2 апреля 2025
    Осака - традиции и современность
    Благодарим Равиля за интересную и содержательную экскурсию. За один день мы объяли необъятное и поняли, чем Осака так хороша и любима туристами. Отличная, комфортная и увлекательная экскурсия!
  • Д
    Диана
    4 декабря 2024
    Осака - традиции и современность
    Классная экскурсия. Равиль очень хороший гид. Интересно рассказывает, вежливый, пунктуальный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо
  • В
    Вера
    14 ноября 2024
    Осака - традиции и современность
    Мы провели замечательный день с Равилем. Отличная машина, подана прямо к гостинице, мы заранее изменили маршрут, и Равиль подстроился под
    читать дальше

    наши капризы, показал и рассказал, провез по замечательным местам, мы узнали много о жизни в Японии из первых рук. Прекрасный ланч, вечерняя прогулка на лодке по Дотонбори каналу.
    Будем рекомендовать Равиля всем нашим друзьям.

  • I
    Isita
    9 ноября 2024
    Осака - традиции и современность
    Все очень понравилось! Спасибо! Интересно, познавательно!
  • К
    Катерина
    12 октября 2024
    Осака - традиции и современность
    Очень приятный гид, у нас был дождь, он нам помог, пошел навстречу, довез нас до дома
    Материала много, отвечал на ВСЕ вопросы(их было ОЧЕНЬ много:D)
    Дал рекомендации, куда стоит сходить
    Ответственный, интересный, мы в восторге 🥰🥰🥰
  • Н
    Николай
    20 сентября 2024
    Осака - традиции и современность
    Все понравилось. Спасибо.

