мы были в пути. На экскурсии мы сначала посмотрели на то, как раньше выглядел город, в том числе на макет зданий в натуральную величину, где можно было заходить внутрь. Потом пошли в замок Осаки, прогулялись по территории и по всем этажам, а затем совершили большую прогулку по городу, с посещением запоминающегося храма и старого рынка. Наталия всю экскурсию очень интересно и профессионально рассказывала нам про историю города и страны, отвечала на наши многочисленные вопросы) помогла нам купить вкусняшки) закончили мы прогулку в уютной кофейне прекрасным обедом и вкусным кофе) экскурсия очень понравилась😍, мы увидели и узнали много интересного) рекомендуем всем)