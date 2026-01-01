Найдено 3 экскурсии в категории « Гастрономические » в Осаке на русском языке, цены от $425. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности 12 часов 9 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму Откройте для себя удивительное путешествие из Осаки в Хиросиму и на Миядзиму. История, культура и природа ждут вас в этом уникальном туре «Если захотите, попробуете местный кулинарный шедевр — хиросима-яки — слоёные окономияки с лапшой и овощами» $549 за всё до 4 чел. Пешая 7 часов 9 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Осака: между веками и небоскрёбами Оценить, как в городе переплетаются история и современность «культуре уличной еды и осакском менталитете» $450 за всё до 6 чел. Пешая 8 часов 18 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Осака - традиции и современность Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Осаке, где вы посетите культовый замок и насладитесь видами с Умеда Скай Билдинг «Они знамениты яркими неоновыми вывесками и ресторанами» $425 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Осаки

На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Осаки, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026