Рынок Куромон – экскурсии в Осаке

Найдено 3 экскурсии в категории «Рынок Куромон» в Осаке на русском языке, цены от $450. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Познакомиться с Осакой
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Познакомиться с Осакой
Это город развлечений, добрых людей и вкусной еды
Начало: У вашего отеля
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
На машине
9 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии
18 янв в 09:30
1 фев в 09:30
$552 за всё до 4 чел.
Осака: между веками и небоскрёбами
Пешая
7 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Осака: между веками и небоскрёбами
Оценить, как в городе переплетаются история и современность
16 янв в 10:00
18 янв в 10:00
$450 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    7 декабря 2025
    Познакомиться с Осакой
    Спасибо большое, Nikki, что открыл для нас Японию! Мы не просто посетили значимые достопримечательности, но и получили ответы на все
    читать дальше

    вопросы про жизнь и необычные факты о Японии. Путешествовали мы на комфортном автомобиле, Nikki помог с нашими организационными вопросами, показал, где можно вкусно пообедать. Безумно благодарны за день с нами, будем вспоминать его с теплом 🙏

    Спасибо большое, Nikki, что открыл для нас Японию! Мы не просто посетили значимые достопримечательности, но и
  • И
    Ирина
    6 декабря 2025
    Осака: между веками и небоскрёбами
    Огромное спасибо Наталии за прекрасную экскурсию❤️ Наталия помогла нам спланировать маршрут до Осаки, всегда была с нами на связи, пока
    читать дальше

    мы были в пути. На экскурсии мы сначала посмотрели на то, как раньше выглядел город, в том числе на макет зданий в натуральную величину, где можно было заходить внутрь. Потом пошли в замок Осаки, прогулялись по территории и по всем этажам, а затем совершили большую прогулку по городу, с посещением запоминающегося храма и старого рынка. Наталия всю экскурсию очень интересно и профессионально рассказывала нам про историю города и страны, отвечала на наши многочисленные вопросы) помогла нам купить вкусняшки) закончили мы прогулку в уютной кофейне прекрасным обедом и вкусным кофе) экскурсия очень понравилась😍, мы увидели и узнали много интересного) рекомендуем всем)

  • М
    Михаил
    4 декабря 2025
    Познакомиться с Осакой
    Прекрасная экскурсия, было очень интересно и насыщенно!
    Авто отличный, гид супер, удобно и понятно.
    Рекомендую!
    Прекрасная экскурсия, было очень интересно и насыщенно!
Авто отличный, гид супер, удобно и понятно.
Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    30 ноября 2025
    Познакомиться с Осакой
    Все прошло отлично!
  • И
    Ирина
    27 ноября 2025
    Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
    Это не экскурсия, это путешествие, которое останется с нами навсегда! По нашей просьбе, Иван смог скорректировать маршрут так, что в
    читать дальше

    этот день посетили и яркую Осаку, священный остров Миядзима и историческую Хиросиму. Уже задолго до поездки, при бронировании экскурсии, Иван был на связи и ответил на все возникшие вопросы, был предельно тактичен и коммуникабелен в общении. Его глубокие знания, любовь к Японии и идеальная логистика, сделали наше путешествие настоящим погружением в магию этой страны. Осака- сумасшедшая энергетика Дотонбори. Хиросима- человеческие судьбы, рассказы о надежде и стойкости духа. Миядзима- магия. Паром на остров, и мы в другом мире. Наблюдать за ручными оленями на фоне парящего святилища Ицукусима — это зрелище, которое останется в памяти навсегда, и Иван стал тем, кто наполнил его смыслом!
    P.S Все идеальные ракурсы на фото)) благодаря Ивану, в том числе 😍

