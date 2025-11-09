Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВеличественные самурайские замки Химэдзи и Осака
Почувствуйте дух сёгуната и самураев, посетив замки Химэдзи и Осака. Пройдите через ворота, насладитесь садом Кокоэн и узнайте местные легенды
9 ноя в 08:30
16 ноя в 08:30
$552 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Осака - традиции и современность
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Осаке, где вы посетите культовый замок и насладитесь видами с Умеда Скай Билдинг
18 окт в 08:00
19 окт в 08:00
$420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии
9 ноя в 09:30
16 ноя в 09:30
$552 за всё до 4 чел.
