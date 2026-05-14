Отправьтесь в Universal Studios Japan без стресса и с чётким планом — и успейте максимум за один день! Я помогу вам сориентироваться, составлю маршрут под ваши интересы и проведу через самые популярные зоны.
Вы избежите лишней суеты, узнаете интересные факты о парке и японской культуре, а время в очередях пройдёт легко и незаметно.
Вы избежите лишней суеты, узнаете интересные факты о парке и японской культуре, а время в очередях пройдёт легко и незаметно.
Описание билета
Чёткий план без суеты
Перед посещением я помогу с билетами и составлю маршрут по Universal Studios Japan с учётом ваших интересов и загруженности парка.
Самые популярные зоны за один день
Вы побываете в ключевых локациях: от Парка Юрского периода и Хогвартса до мира Нинтендо, миньонов и персонажей Санрио.
Сопровождение и помощь на месте
Я буду рядом на протяжении всего дня: подскажу, куда идти дальше, помогу с навигацией и возьму на себя организационные моменты.
Лёгкое ожидание в очередях
Время пролетит незаметно — поделюсь интересными фактами о парке, японской поп-культуре и жизни в Осаке и регионе Кансай.
Еда без стресса
Помогу выбрать необычные блюда, сориентироваться среди множества кафе или забронировать столик.
Яркие фото на память
Подскажу лучшие фототочки и сделаю для вас живые и атмосферные снимки.
Подойдёт тем, кто
- Первый раз в парке аттракционов
- Не знает, как составить маршрут и какие аттракционы выбрать
- Приезжает с парк с детьми и нуждается в сопровождении
- Хочет посетить как можно больше аттракционов за день
Организационные детали
- В стоимость входит услуга сопровождения в течение всего дня от начала работы парка до завершения
- Отдельно оплачиваются входные билеты 9000–10000 йен / $57–64. По желанию — экспресс-пасс и премиум-билет
- У гида есть годовой пропуск с ограничением на определённые дни. Необходимость оплаты билета для гида на вашу дату уточняйте в личном сообщении
- В парке нет ограничений на возраст ребёнка, но есть аттракционы с ограничениями по росту (выше 133 см без ограничений)
- Добраться можно на общественном транспорте — станция Universal City
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в парк Universal Studios Japan
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Осаке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 32 туристов
Я живу в Киото и уже несколько лет провожу экскурсии по региону Кансай — культурному сердцу Японии. Для меня Япония — не экзотика, а часть повседневной жизни, поэтому на экскурсиях
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличный гид! Очень приятная девушка, ответила на все непонятные вопросы. Интересно и информативно рассказывает. Дочери очень понравилась!
Алёна
Ответ организатора:
Спасибо большое! Приезжайте ещё:)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Осаки
Похожие экскурсии на «Успеть всё в Universal Studios Japan»
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии
1 июн в 10:30
3 июн в 10:30
$552 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Осака - традиции и современность
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Осаке, где вы посетите культовый замок и насладитесь видами с Умеда Скай Билдинг
29 мая в 10:00
2 июн в 10:00
$430 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день
Исследуйте аутентичную Японию, прогуливаясь по замку Окаяма и саду Коракуэн. Погрузитесь в историю в Курасики, наслаждаясь уютными каналами
Начало: По договорённости с организатором
2 июн в 08:30
3 июн в 08:30
$499 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Весь день на Наосиме: современное искусство и велопрогулка по арт-острову
Из Осаки в другую Японию - без толп и суеты, с ветром, светом и тишиной
30 мая в 08:00
2 июн в 08:00
от $599 за человека
от $200 за экскурсию