    Это не экскурсия, это путешествие, которое останется с нами навсегда! По нашей просьбе, Иван смог скорректировать маршрут так, что в этот день посетили и яркую Осаку, священный остров Миядзима и историческую Хиросиму. Уже задолго до поездки, при бронировании экскурсии, Иван был на связи и ответил на все возникшие вопросы, был предельно тактичен и коммуникабелен в общении. Его глубокие знания, любовь к Японии и идеальная логистика, сделали наше путешествие настоящим погружением в магию этой страны. Осака- сумасшедшая энергетика Дотонбори. Хиросима- человеческие судьбы, рассказы о надежде и стойкости духа. Миядзима- магия. Паром на остров, и мы в другом мире. Наблюдать за ручными оленями на фоне парящего святилища Ицукусима — это зрелище, которое останется в памяти навсегда, и Иван стал тем, кто наполнил его смыслом!
P.S Все идеальные ракурсы на фото)) благодаря Ивану, в том числе 😍
  • Е
    Евгения
    24 ноября 2025
    Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
    Спасибо большое Ивану, было супер! Успели посмотреть и храмы, при этом послушали про традиции и обряды, посмотрели знаковые районы, узнали их историю и интересные факты, и, конечно, сделали массу классных фото)
  • К
    Константин
    22 ноября 2025
    Осака: между веками и небоскрёбами
    Все прошло отлично! Отличный гид!
  • К
    Константин
    12 ноября 2025
    Осака: между веками и небоскрёбами
    Я очень скептически изначально отнесся к столь длинной пешей экскурсии, но Наталии удалось сломать все мои сомнения. Продуманная, структурированная и главное - интересная экскурсия. За один день получилось чуть-чуть приблизиться и понять столь далекий и загадочный японский мир.
    Спасибо
  • О
    Ольга
    9 ноября 2025
    Познакомиться с Осакой
    Невероятно интересная экскурсия, незабываемый день😊☺️👍🏻 Объявляем огромную благодарность гиду за интересные, познавательные рассказы о Японии, узнали много нового, увидели много
    читать дальше

    красоты))) Спасибо за индивидуальный подход, за вежливость, тактичность и внимательность к деталям))) Очень рекомендуем гида, если хотите получить незабываемые впечатления. Так же у гида супер комфортный автомобиль. 10 из 10))) 🤩🤩🤩

    Невероятно интересная экскурсия, незабываемый день😊☺️👍🏻 Объявляем огромную благодарность гиду за интересные, познавательные рассказы о Японии, узнали много нового, увидели много красоты))) Спасибо за индивидуальный подход, за вежливость, тактичность и внимательность к деталям))) Очень рекомендуем гида, если хотите получить незабываемые впечатления. Так же у гида супер комфортный автомобиль. 10 из 10))) 🤩🤩🤩
  • И
    Игорь
    5 ноября 2025
    Осака: между веками и небоскрёбами
    Интересная экскурсия с прекрасным гидом. Насыщенная программа и замечательная подача - вдохновенный рассказ, интересный материал, плюс хорошее настроение! Нам все очень понравилось, рекомендую!
  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    Познакомиться с Осакой
    Было очень интересно, информативно . Гид нас фотографировал(не надо было отвлекаться) потом скинул фото. Чистый комфортабельный автомобиль (вода, зонты).
  • Д
    Дмитрий
    28 октября 2025
    Познакомиться с Осакой
    Настоятельно рекомендую Никки в качестве гида по Осаке и окрестностям. Это наша третья поездка в Японию и мы успели воспользоваться
    читать дальше

    услугами десятка гидов. Никки - первый из них с кем посещение замка было не унылым беглым осмотром с посещением верхней панорамной площадки, а реально увлекательный и познавательный экскурс в историю! Также за небольшую доплату мы посетили Кобе. Если погода хорошая, не пожалейте денег и включите дополнительно. Ну а про сверх комфортный и чистый автомобиль уже до меня написали. Кроме прочего, Никки еще и прекрасный фотограф, используйте его в этом качестве и получите отличные фотографии. Честно говоря, жалею, что ограничился только одним днем. Бронируйте на несколько поездок, не пожалеете! Никки, спасибо еще раз, от души!

