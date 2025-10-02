Мои заказы

Замок Химэдзи – экскурсии в Осаке

Найдено 3 экскурсии в категории «Замок Химэдзи» в Осаке на русском языке, цены от $420. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
На машине
9 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
Почувствуйте дух сёгуната и самураев, посетив замки Химэдзи и Осака. Пройдите через ворота, насладитесь садом Кокоэн и узнайте местные легенды
7 дек в 08:30
14 дек в 08:30
$552 за всё до 4 чел.
Химедзи и Кобе за один день - из Осаки
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Химедзи и Кобе за один день - из Осаки
Увидеть замок самураев, японские сады и вечерние огни порта
7 дек в 09:00
8 дек в 09:00
$450 за всё до 5 чел.
Из Осаки - в замок Белой цапли
На автобусе
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Осаки - в замок Белой цапли
Знакомство с аутентичной достопримечательностью и погружение в спокойный ритм Химэдзи
Завтра в 08:00
7 дек в 08:00
$420 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    2 октября 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Дата посещения: 1 октября 2025
    Спасибо Ивану за великолепную экскурсию и замечательно проведенный день! Моя семья очень довольна, в том числе дети! Иван погрузил нас в атмосферу Японии, экскурсия прошла на одном дыхании, очень позитивно.
  • S
    Sofya
    6 ноября 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Невероятная экскурсия! Спасибо большое Ивану за его работу. Было интересно, познавательно и очень весело! Иван прекрасно знает японскую культуру, историю, поэтому если вы ищите себе гида, то я 100% рекомендую!
    Невероятная экскурсия! Спасибо большое Ивану за его работу. Было интересно, познавательно и очень весело! Иван прекрасно знает японскую культуру, историю, поэтому если вы ищите себе гида, то я 100% рекомендую!
  • А
    Анна
    25 сентября 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Все супер! Экскурсия была интересная! Иван, оставил приятные впечатления! Очень грамотная речь, налицо присутствие развитого интеллекта! Прекрасное знание истории Японии! Ну и конечно погрузил нас в атмосферу современной жизни в этой стране, было интересно! Рекомендасьон!
    Все супер! Экскурсия была интересная! Иван, оставил приятные впечатления! Очень грамотная речь, налицо присутствие развитого интеллекта! Прекрасное знание истории Японии! Ну и конечно погрузил нас в атмосферу современной жизни в этой стране, было интересно! Рекомендасьон!
  • Т
    Тимур
    9 июля 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Все было супер.
  • А
    Алексей
    21 июня 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Понравилось все. Рекомендую.
  • А
    Андрей
    18 мая 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Поездка пришла прекрасно.
    Иван прекрасный рассказчик, хорошо знает материал. Знает лучшие места для фото и тд.
    Маршрут хорошо составлен и выверен. Рекомендую.
    Спасибо за интересный маршрут.
    Поездка пришла прекрасноПоездка пришла прекрасноПоездка пришла прекрасноПоездка пришла прекрасноПоездка пришла прекрасно
  • Д
    Дмитрий
    26 апреля 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Отличная экскурсия, которая на глазах адаптировалась под наши знания о Японии (Иван отлично подавал историческую и современную информацию об этой
    читать дальше

    замечательной стране). Детям (7 и 12 лет) было очень комфортно, что не маловажно в путешествии. Сами замки, парки вокруг впечатляют. Иван идеально подобрал тайминг так, что мы практически не стояли в очередях (а в Японии это национальный спорт) и не теряли время. Очень рекомедуем!

  • С
    Светлана
    27 марта 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Выражаем Ивану самую искреннюю признательность от нашей семьи за прекрасный день!

    Если Вы ещё в поиске экскурсии для наполнения своего путешествия
    читать дальше

    в Осаке, то непременно остановите свое внимание на данном маршруте. Экскурсия Ивана уникальна и охватывает самые культовые места в окрестностях Осаки: два легендарных замка.

    Не стоит тратить средства на обзорку по самому городу, достаточно будет погулять самостоятельно. При этом Иван подскажет основные топ места, если будет желание посетить.

    Организационные моменты: Иван приехал к отелю заранее. Всю дорогу рассказывал интересные факты про Японию, быт японцев, свои наблюдения за их укладом. Отвечал на все наши вопросы, был открыт и дружелюбен.

    На обед отвёз в прекрасное заведение, где еда двигается на конвейере. Это стало приятной неожиданностью, ТК заранее не обговаривали этот момент, но планировали найти такое кафе самостоятельно.

    А также Иван дал отличные рекомендации для самостоятельного изучения города Нара (час езды от Осаки)

    Дополнительно, исходя из своего опыта, рекомендовали бы посещение Парка Наконасима в центре: нетипичные для Японии здания западной архитектуры, которые появились в конце 19 века в период, когда Япония снова открылась для мира.

