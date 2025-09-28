читать дальше

кондиционером,от одной локации к другой, в 32-градусную жару, под увлекательный рассказ об Осаке и жизни в этом городе, от нашего гида. Мы посетили 2 святых и магических, для японцев, места, великолепную смотровую площадку на небоскребе и отобедали в уютном ресторанчике в Даун тауне, где повар готовил суши только для нас, по одной, целый обед- одну за другой, а в конце- мисо суп. Это было оочень вкусно! Впечатления- самые хорошие! Рекомендуем Равиля как заботливого и внимательного гида. 🙏🏻❤️