  • Е
    Евгения
    26 октября 2025
    Познакомиться с Осакой
    Рекомендую Nikki как хорошего сопровождающего для знакомства с Осакой и Нарой. Много интересной и познавательной информации, все достаточно динамично и хорошо спланировано
  • А
    Андрей
    14 октября 2025
    Осака: между веками и небоскрёбами
    Все понравилось!
  • A
    Alena
    10 октября 2025
    Познакомиться с Осакой
    Хочу выразить огромную благодарность Никки за экскурсию по Осаке! Все было организовано на высшем уровне. Никки с комфортом возил нас
    читать дальше

    по главным достопримечательностям города (на вместительной идеально чистой внутри и снаружи машине, с удобными сидениями), посоветовал, где попробовать вкуснейшее вагю, подстраивался под наши просьбы где-либо задержаться, фотографировал и веселил историями всю поездку. Также отмечу Никки как замечательного рассказчика - мы многое узнали про местные достопримечательности, быт и культуру японцев.
    Никки, спасибо вам большое! Обязательно порекомендуем вас своим друзьям! И с удовольствием съездим с вами по другим направлениям в Японии.

    Хочу выразить огромную благодарность Никки за экскурсию по Осаке! Все было организовано на высшем уровне. Никки с комфортом возил нас по главным достопримечательностям города (на вместительной идеально чистой внутри и снаружи машине, с удобными сидениями), посоветовал, где попробовать вкуснейшее вагю, подстраивался под наши просьбы где-либо задержаться, фотографировал и веселил историями всю поездку. Также отмечу Никки как замечательного рассказчика - мы многое узнали про местные достопримечательности, быт и культуру японцев.
Никки, спасибо вам большое! Обязательно порекомендуем вас своим друзьям! И с удовольствием съездим с вами по другим направлениям в Японии.
  • М
    МАКСИМ
    9 октября 2025
    Познакомиться с Осакой
    Прекрасный гид, знает свое дело.
  • А
    Александр
    6 октября 2025
    Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
    Иван представил отличное разностороннее погружение в быт и культуру, был внимателен и адаптировал ход экскурсии с учетом наших потребностей. Рекомендуем для первого знакомства с городом и страной.
  • О
    Оксана
    23 сентября 2025
    Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
    Спасибо огромное Ивану за экскурсию по Наре и Осаке! Иван - великолепный рассказчик, в непринужденной манере дал нам много довольно сложной информации, ответил на все наши вопросы. Благодаря Ивану, Япония стала ближе и понятней.
  • В
    Валентин
    11 сентября 2025
    Осака: между веками и небоскрёбами
    Добрый день!

    Пишу один отзыв по двум программам:"Осака: между веками и небоскрёбами" и "Сокровища Киото".

    Рекомендую, настоятельно.
    Всем, кто уверен в своих силах
    читать дальше

    (ходить, действительно, много:-).
    Очень насыщенные в познавательном и культурном плане экскурсии.

    Наталия прекрасный рассказчик, знает хорошо историю Японии и будни этой удивительной страны.

    Так как экскурсия (Осака) была практически на следующий день после прилёта, оставшиеся дни отдыха в Японии пользовались рекомендациями и советами.

  • В
    Виктория
    5 сентября 2025
    Познакомиться с Осакой
    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

    Никки отличный гид, который знает очень много о Японии и расскажет это не банально! Мы были с семьей, нам все понравилось. Комфортная машина, которая сделает ваш день еще более удачным, чем целый день ходить пешком. Благодарю и рекомендую
    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Рынок Куромон»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Осаке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Познакомиться с Осакой
  2. Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
  3. Осака: между веками и небоскрёбами
Сколько стоит экскурсия по Осаке в декабре 2025
Сейчас в Осаке в категории "Рынок Куромон" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 650. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Осаке (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Рынок Куромон», 31 ⭐ отзыв, цены от $450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль