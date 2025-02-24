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Осака: между веками и небоскрёбами
Оценить, как в городе переплетаются история и современность
«религиозных традициях и необычных японских храмах»
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3 мар в 09:00
$450 за всё до 10 чел.
9 часов
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Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии
«Ситэнно-дзи — первый буддистский храм в Японии, построенный государством»
4 мар в 09:30
5 мар в 09:30
$504 за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
От трагедии к гармонии: посетить город мира и священный остров за 1 день
«Поговорим о знаменитых воротах тории, храме Ицукусима с плывущей архитектурой на сваях и их связи с японскими религиозными традициями»
19 фев в 08:30
20 фев в 08:30
$499 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Святые места»
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