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жизни японцев, древние храмы и красивую природу. Расскажу о влиянии самурайства, истории и религии на менталитет современных японцев и поделюсь своим и не только своим мнением, почему жители островов такие непохожие на весь остальной мир. Расскажу о жизни иностранцев в Японии на собственном опыте, ведь мы — русская семья с детьми, проживающая в Осаке с 2019 года. Учту все ваши пожелания и подстроюсь под ваш темп.