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1 чел. По популярности Пешая 7 часов Индивидуальная до 10 чел. Осака: между веками и небоскрёбами Оценить, как в городе переплетаются история и современность «Храм Нанива Ясака Дзиндзя — необычный синтоистский храм с огромной львиной головой, охраняющей город от злых духов» $ 450 за всё до 10 чел. На машине 9 часов Индивидуальная до 4 чел. Тихие храмы и шумные кварталы Осаки Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии «Ситэнно-дзи — первый буддистский храм в Японии, построенный государством» $ 504 за всё до 4 чел. 12 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму От трагедии к гармонии: посетить город мира и священный остров за 1 день «Поговорим о знаменитых воротах тории, храме Ицукусима с плывущей архитектурой на сваях и их связи с японскими религиозными традициями» $ 499 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Осаки

Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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