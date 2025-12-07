Индивидуальная
до 5 чел.
Познакомиться с Осакой
Это город развлечений, добрых людей и вкусной еды
Начало: У вашего отеля
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Осака - традиции и современность
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Осаке, где вы посетите культовый замок и насладитесь видами с Умеда Скай Билдинг
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$425 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии
18 янв в 09:30
1 фев в 09:30
$552 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория7 декабря 2025Спасибо большое, Nikki, что открыл для нас Японию! Мы не просто посетили значимые достопримечательности, но и получили ответы на все
- ММихаил4 декабря 2025Прекрасная экскурсия, было очень интересно и насыщенно!
Авто отличный, гид супер, удобно и понятно.
Рекомендую!
- ЮЮлия30 ноября 2025Все прошло отлично!
- ООльга9 ноября 2025Невероятно интересная экскурсия, незабываемый день😊☺️👍🏻 Объявляем огромную благодарность гиду за интересные, познавательные рассказы о Японии, узнали много нового, увидели много
- ООльга4 ноября 2025Было очень интересно, информативно . Гид нас фотографировал(не надо было отвлекаться) потом скинул фото. Чистый комфортабельный автомобиль (вода, зонты).
- ДДмитрий28 октября 2025Настоятельно рекомендую Никки в качестве гида по Осаке и окрестностям. Это наша третья поездка в Японию и мы успели воспользоваться
- ЕЕвгения26 октября 2025Рекомендую Nikki как хорошего сопровождающего для знакомства с Осакой и Нарой. Много интересной и познавательной информации, все достаточно динамично и хорошо спланировано
- AAlena9 октября 2025Хочу выразить огромную благодарность Никки за экскурсию по Осаке! Все было организовано на высшем уровне. Никки с комфортом возил нас
- ММАКСИМ9 октября 2025Прекрасный гид, знает свое дело.
- ААнтон28 сентября 2025Отличная организация, Равиль встретил нас прям у вагона поезда, очень комфортная машина, проехали основные интересный нам места за 1 день.
- ООксана27 сентября 2025Экскурсия с Равилем, была для нас с супругом очень комфортной и интересной, потому что мы перемещались на комфортабельном минивене с
- ААлексей8 сентября 2025Равиль прекрасный гид и очень хороший человек. Узнав в ходе экскурсии, что ребенок приболел, и с собой нет нужных лекарств,
- ВВиктория5 сентября 2025⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Никки отличный гид, который знает очень много о Японии и расскажет это не банально! Мы были с семьей, нам все понравилось. Комфортная машина, которая сделает ваш день еще более удачным, чем целый день ходить пешком. Благодарю и рекомендую
- ЕЕлена20 августа 2025Отличная экскурсия, Равиль хороший гид, очень рекомендую.
- ННаталья15 августа 2025Отличная экскурсия, оптимально подобран маршрут для такой жары (август), Равиль ответил на все наши вопросы на разные темы относительно жизни и быта японцев, помог настроить интернет и дал интересные ссылки и рекомендации!
- ММаксим23 июля 2025БОЛЬШОЕ спасибо NIKKI ‼️Было ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!
- ЭЭлеонора19 июля 2025Хотим выразить признательность Никки за прекрасную организацию экскурсии!
Если Вы ищите себе достойное сопровождение по Осаке и не только, то непременно
- ДДмитрий2 июля 2025Равиль прекрасный гид и собеседник. Организовал и провел экскурсию по Осаке на автомобиле для нашей группы из 7 человек. Общительный,
- ЕЕлена9 мая 2025Планируя поездку в Японию, взяла 4 экскурсии на Трипстере, поэтому есть с чем и кем сравнить: Равиль-лучший гид, человек с
- РРуслан5 мая 2025Отличная экскурсия! Равиль очень хороший гид, с которым мы провели 4 прекрасных дня а Японии и посмотрели все основные достопримечательности
