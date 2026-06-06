Осака — необычный японский город с особым вайбом.
Мы пройдём по исторической части и современным районам, я расскажу о великих правителях и местных торговцах, религии и повседневной жизни в разные времена. Вы узнаете, почему здесь смеются громче, чем в других городах Японии, и гордятся независимостью.
Мы пройдём по исторической части и современным районам, я расскажу о великих правителях и местных торговцах, религии и повседневной жизни в разные времена. Вы узнаете, почему здесь смеются громче, чем в других городах Японии, и гордятся независимостью.
Описание экскурсии
Замок Осаки и эпоха объединения Японии (~2 ч)
- Вы увидите один из самых известных замков страны 16 века
- Узнаете о кровавых страницах японской истории и роли Осаки в объединении государства
- По желанию зайдёте внутрь и подниметесь на смотровую площадку
Башня Цутенкаку и район Синсекай (~1 ч)
- Вы прогуляетесь по колоритному району с атмосферой начала 20 века
- Увидите символ послевоенной Осаки — башню Цутенкаку
- Услышите, как появился Синсекай и почему он долгое время считался районом «не для всех»
- По желанию попробуете традиционную уличную еду
Ниппонбаси — осакский центр поп-культуры (~30 мин)
- Вы пройдёте по району, который называют местной Акихабарой
- Заглянете в магазины с ретроконсолями, аниме-атрибутикой и мангой
- Я расскажу о феномене отаку-культуры и объясню, чем осакский подход отличается от токийского
Рынок Куромон — гастрономическое сердце города (~30 мин)
- Вы побываете на старейшем рынке Осаки с десятками лавок и закусочных
- Выясните, почему Осаку называют кухней Японии
- При желании пообедаете и попробуете местные деликатесы
Синтоистский храм Ясака Намба (~45 мин)
- Вы увидите необычный храм с гигантской головой льва
- Услышите о синтоизме и его связи с повседневной жизнью японцев
Дотонбори и храм Хозендзи (~1 ч)
- Прогуляетесь по самому оживлённому району Осаки с каналом и неоновыми вывесками
- Отыщете среди городской суеты храм Хозендзи
Умеда и Grand Green Osaka (~1 ч)
- Вы познакомитесь с современным северным районом
- Пройдёте по новому городскому пространству — городу внутри парка
- Мы поговорим, как Осака развивается сегодня и каким видят её будущее архитекторы
Umeda Sky Building — город с высоты (~1 ч)
- Мы окажемся у одного из самых необычных архитектурных проектов Японии
- Вы подниметесь на смотровую площадку на высоте 40-го этажа, где вам откроется фантастическая панорама мегаполиса
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается проезд на общественном транспорте (в том числе для гида) или такси. В общей сложности проезд на транспорте на одного человека будет стоить примерно 240 йен (~1,6€) в день
- Входные билеты в замок Осаки и на смотровую площадку не включены в стоимость — 1200 йен (~€7,8) и 2000 йен (~€13) за чел.
- Обед — по желанию, от 1500 йен (~€10) на чел.
- Возможен сокращённый маршрут
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Осаке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 105 туристов
Дорогие друзья, я стану вашим проводником в удивительный и чарующий мир Японии — в таких городах, как Киото, Нара, Осака, Кобе, Химедзи. Покажу самые знаковые и атмосферные места, открою религиозную сторону
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Елена прекрасный, лёгкий, заботливый человек! Замечательно провели время вместе)) Экскурсия максимально комфортная. Елена подстраивается под путешественников на все 100%. Всё показала, рассказала, научила пользоваться метро 😅 Отвечала на все вопросы и во всём помогала. Осаку мы полюбили во многом именно благодаря Елене. Искренне рекомендую такого чудесного гида 🤗
Елена
Ответ организатора:
Дорогая Маша!
Спасибо большое за отзыв! С удовольствием провела для вас экскурсию, вы замечательные.
Большой привет маме💓💓
Спасибо большое за отзыв! С удовольствием провела для вас экскурсию, вы замечательные.
Большой привет маме💓💓
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Очень доброжелательный гид, отзывчивый на любые вопросы. Спасибо Елене за знакомство с Осакой. Все очень понравилось. Рекомендую как специалиста! 💖
Елена
Ответ организатора:
Виктория, спасибо большое за отзыв❤️ с удовольствием провела этот день с вами!
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А
Елена организовала встречу в холле нашего отеля. Это было очень удобно. За время экскурсии мы успели посетить все значимые места, а также получили много полезной информации по самостоятельной организации отдыха. Спасибо Елене. Всем рекомендуем.
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