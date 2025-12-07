читать дальше

этот день посетили и яркую Осаку, священный остров Миядзима и историческую Хиросиму. Уже задолго до поездки, при бронировании экскурсии, Иван был на связи и ответил на все возникшие вопросы, был предельно тактичен и коммуникабелен в общении. Его глубокие знания, любовь к Японии и идеальная логистика, сделали наше путешествие настоящим погружением в магию этой страны. Осака- сумасшедшая энергетика Дотонбори. Хиросима- человеческие судьбы, рассказы о надежде и стойкости духа. Миядзима- магия. Паром на остров, и мы в другом мире. Наблюдать за ручными оленями на фоне парящего святилища Ицукусима — это зрелище, которое останется в памяти навсегда, и Иван стал тем, кто наполнил его смыслом!

P.S Все идеальные ракурсы на фото)) благодаря Ивану, в том числе 😍