    замечательной стране). Детям (7 и 12 лет) было очень комфортно, что не маловажно в путешествии. Сами замки, парки вокруг впечатляют. Иван идеально подобрал тайминг так, что мы практически не стояли в очередях (а в Японии это национальный спорт) и не теряли время. Очень рекомедуем!
  • Ю
    Юлия
    22 марта 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Иван нас встретил прямо у нашей гостиницы, Марриотт нас было 7 человек (4 взрослых и 3 детей).
    Мы посетили Замок в
    читать дальше

    Осаке, затем была организована экскурсия в Нару. Иван прекрасный рассказчик, образованный, интеллигентный. С ним было приятно общаться, показал лучшие места для фотографирования, по любому нашему запросу помогал нам. Наша семья рекомендует Ивана для знакомства с Японией. В следующий наш приезд хотим вместе с ним посетить замок белой цапли Химедзи.

  • О
    Ольга
    4 февраля 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Добрый вечер. 2 февраля 2025 г. у нас была 9 часовая экскурсия на автомобиле "Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака".
    читать дальше

    Путешествие прошло замечательно. Хоть до замка Химэдзи дорога заняла полтара часа, скучать нам не пришлось. Гид Иван очень интересно и увлекательно рассказывал об истории данного замка. Во время экскурсии мы посетили сады, где мы приняли участие в чайной церемонии. Аналогично прошло и знакомство с историей замка самураев Осака. Затем мы погуляли по улицам вечернего Осако и его набережной, любуясь их красотами. За время экскурсии мы получили массу положительных эмоций и впечатлений благодаря замечательному планированию маршрута Иваном. Большое ему спасибо.
    Сергей и Ольга. Санкт-Петербург.

    Добрый вечер. 2 февраля 2025 г. у нас была 9 часовая экскурсия на автомобиле "Величественные самурайскиеДобрый вечер. 2 февраля 2025 г. у нас была 9 часовая экскурсия на автомобиле "Величественные самурайскиеДобрый вечер. 2 февраля 2025 г. у нас была 9 часовая экскурсия на автомобиле "Величественные самурайскиеДобрый вечер. 2 февраля 2025 г. у нас была 9 часовая экскурсия на автомобиле "Величественные самурайскиеДобрый вечер. 2 февраля 2025 г. у нас была 9 часовая экскурсия на автомобиле "Величественные самурайскиеДобрый вечер. 2 февраля 2025 г. у нас была 9 часовая экскурсия на автомобиле "Величественные самурайские
  • А
    Александра
    19 декабря 2024
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Иван организовал экскурсию очень грамотно, легко подстроился под особенности нашей группы, очень мобилен и внимателен. Экскурсия прошла в непринуждённой форме,
    читать дальше

    с легкой подачей материала. Иван грамотно отвечал на вопросы, легко подстраивался под наши пожелания. Спасибо вам большое, Иван. Мы влюбились в Японию, процветания вам и вашей семье. Ждём в гости к нам 😀

  • Н
    Наталья
    8 декабря 2024
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Интересная, познавательная и разнообразная экскурсия. Иван приятный и легкий в общении человек. Поездка хорошо организована. Рекомендуем.
  • М
    Мариам
    5 декабря 2024
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Получили море впечатлений и отлично провели время. «Белая цапля» прекрасна, особенно под лучами солнца.
    Наше путешествие в Химэдзи началось из Осаки.
    читать дальше

    Иван ждал нас в оговоренное время около отеля. Экскурсия проводилась на личном авто гида. Иван предусмотрел все детали: заранее предупредил, что будем снимать обувь в замке, обеспечил водой в течение поездки, оснастил популярными прозрачными зонтами, когда во время экскурсии пошел дождь, показывал места для крутых фото и местами сам выступал в роли фотографа.
    Иван дружелюбный, позитивный, увлеченный историей гид, который с легкостью переносил нас по страницам истории Японии. Мы узнали много нового о самураях, о строительстве замков, обороне, камнях, научились различать синтоистские и буддистские храмы, узнали, когда и почему в Японию пришел буддизм, посетили чайную церемонию и впервые попробовали знаменитый чай матча. Иван также познакомил нас с жизнью и бытом современных японцев, с энтузиазмом отвечал на все возникающие вопросы. Было очень познавательно и безумно красиво. Наша группа осталась довольна! Гида рекомендуем. Иван, Аригато гозаймас.

