Синсайбаси – экскурсии в Осаке

Найдено 3 экскурсии в категории «Синсайбаси» в Осаке на русском языке, цены от $425. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Познакомиться с Осакой
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Познакомиться с Осакой
Это город развлечений, добрых людей и вкусной еды
Начало: У вашего отеля
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
Осака - традиции и современность
Пешая
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Осака - традиции и современность
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Осаке, где вы посетите культовый замок и насладитесь видами с Умеда Скай Билдинг
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$425 за всё до 6 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
На машине
9 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии
18 янв в 09:30
1 фев в 09:30
$552 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    7 декабря 2025
    Познакомиться с Осакой
    Спасибо большое, Nikki, что открыл для нас Японию! Мы не просто посетили значимые достопримечательности, но и получили ответы на все
    читать дальше

    вопросы про жизнь и необычные факты о Японии. Путешествовали мы на комфортном автомобиле, Nikki помог с нашими организационными вопросами, показал, где можно вкусно пообедать. Безумно благодарны за день с нами, будем вспоминать его с теплом 🙏

  • М
    Михаил
    4 декабря 2025
    Познакомиться с Осакой
    Прекрасная экскурсия, было очень интересно и насыщенно!
    Авто отличный, гид супер, удобно и понятно.
    Рекомендую!
    Прекрасная экскурсия, было очень интересно и насыщенно!
    Авто отличный, гид супер, удобно и понятно.
    Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    30 ноября 2025
    Познакомиться с Осакой
    Все прошло отлично!
  • О
    Ольга
    9 ноября 2025
    Познакомиться с Осакой
    Невероятно интересная экскурсия, незабываемый день😊☺️👍🏻 Объявляем огромную благодарность гиду за интересные, познавательные рассказы о Японии, узнали много нового, увидели много
    читать дальше

    красоты))) Спасибо за индивидуальный подход, за вежливость, тактичность и внимательность к деталям))) Очень рекомендуем гида, если хотите получить незабываемые впечатления. Так же у гида супер комфортный автомобиль. 10 из 10))) 🤩🤩🤩

    Невероятно интересная экскурсия, незабываемый день😊☺️👍🏻 Объявляем огромную благодарность гиду за интересные, познавательные рассказы о Японии, узнали много нового, увидели много красоты))) Спасибо за индивидуальный подход, за вежливость, тактичность и внимательность к деталям))) Очень рекомендуем гида, если хотите получить незабываемые впечатления. Так же у гида супер комфортный автомобиль. 10 из 10))) 🤩🤩🤩
  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    Познакомиться с Осакой
    Было очень интересно, информативно . Гид нас фотографировал(не надо было отвлекаться) потом скинул фото. Чистый комфортабельный автомобиль (вода, зонты).
  • Д
    Дмитрий
    28 октября 2025
    Познакомиться с Осакой
    Настоятельно рекомендую Никки в качестве гида по Осаке и окрестностям. Это наша третья поездка в Японию и мы успели воспользоваться
    читать дальше

    услугами десятка гидов. Никки - первый из них с кем посещение замка было не унылым беглым осмотром с посещением верхней панорамной площадки, а реально увлекательный и познавательный экскурс в историю! Также за небольшую доплату мы посетили Кобе. Если погода хорошая, не пожалейте денег и включите дополнительно. Ну а про сверх комфортный и чистый автомобиль уже до меня написали. Кроме прочего, Никки еще и прекрасный фотограф, используйте его в этом качестве и получите отличные фотографии. Честно говоря, жалею, что ограничился только одним днем. Бронируйте на несколько поездок, не пожалеете! Никки, спасибо еще раз, от души!

  • Е
    Евгения
    26 октября 2025
    Познакомиться с Осакой
    Рекомендую Nikki как хорошего сопровождающего для знакомства с Осакой и Нарой. Много интересной и познавательной информации, все достаточно динамично и хорошо спланировано
  • A
    Alena
    9 октября 2025
    Познакомиться с Осакой
    Хочу выразить огромную благодарность Никки за экскурсию по Осаке! Все было организовано на высшем уровне. Никки с комфортом возил нас
    читать дальше

    по главным достопримечательностям города (на вместительной идеально чистой внутри и снаружи машине, с удобными сидениями), посоветовал, где попробовать вкуснейшее вагю, подстраивался под наши просьбы где-либо задержаться, фотографировал и веселил историями всю поездку. Также отмечу Никки как замечательного рассказчика - мы многое узнали про местные достопримечательности, быт и культуру японцев.
    Никки, спасибо вам большое! Обязательно порекомендуем вас своим друзьям! И с удовольствием съездим с вами по другим направлениям в Японии.

