интересуемся историей страны, культурой, населением.

Гид Иван быстро подтвердил экскурсию на сайте. Наша экскурсия проходила

В Замке Химэдзи или «Замок Белой Цапли», а также в Замке Осаки. Посетили чайную церемонию, любовались японскими садами, наслаждались аутентичной обстановкой в замках. Экскурсия пролетела незаметно, было много интересной информации о городе и стране. Считаем, что Иван прекрасный, внимательный и отзывчивый гид и замечательный человек с чувством юмора, скучно не будет!)))) Очень жаль, что на наши даты пребывания в Японии у Ивана был только один свободный день, но это говорит о его востребованности и профессионализме.