  • Л
    Лилия
    20 ноября 2024
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Выезжали на экскурсию из Осаки. Иван с утра ждал нас у отеля, как и договорились по времени. Нам повезло с
    читать дальше

    гидом не пришлось слушать скучное повествование. Иван интересно с юмором рассказывал про историю самураев, японские замки и повседневную жизнь простых японцев. Отвечал на насущные вопросы, которые возникли у нас.
    Мы посетили замок Химедзи, этот брутальный красавчик скрывается под псевдонимом «Белая цапля».
    Зависли в великолепном японском садике. Посетили чайную церемонию и закончили свое путешествие в замке сегуна Тоетоми Хидоеси в Осаке. Иван помог определиться с местом ужина, за что ему отдельное аригато.
    Мы провели чудесный день в отличной компании с нашим гидом.
    Отдельное спасибо за воду, припасенную для нас, в дороге это очень нужная опция.

    Путешествие прошло замечательно. Хоть до замка Химэдзи дорога заняла полтара часа, скучать нам не пришлось. Гид Иван очень интересно и увлекательно рассказывал об истории данного замка. Во время экскурсии мы посетили сады, где мы приняли участие в чайной церемонии. Аналогично прошло и знакомство с историей замка самураев Осака. Затем мы погуляли по улицам вечернего Осако и его набережной, любуясь их красотами. За время экскурсии мы получили массу положительных эмоций и впечатлений благодаря замечательному планированию маршрута Иваном. Большое ему спасибо.
    Сергей и Ольга. Санкт-Петербург.
  • Н
    Надежда
    8 октября 2024
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Мы взяли экскурсию из Осаки с гидом Иваном, и остались очень довольны. Иван оказался дружелюбным, позитивным и увлечённым, с энтузиазмом
    читать дальше

    рассказывал про японские замки и повседневную жизнь японцев. Мы посетили замок Химедзи, красивый сад, а также замок Осаки. Иван предложил отличное место для обеда и помог с языком, что сделало день ещё более особенным. Он также позаботился о воде и зонтах, что было очень кстати в дождливую погоду.

    замке Осаки. Иван предложил отличное место для обеда и помог с языком, что сделало день ещё более особенным. Он также позаботился о воде и зонтах, что было очень кстати в дождливую погоду.
  • I
    Irina
    1 октября 2024
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Мы в восторге от Ивана!
    Пунктуальность, профессионализм, забота о клиенте, невероятная энергия и страсть своего дела! Кладезь знаний и прекрасная подача материала!
    Спасибо Иван!
  • А
    Алекс
    30 сентября 2024
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Вот обновленный отзыв с упоминанием оленей:

    "Ваня, огромное спасибо за незабываемую экскурсию по Киото и Нара! Ты подарил нам не только
    читать дальше

    глубокие знания о местной культуре и истории, но и уникальные впечатления. Храм Фусими Инара произвел на нас неизгладимое впечатление своей красотой и духовной силой – этот бесконечный ряд торий словно перенёс нас в другую эпоху. А поездка в Нару была просто волшебной! Прогулка среди дружелюбных оленей, которые свободно разгуливают по паркам, подарила нам столько радости и удивления – это по-настоящему незабываемое впечатление. Твоё внимание к деталям и желание показать нам самые потрясающие места сделали поездку особенной. Спасибо за твою доброту, терпение и профессионализм. Это путешествие останется с нами навсегда!"

  • А
    Антон
    23 июля 2024
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Прекрасная экскурсия.
    Иван - хороший гид и организатор, быстро установил коммуникацию с нами и нашими детьми, чтобы всем было интересно.
    Иван заранее
    читать дальше

    предупредил нас, что в Киото проходит праздник Гион Мацури, поэтому мы взяли еще экскурсию по Киото и Наре, где прошагали почти 30000 шагов).
    Это был чудесный день, всем рекомендуем!
    Отдельно отмечу, что Иван очень отзывчив был в переписке и заранее по нашей просьбе забронировал нам хороший ресторан в Киото и кафе с капибарой в Токио, за что отдельный респект!

    Прекрасная экскурсия.
    Иван - хороший гид и организатор, быстро установил коммуникацию с нами и нашими детьми, чтобы всем было интересно.
    Иван заранее
  • Д
    Диана
    6 мая 2024
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Великолепный замок Химедзи, поразил нас своим масштабом и красотой! Большая благодарность нашему гиду Ивану, который рассказал нам удивительную историю замка,
    читать дальше

    указал даже на мелкие детали в архитектуре замка, прогулял по окружностям и показал Осаку. Большой плюс, что Иван на машине он забрал нас утром с отеля и вечером привез обратно. Было очень комфортно.

    указал даже на мелкие детали в архитектуре замка, прогулял по окружностям и показал Осаку. Большой плюс, что Иван на машине он забрал нас утром с отеля и вечером привез обратно. Было очень комфортно.