    Хочу выразить огромную благодарность Никки за экскурсию по Осаке! Все было организовано на высшем уровне. Никки с комфортом возил нас по главным достопримечательностям города (на вместительной идеально чистой внутри и снаружи машине, с удобными сидениями), посоветовал, где попробовать вкуснейшее вагю, подстраивался под наши просьбы где-либо задержаться, фотографировал и веселил историями всю поездку. Также отмечу Никки как замечательного рассказчика - мы многое узнали про местные достопримечательности, быт и культуру японцев.
    Никки, спасибо вам большое! Обязательно порекомендуем вас своим друзьям! И с удовольствием съездим с вами по другим направлениям в Японии.
  • М
    МАКСИМ
    9 октября 2025
    Познакомиться с Осакой
    Прекрасный гид, знает свое дело.
  • А
    Антон
    28 сентября 2025
    Осака - традиции и современность
    Отличная организация, Равиль встретил нас прям у вагона поезда, очень комфортная машина, проехали основные интересный нам места за 1 день.
    читать дальше

    Равиль очень спокойный, рассудительный, грамотно нам все рассказал, ответил на все вопросы. Больше нас интересовала современность, он прям все разложил по полочкам, так как давно живёт в стране. На обед забронировал нам крутой ресторан, подсказал где купить сувениры. Вся экскурсия без спешки, но при этом все успели)

    Отличная организация, Равиль встретил нас прям у вагона поезда, очень комфортная машина, проехали основные интересный нам места за 1 день. Равиль очень спокойный, рассудительный, грамотно нам все рассказал, ответил на все вопросы. Больше нас интересовала современность, он прям все разложил по полочкам, так как давно живёт в стране. На обед забронировал нам крутой ресторан, подсказал где купить сувениры. Вся экскурсия без спешки, но при этом все успели)
  • О
    Оксана
    27 сентября 2025
    Осака - традиции и современность
    Экскурсия с Равилем, была для нас с супругом очень комфортной и интересной, потому что мы перемещались на комфортабельном минивене с
    читать дальше

    кондиционером,от одной локации к другой, в 32-градусную жару, под увлекательный рассказ об Осаке и жизни в этом городе, от нашего гида. Мы посетили 2 святых и магических, для японцев, места, великолепную смотровую площадку на небоскребе и отобедали в уютном ресторанчике в Даун тауне, где повар готовил суши только для нас, по одной, целый обед- одну за другой, а в конце- мисо суп. Это было оочень вкусно! Впечатления- самые хорошие! Рекомендуем Равиля как заботливого и внимательного гида. 🙏🏻❤️

  • А
    Алексей
    8 сентября 2025
    Осака - традиции и современность
    Равиль прекрасный гид и очень хороший человек. Узнав в ходе экскурсии, что ребенок приболел, и с собой нет нужных лекарств,
    читать дальше

    Равиль привез свои лекарства из дома и не взял денег. Очень приятно, будучи далеко от дома, встретить не только классного гида, но и отзывчивого человека.

  • В
    Виктория
    5 сентября 2025
    Познакомиться с Осакой
    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

    Никки отличный гид, который знает очень много о Японии и расскажет это не банально! Мы были с семьей, нам все понравилось. Комфортная машина, которая сделает ваш день еще более удачным, чем целый день ходить пешком. Благодарю и рекомендую
    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
  • Е
    Елена
    20 августа 2025
    Осака - традиции и современность
    Отличная экскурсия, Равиль хороший гид, очень рекомендую.
    Отличная экскурсия, Равиль хороший гид, очень рекомендую.
  • Н
    Наталья
    15 августа 2025
    Осака - традиции и современность
    Отличная экскурсия, оптимально подобран маршрут для такой жары (август), Равиль ответил на все наши вопросы на разные темы относительно жизни и быта японцев, помог настроить интернет и дал интересные ссылки и рекомендации!
    Отличная экскурсия, оптимально подобран маршрут для такой жары (август), Равиль ответил на все наши вопросы на разные темы относительно жизни и быта японцев, помог настроить интернет и дал интересные ссылки и рекомендации!
  • М
    Максим
    23 июля 2025
    Познакомиться с Осакой
    БОЛЬШОЕ спасибо NIKKI ‼️Было ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!
    БОЛЬШОЕ спасибо NIKKI ‼️Было ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!
  • Э
    Элеонора
    19 июля 2025
    Познакомиться с Осакой
    Хотим выразить признательность Никки за прекрасную организацию экскурсии!

