Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
Откройте для себя удивительное путешествие из Осаки в Хиросиму и на Миядзиму. История, культура и природа ждут вас в этом уникальном туре
«Если захотите, попробуете местный кулинарный шедевр — хиросима-яки — слоёные окономияки с лапшой и овощами»
Завтра в 08:30
21 янв в 08:30
$549 за всё до 4 чел.
Осака: между веками и небоскрёбами
Оценить, как в городе переплетаются история и современность
«культуре уличной еды и осакском менталитете»
23 янв в 10:00
25 янв в 10:00
$450 за всё до 6 чел.
Осака - традиции и современность
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Осаке, где вы посетите культовый замок и насладитесь видами с Умеда Скай Билдинг
«Они знамениты яркими неоновыми вывесками и ресторанами»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
$425 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Осаке
Какие места ещё посмотреть в Осаке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
