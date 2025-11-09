Найдено 3 экскурсии в категории « Замок Осака » в Осаке на русском языке, цены от $420. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 9 часов 16 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Лучший выбор Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака Почувствуйте дух сёгуната и самураев, посетив замки Химэдзи и Осака. Пройдите через ворота, насладитесь садом Кокоэн и узнайте местные легенды $552 за всё до 4 чел. Пешая 8 часов 15 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Осака - традиции и современность Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Осаке, где вы посетите культовый замок и насладитесь видами с Умеда Скай Билдинг $420 за всё до 6 чел. На машине 9 часов 6 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Тихие храмы и шумные кварталы Осаки Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии $552 за всё до 4 чел.

