Эта экскурсия для тех, кто хочет за 1 день увидеть разную Японию и познакомиться с локальной культурой.
Вы исследуете главное в Осаке — от синтоистских святилищ и замка конца 16 века до уютного парка Наканосима и района Синсэкай со 100-метровой башней Цутэнкаку. А также узнаете, что такое сумиёси-дзукури и кем на самом деле были самураи.
Описание экскурсии
- Парк Наканосима. Прогулка вдоль канала с видом на красивые мосты и здания станет отличным началом знакомства с центром города.
- Синтоистское святилище Намба Ясака с древней историей и необычным алтарём в виде головы льва.
- Замок Осака конца 16 века — крепость правителя Японии Тоётоми Хидэёси. Главная башня построена в 1931 году, но оборонительные стены и рвы остались в первоначальном виде.
- Синтоистское святилище Сумиёси — одно из древнейших в Японии. Известно уникальным архитектурным стилем сумиёси-дзукури и красным мостом через пруд c карпами кои.
- Ситэнно-дзи — первый буддистский храм в Японии, построенный государством. Комплекс много раз страдал от войн и пожаров, но каждый раз восстанавливался, сохраняя свой стиль и основные элементы — пятиярусную пагоду и райские врата с разноцветными стражами.
- Район Синсэкай, известный 100-метровой башней Цутэнкаку. Со смотровой площадки открывается отличный вид на Осаку и пригороды.
- Улица Дотомбори. По вечерам это самое популярное место в Осаке у молодёжи и иностранных путешественников. Яркие огни, огромное количество магазинов и ресторанов, громкая музыка создают резкий контраст после тихих и немногочисленных храмов.
Я расскажу:
- об особенностях строительства, осаде и обороне замков в Японии.
- кем на самом деле были самураи.
- отношении японцев к религии.
- разнице между буддизмом и синтоизмом.
- жизни японцев в большом современном городе.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Nissan Serena, бутылка воды 0,5 л на человека, вход в замок Осака и храм Ситэнно-дзи, подъём на башню Цутэнкаку.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Условия уточняйте в переписке.
- Обед по желанию и оплачивается отдельно.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Осаке
Провёл экскурсии для 374 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ваня, я из Беларуси, живу в Японии 10 лет. Хорошо знаю регион Кансай и с радостью проведу загородные экскурсии из Киото на машине в разные уголки этого края. Экскурсии на разную тематику: исторические, природные, пляжные. Буду рад поделиться с вами своими знаниями о прекрасной Японии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
6 окт 2025
Иван представил отличное разностороннее погружение в быт и культуру, был внимателен и адаптировал ход экскурсии с учетом наших потребностей. Рекомендуем для первого знакомства с городом и страной.
О
Оксана
23 сен 2025
Спасибо огромное Ивану за экскурсию по Наре и Осаке! Иван - великолепный рассказчик, в непринужденной манере дал нам много довольно сложной информации, ответил на все наши вопросы. Благодаря Ивану, Япония стала ближе и понятней.
Д
Дарья
31 авг 2025
Август - не самое простое время для посещеня Японии. Большое спасибо Ивану. Он прекрасно ориентируется в «закоулках» Киото и смог показать нам не самый туристический маршрут по которому мы прошли
Эдуард
18 авг 2025
Благодаря Ивану мы смогли увидеть Осаку во всех её многогранных проявлениях (даже с элементами не самого благополучного района)) и получить мега удовольствие. Настоятельно рекомендую всем, кто ценит высокий уровень подачи материала и хочет получить с экскурсией максимум ярких впечатлений, новых знаний и комфорта (у Ивана прекрасный минивэн - это большая редкость для гидов в Японии).
В
Виктория
3 авг 2025
Большое спасибо Ивану за насыщенный день, внимание, открытость. Осака за 1 день 👌
Отдельная благодарность за совет посетить Киото и Нару 👍🏼
О
Олег
27 мая 2025
Провели прекрасный день с Иваном в Осаке 25 Мая 2025.
Толково спланированый день.
Было очень весело, интересно и познавательно.
Хочется вернуться в Осаку ещё.
Рекомендую Ивана всем любителям путешествий.
И
Ирина
3 мая 2025
Все прошло отлично! Иван очень доброжелательный и интересный рассказчик.
Д
Дарья
22 мар 2025
В Японии были лет 5 назад. В этот раз решили посетить Осаку, Киото, Нару, Кобе. К выбору гида для проведения индивидуальной экскурсии относимся серьезно, так как мы очень любознательные и
