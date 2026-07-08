Город гурманов, город комедии, кухня нации — всё это она, Осака. Здесь построили самый древний буддийский храм в Японии и основали первую фьючерсную биржу в мире. На прогулке с аудиогидом вы отыщете местную Эйфелеву башню и крохотное святилище в честь сказочного героя, пройдёте через райские ворота и тайные переулки. И узнаете город с разных сторон: исторической, религиозной, развлекательной.

Описание аудиогида

Что вас ожидает Вы увидите: храм Ситтенодзи.

святилища сказочных персонажей.

японскую Эйфелеву башню.

овальное колесо обозрения.

квартал любителей аниме и манги.

рынок Куромон.

музей укиё-э. И узнаете: почему местных жителей другие японцы называют иностранцами.

за что полковник Сандерс проклял осакскую бейсбольную команду.

что потереть богу удачи.

почему японская еда такая вкусная и какие фирменные блюда Осаки стоит попробовать.

в чём особенность традиционного японского искусства.

зачем понадобились автоматы с поношенным женским бельём.

где находится место для загадывания желаний. Организационные детали Это самостоятельная экскурсия без гида.

Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i