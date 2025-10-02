Спасибо Ивану за великолепную экскурсию и замечательно проведенный день! Моя семья очень довольна, в том числе дети! Иван погрузил нас в атмосферу Японии, экскурсия прошла на одном дыхании, очень позитивно.
Невероятная экскурсия! Спасибо большое Ивану за его работу. Было интересно, познавательно и очень весело! Иван прекрасно знает японскую культуру, историю, поэтому если вы ищите себе гида, то я 100% рекомендую!
Все супер! Экскурсия была интересная! Иван, оставил приятные впечатления! Очень грамотная речь, налицо присутствие развитого интеллекта! Прекрасное знание истории Японии! Ну и конечно погрузил нас в атмосферу современной жизни в этой стране, было интересно! Рекомендасьон!
Отличная экскурсия, которая на глазах адаптировалась под наши знания о Японии (Иван отлично подавал историческую и современную информацию об этой читать дальше
замечательной стране). Детям (7 и 12 лет) было очень комфортно, что не маловажно в путешествии. Сами замки, парки вокруг впечатляют. Иван идеально подобрал тайминг так, что мы практически не стояли в очередях (а в Японии это национальный спорт) и не теряли время. Очень рекомедуем!
Выражаем Ивану самую искреннюю признательность от нашей семьи за прекрасный день!
Если Вы ещё в поиске экскурсии для наполнения своего путешествия читать дальше
в Осаке, то непременно остановите свое внимание на данном маршруте. Экскурсия Ивана уникальна и охватывает самые культовые места в окрестностях Осаки: два легендарных замка.
Не стоит тратить средства на обзорку по самому городу, достаточно будет погулять самостоятельно. При этом Иван подскажет основные топ места, если будет желание посетить.
Организационные моменты: Иван приехал к отелю заранее. Всю дорогу рассказывал интересные факты про Японию, быт японцев, свои наблюдения за их укладом. Отвечал на все наши вопросы, был открыт и дружелюбен.
На обед отвёз в прекрасное заведение, где еда двигается на конвейере. Это стало приятной неожиданностью, ТК заранее не обговаривали этот момент, но планировали найти такое кафе самостоятельно.
А также Иван дал отличные рекомендации для самостоятельного изучения города Нара (час езды от Осаки)
Дополнительно, исходя из своего опыта, рекомендовали бы посещение Парка Наконасима в центре: нетипичные для Японии здания западной архитектуры, которые появились в конце 19 века в период, когда Япония снова открылась для мира.
Иван нас встретил прямо у нашей гостиницы, Марриотт нас было 7 человек (4 взрослых и 3 детей). Мы посетили Замок в читать дальше
Осаке, затем была организована экскурсия в Нару. Иван прекрасный рассказчик, образованный, интеллигентный. С ним было приятно общаться, показал лучшие места для фотографирования, по любому нашему запросу помогал нам. Наша семья рекомендует Ивана для знакомства с Японией. В следующий наш приезд хотим вместе с ним посетить замок белой цапли Химедзи.
Добрый вечер. 2 февраля 2025 г. у нас была 9 часовая экскурсия на автомобиле "Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака". читать дальше
Путешествие прошло замечательно. Хоть до замка Химэдзи дорога заняла полтара часа, скучать нам не пришлось. Гид Иван очень интересно и увлекательно рассказывал об истории данного замка. Во время экскурсии мы посетили сады, где мы приняли участие в чайной церемонии. Аналогично прошло и знакомство с историей замка самураев Осака. Затем мы погуляли по улицам вечернего Осако и его набережной, любуясь их красотами. За время экскурсии мы получили массу положительных эмоций и впечатлений благодаря замечательному планированию маршрута Иваном. Большое ему спасибо. Сергей и Ольга. Санкт-Петербург.
