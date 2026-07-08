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Прогулка по Осаке с аудиогидом в вашем смартфоне

Главные достопримечательности и интересные истории в одном маршруте
Город гурманов, город комедии, кухня нации — всё это она, Осака. Здесь построили самый древний буддийский храм в Японии и основали первую фьючерсную биржу в мире.

На прогулке с аудиогидом вы отыщете местную Эйфелеву башню и крохотное святилище в честь сказочного героя, пройдёте через райские ворота и тайные переулки. И узнаете город с разных сторон: исторической, религиозной, развлекательной.
5
3 отзыва
Прогулка по Осаке с аудиогидом в вашем смартфоне
Прогулка по Осаке с аудиогидом в вашем смартфоне
Прогулка по Осаке с аудиогидом в вашем смартфоне

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • храм Ситтенодзи.
  • святилища сказочных персонажей.
  • японскую Эйфелеву башню.
  • овальное колесо обозрения.
  • квартал любителей аниме и манги.
  • рынок Куромон.
  • музей укиё-э.

И узнаете:

  • почему местных жителей другие японцы называют иностранцами.
  • за что полковник Сандерс проклял осакскую бейсбольную команду.
  • что потереть богу удачи.
  • почему японская еда такая вкусная и какие фирменные блюда Осаки стоит попробовать.
  • в чём особенность традиционного японского искусства.
  • зачем понадобились автоматы с поношенным женским бельём.
  • где находится место для загадывания желаний.

Организационные детали

Это самостоятельная экскурсия без гида.
Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i
OS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail — напишите нам, мы поможем!
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Экскурсия не охватывает все достопримечательности Осаки
  • Входные билеты на смотровую площадку Абэно Харукас и в храм Ситэннодзи не включены. Пожалуйста, приобретите их заранее отдельно. Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение

    • Выберите удобную дату из расписания

    Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
    Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
    Неоплаченная бронь отменяется в один клик

    Стоимость аудиогида

    ТарифСтоимость
    Участник$14
    Необходима полная оплата. Вы можете
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Возле станции Теннодзи
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Антон
    Антон — Организатор в Осаке
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2023 года
    Провёл экскурсии для 4803 туристов
    Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
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    в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    3
    4
    3
    2
    1
    А
    Отличная экскурсия! Коротко и по делу, маршрут отличный))
    Вам был полезен этот отзыв?
    Ирина
    нам оооочень понравилось путешествие с аудио гидом, прошли замечательные локации, мы бы их никогда сами не нашли и не увидели. очень комфортно было идти в своем темпе. Сохранила приложение, буду пользоваться
    Вам был полезен этот отзыв?
    И
    Идеально, если не хочется общаться с другими участниками. Все интуитивно понятно, доступно и удобно. Самостоятельно выбираешь время и можешь пройти экскурсию не за один день, а например как мы за 2 дня. т. к прилетели из Пусана и не располагали полным временем.
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