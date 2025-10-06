Мои заказы

Тихие храмы и шумные кварталы Осаки

Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии
Эта экскурсия для тех, кто хочет за 1 день увидеть разную Японию и познакомиться с локальной культурой.

Вы исследуете главное в Осаке — от синтоистских святилищ и замка конца 16 века до уютного парка Наканосима и района Синсэкай со 100-метровой башней Цутэнкаку. А также узнаете, что такое сумиёси-дзукури и кем на самом деле были самураи.
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

  • Парк Наканосима. Прогулка вдоль канала с видом на красивые мосты и здания станет отличным началом знакомства с центром города.
  • Синтоистское святилище Намба Ясака с древней историей и необычным алтарём в виде головы льва.
  • Замок Осака конца 16 века — крепость правителя Японии Тоётоми Хидэёси. Главная башня построена в 1931 году, но оборонительные стены и рвы остались в первоначальном виде.
  • Синтоистское святилище Сумиёси — одно из древнейших в Японии. Известно уникальным архитектурным стилем сумиёси-дзукури и красным мостом через пруд c карпами кои.
  • Ситэнно-дзи — первый буддистский храм в Японии, построенный государством. Комплекс много раз страдал от войн и пожаров, но каждый раз восстанавливался, сохраняя свой стиль и основные элементы — пятиярусную пагоду и райские врата с разноцветными стражами.
  • Район Синсэкай, известный 100-метровой башней Цутэнкаку. Со смотровой площадки открывается отличный вид на Осаку и пригороды.
  • Улица Дотомбори. По вечерам это самое популярное место в Осаке у молодёжи и иностранных путешественников. Яркие огни, огромное количество магазинов и ресторанов, громкая музыка создают резкий контраст после тихих и немногочисленных храмов.

Я расскажу:

  • об особенностях строительства, осаде и обороне замков в Японии.
  • кем на самом деле были самураи.
  • отношении японцев к религии.
  • разнице между буддизмом и синтоизмом.
  • жизни японцев в большом современном городе.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на Nissan Serena, бутылка воды 0,5 л на человека, вход в замок Осака и храм Ситэнно-дзи, подъём на башню Цутэнкаку.
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Условия уточняйте в переписке.
  • Обед по желанию и оплачивается отдельно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Осаке
Провёл экскурсии для 374 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ваня, я из Беларуси, живу в Японии 10 лет. Хорошо знаю регион Кансай и с радостью проведу загородные экскурсии из Киото на машине в разные уголки этого края. Экскурсии на разную тематику: исторические, природные, пляжные. Буду рад поделиться с вами своими знаниями о прекрасной Японии.
Отзывы и рейтинг

А
Александр
6 окт 2025
Иван представил отличное разностороннее погружение в быт и культуру, был внимателен и адаптировал ход экскурсии с учетом наших потребностей. Рекомендуем для первого знакомства с городом и страной.
О
Оксана
23 сен 2025
Спасибо огромное Ивану за экскурсию по Наре и Осаке! Иван - великолепный рассказчик, в непринужденной манере дал нам много довольно сложной информации, ответил на все наши вопросы. Благодаря Ивану, Япония стала ближе и понятней.
Д
Дарья
31 авг 2025
Август - не самое простое время для посещеня Японии. Большое спасибо Ивану. Он прекрасно ориентируется в «закоулках» Киото и смог показать нам не самый туристический маршрут по которому мы прошли
минуя толпы туристов. Маршрут был очень хорошо построен, была возможность передохнуть от жары, мы опережали основной поток туристов. Замечательная дегустация в японском стиле тоже порадовала - было вкусно - и дала возможность отдохнуть. Даже ко времени заката Иван умудрился вывести нас в очень красивое место. Иван прекрасно знает историю страны, имена и факты, уверенно отвечал на возникающие вопросы. А бонусом стал заброшенный самурайский «замок».

Эдуард
Эдуард
18 авг 2025
Благодаря Ивану мы смогли увидеть Осаку во всех её многогранных проявлениях (даже с элементами не самого благополучного района)) и получить мега удовольствие. Настоятельно рекомендую всем, кто ценит высокий уровень подачи материала и хочет получить с экскурсией максимум ярких впечатлений, новых знаний и комфорта (у Ивана прекрасный минивэн - это большая редкость для гидов в Японии).
В
Виктория
3 авг 2025
Большое спасибо Ивану за насыщенный день, внимание, открытость. Осака за 1 день 👌
Отдельная благодарность за совет посетить Киото и Нару 👍🏼
О
Олег
27 мая 2025
Провели прекрасный день с Иваном в Осаке 25 Мая 2025.
Толково спланированый день.
Было очень весело, интересно и познавательно.
Хочется вернуться в Осаку ещё.
Рекомендую Ивана всем любителям путешествий.
И
Ирина
3 мая 2025
Все прошло отлично! Иван очень доброжелательный и интересный рассказчик.
Д
Дарья
22 мар 2025
В Японии были лет 5 назад. В этот раз решили посетить Осаку, Киото, Нару, Кобе. К выбору гида для проведения индивидуальной экскурсии относимся серьезно, так как мы очень любознательные и
интересуемся историей страны, культурой, населением.
Гид Иван быстро подтвердил экскурсию на сайте. Наша экскурсия проходила
В Замке Химэдзи или «Замок Белой Цапли», а также в Замке Осаки. Посетили чайную церемонию, любовались японскими садами, наслаждались аутентичной обстановкой в замках. Экскурсия пролетела незаметно, было много интересной информации о городе и стране. Считаем, что Иван прекрасный, внимательный и отзывчивый гид и замечательный человек с чувством юмора, скучно не будет!)))) Очень жаль, что на наши даты пребывания в Японии у Ивана был только один свободный день, но это говорит о его востребованности и профессионализме.