Иван организовал экскурсию очень грамотно, легко подстроился под особенности нашей группы, очень мобилен и внимателен. Экскурсия прошла в непринуждённой форме, читать дальше
с легкой подачей материала. Иван грамотно отвечал на вопросы, легко подстраивался под наши пожелания. Спасибо вам большое, Иван. Мы влюбились в Японию, процветания вам и вашей семье. Ждём в гости к нам 😀
Получили море впечатлений и отлично провели время. «Белая цапля» прекрасна, особенно под лучами солнца. Наше путешествие в Химэдзи началось из Осаки. читать дальше
Иван ждал нас в оговоренное время около отеля. Экскурсия проводилась на личном авто гида. Иван предусмотрел все детали: заранее предупредил, что будем снимать обувь в замке, обеспечил водой в течение поездки, оснастил популярными прозрачными зонтами, когда во время экскурсии пошел дождь, показывал места для крутых фото и местами сам выступал в роли фотографа. Иван дружелюбный, позитивный, увлеченный историей гид, который с легкостью переносил нас по страницам истории Японии. Мы узнали много нового о самураях, о строительстве замков, обороне, камнях, научились различать синтоистские и буддистские храмы, узнали, когда и почему в Японию пришел буддизм, посетили чайную церемонию и впервые попробовали знаменитый чай матча. Иван также познакомил нас с жизнью и бытом современных японцев, с энтузиазмом отвечал на все возникающие вопросы. Было очень познавательно и безумно красиво. Наша группа осталась довольна! Гида рекомендуем. Иван, Аригато гозаймас.
Выезжали на экскурсию из Осаки. Иван с утра ждал нас у отеля, как и договорились по времени. Нам повезло с читать дальше
гидом не пришлось слушать скучное повествование. Иван интересно с юмором рассказывал про историю самураев, японские замки и повседневную жизнь простых японцев. Отвечал на насущные вопросы, которые возникли у нас. Мы посетили замок Химедзи, этот брутальный красавчик скрывается под псевдонимом «Белая цапля». Зависли в великолепном японском садике. Посетили чайную церемонию и закончили свое путешествие в замке сегуна Тоетоми Хидоеси в Осаке. Иван помог определиться с местом ужина, за что ему отдельное аригато. Мы провели чудесный день в отличной компании с нашим гидом. Отдельное спасибо за воду, припасенную для нас, в дороге это очень нужная опция.
Мы взяли экскурсию из Осаки с гидом Иваном, и остались очень довольны. Иван оказался дружелюбным, позитивным и увлечённым, с энтузиазмом читать дальше
рассказывал про японские замки и повседневную жизнь японцев. Мы посетили замок Химедзи, красивый сад, а также замок Осаки. Иван предложил отличное место для обеда и помог с языком, что сделало день ещё более особенным. Он также позаботился о воде и зонтах, что было очень кстати в дождливую погоду.
"Ваня, огромное спасибо за незабываемую экскурсию по Киото и Нара! Ты подарил нам не только читать дальше
глубокие знания о местной культуре и истории, но и уникальные впечатления. Храм Фусими Инара произвел на нас неизгладимое впечатление своей красотой и духовной силой – этот бесконечный ряд торий словно перенёс нас в другую эпоху. А поездка в Нару была просто волшебной! Прогулка среди дружелюбных оленей, которые свободно разгуливают по паркам, подарила нам столько радости и удивления – это по-настоящему незабываемое впечатление. Твоё внимание к деталям и желание показать нам самые потрясающие места сделали поездку особенной. Спасибо за твою доброту, терпение и профессионализм. Это путешествие останется с нами навсегда!"
Прекрасная экскурсия. Иван - хороший гид и организатор, быстро установил коммуникацию с нами и нашими детьми, чтобы всем было интересно. Иван заранее читать дальше
предупредил нас, что в Киото проходит праздник Гион Мацури, поэтому мы взяли еще экскурсию по Киото и Наре, где прошагали почти 30000 шагов). Это был чудесный день, всем рекомендуем! Отдельно отмечу, что Иван очень отзывчив был в переписке и заранее по нашей просьбе забронировал нам хороший ресторан в Киото и кафе с капибарой в Токио, за что отдельный респект!
