Отправьтесь в Universal Studios Japan без стресса и с чётким планом — и успейте максимум за один день! Я помогу вам сориентироваться, составлю маршрут под ваши интересы и проведу через самые популярные зоны. Вы избежите лишней суеты, узнаете интересные факты о парке и японской культуре, а время в очередях пройдёт легко и незаметно.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Чёткий план без суеты

Перед посещением я помогу с билетами и составлю маршрут по Universal Studios Japan с учётом ваших интересов и загруженности парка.

Самые популярные зоны за один день

Вы побываете в ключевых локациях: от Парка Юрского периода и Хогвартса до мира Нинтендо, миньонов и персонажей Санрио.

Сопровождение и помощь на месте

Я буду рядом на протяжении всего дня: подскажу, куда идти дальше, помогу с навигацией и возьму на себя организационные моменты.

Лёгкое ожидание в очередях

Время пролетит незаметно — поделюсь интересными фактами о парке, японской поп-культуре и жизни в Осаке и регионе Кансай.

Еда без стресса

Помогу выбрать необычные блюда, сориентироваться среди множества кафе или забронировать столик.

Яркие фото на память

Подскажу лучшие фототочки и сделаю для вас живые и атмосферные снимки.

Подойдёт тем, кто

Первый раз в парке аттракционов

Не знает, как составить маршрут и какие аттракционы выбрать

Приезжает с парк с детьми и нуждается в сопровождении

Хочет посетить как можно больше аттракционов за день

Организационные детали