    Если Вы ищите себе достойное сопровождение по Осаке и не только, то непременно
    читать дальше

    остановите свое внимание на данном экскурсоводе.

    Организационные моменты: поездка в комфортабельном автомобиле практически бизнес-класса, Никки заботливо приготовил для нас и зонтики и зарядные устройства, и другие мелочи которые могут понадобится в поездке. Приехал к отелю заранее. Всю дорогу рассказывал интересные факты про Японию, быт японцев, свои наблюдения за их укладом. Отвечал на все наши вопросы, был открыт и дружелюбен.
    Очень гибко подходит к программе, если нам были интересны какие-то моменты, то программа тут же перестраивалась под нас. Мы хотели поучаствовать в мастер-классе по работе с японской глиной и Никки сумел организовать нам это. Захотели попробовать рыбу фугу- и это пожалуйста:)
    Мы провели незабываемое время в отличной компании! Спасибо огромное за насыщенное прекрасными впечатлениями время!

    Хотим выразить признательность Никки за прекрасную организацию экскурсии!Хотим выразить признательность Никки за прекрасную организацию экскурсии!Хотим выразить признательность Никки за прекрасную организацию экскурсии!Хотим выразить признательность Никки за прекрасную организацию экскурсии!Хотим выразить признательность Никки за прекрасную организацию экскурсии!Хотим выразить признательность Никки за прекрасную организацию экскурсии!
  • Д
    Дмитрий
    2 июля 2025
    Осака - традиции и современность
    Равиль прекрасный гид и собеседник. Организовал и провел экскурсию по Осаке на автомобиле для нашей группы из 7 человек. Общительный,
    читать дальше

    грамотная чистая речь, аккуратный водитель, имеет обширные знания об экскурсионных объектах и общих вопросах о жизни Японии и японцев. Отзывчивый человек, готовый помочь в организации досуга и развлечений. Смело выбирайте Равиля в качестве гида, не пожалеете!

  • Е
    Елена
    9 мая 2025
    Осака - традиции и современность
    Планируя поездку в Японию, взяла 4 экскурсии на Трипстере, поэтому есть с чем и кем сравнить: Равиль-лучший гид, человек с
    читать дальше

    прекрасным образованием, манерами и поведением. Ответил на каждый интересующий нас вопрос, при этом сам проявлял инициативу и рассказывал и показывал интересные факты, например, при поездке в вагоне метро. Сразу видно, что человек с душой подходит к своей работе и отработал на все 100%! Огромная благодарность! Обязательно вернемся!

    Планируя поездку в Японию, взяла 4 экскурсии на Трипстере, поэтому есть с чем и кем сравнить: Равиль-лучший гид, человек с прекрасным образованием, манерами и поведением. Ответил на каждый интересующий нас вопрос, при этом сам проявлял инициативу и рассказывал и показывал интересные факты, например, при поездке в вагоне метро. Сразу видно, что человек с душой подходит к своей работе и отработал на все 100%! Огромная благодарность! Обязательно вернемся!
  • Р
    Руслан
    5 мая 2025
    Осака - традиции и современность
    Отличная экскурсия! Равиль очень хороший гид, с которым мы провели 4 прекрасных дня а Японии и посмотрели все основные достопримечательности
    читать дальше

    Осаки, Нары и древней столицы Киото. Однозначно рекомендую брать машину, что делает все экскурсии более комфортными и позволяет охватить гораздо широкий круг посещаемых мест. В качестве больших плюсов хочется отметить универсальность Равиля как гида-водителя, гибкость и умение подстроиться под наш режим, а также корректировать всю программу согласно нашим пожеланиям, ну и отличное чувство юмора у Равиля, что очень немаловажно для гида!)

    Отличная экскурсия! Равиль очень хороший гид, с которым мы провели 4 прекрасных дня а Японии и посмотрели все основные достопримечательности Осаки, Нары и древней столицы Киото. Однозначно рекомендую брать машину, что делает все экскурсии более комфортными и позволяет охватить гораздо широкий круг посещаемых мест. В качестве больших плюсов хочется отметить универсальность Равиля как гида-водителя, гибкость и умение подстроиться под наш режим, а также корректировать всю программу согласно нашим пожеланиям, ну и отличное чувство юмора у Равиля, что очень немаловажно для гида!)

