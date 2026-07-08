Город гурманов, город комедии, кухня нации — всё это она, Осака. Здесь построили самый древний буддийский храм в Японии и основали первую фьючерсную биржу в мире.
На прогулке с аудиогидом вы отыщете местную Эйфелеву башню и крохотное святилище в честь сказочного героя, пройдёте через райские ворота и тайные переулки. И узнаете город с разных сторон: исторической, религиозной, развлекательной.
На прогулке с аудиогидом вы отыщете местную Эйфелеву башню и крохотное святилище в честь сказочного героя, пройдёте через райские ворота и тайные переулки. И узнаете город с разных сторон: исторической, религиозной, развлекательной.
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Вы увидите:
- храм Ситтенодзи.
- святилища сказочных персонажей.
- японскую Эйфелеву башню.
- овальное колесо обозрения.
- квартал любителей аниме и манги.
- рынок Куромон.
- музей укиё-э.
И узнаете:
- почему местных жителей другие японцы называют иностранцами.
- за что полковник Сандерс проклял осакскую бейсбольную команду.
- что потереть богу удачи.
- почему японская еда такая вкусная и какие фирменные блюда Осаки стоит попробовать.
- в чём особенность традиционного японского искусства.
- зачем понадобились автоматы с поношенным женским бельём.
- где находится место для загадывания желаний.
Организационные детали
Это самостоятельная экскурсия без гида.
Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i
OS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail — напишите нам, мы поможем! Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные Экскурсия не охватывает все достопримечательности Осаки Входные билеты на смотровую площадку Абэно Харукас и в храм Ситэннодзи не включены. Пожалуйста, приобретите их заранее отдельно. Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$14
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции Теннодзи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Осаке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 4803 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отличная экскурсия! Коротко и по делу, маршрут отличный))
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нам оооочень понравилось путешествие с аудио гидом, прошли замечательные локации, мы бы их никогда сами не нашли и не увидели. очень комфортно было идти в своем темпе. Сохранила приложение, буду пользоваться
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И
Идеально, если не хочется общаться с другими участниками. Все интуитивно понятно, доступно и удобно. Самостоятельно выбираешь время и можешь пройти экскурсию не за один день, а например как мы за 2 дня. т. к прилетели из Пусана и не располагали полным временем.
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