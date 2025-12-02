Мои заказы

Развлечения в Осаке

Найдено 4 экскурсии в категории «Развлечения» в Осаке на русском языке, цены от $13. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день
Пешая
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Исследуйте аутентичную Японию, прогуливаясь по замку Окаяма и саду Коракуэн. Погрузитесь в историю в Курасики, наслаждаясь уютными каналами
Начало: По договорённости с организатором
12 мар в 08:30
18 мар в 08:30
$499 за всё до 4 чел.
Неоновый Дотонбори: речной круиз мимо вывески «Glico» и огней Осаки
Круизы
19 минут 58 секунд
3 отзыва
Круиз
Начало: 2-6 Нисисинсайбаси, Тюо-ку, Осака, Осака
$13 за человека
Шоу сумо в Осаке: тренировка, поединок и шанс выйти на ринг
1.5 часа
5 отзывов
Билеты
Начало: 1-5-1, Асахи, Нисинари-ку, Осака, префектура Осака...
$61 за билет
Трансфер из центра Осаки в парк Universal Studios Japan
На машине
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Добраться в парк развлечений или вернуться в отель без лишних хлопот
«Водитель встретит вас на стоянке и доставит вас к знаменитым аттракционам или домой»
12 мар в 21:00
13 мар в 08:00
$135 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 декабря 2025
    Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день
    Замечательный молодой человек, приятный в общении, с которым нам было легко и интересно путешествовать. Он сумел показать достопримечательности необыкновенно и увлекательно, а не перечислял сухие факты. Всем рекомендую. Только позитивные воспоминания и эмоции.
  • А
    Анастасия
    19 октября 2025
    Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день
    Нам с друзьями ооооочень понравилось! Время пролетело незаметно, хотя прошел целый день!

    Артур круто и нескучно рассказывает!
    Показал нам красивые, локация, наснимал кучу классных фоток и видео!

    Одним словом, крайне рекомендуем

    Артур, спасибо 💪🤩
  • С
    Светлана
    5 июня 2025
    Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день
    Нам очень понравилась экскурсия с Артуром. Ездили по маршруту Окаяма и Курасики. Самое главное - уехали от толпы и очередей.
    читать дальше

    Свободно и красивая природа, храмы и дома в японском стиле. Артур очень интересный рассказчик. Спасибо вам за отличный день в Японии.

Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Осаке
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день;
  2. Неоновый Дотонбори: речной круиз мимо вывески «Glico» и огней Осаки;
  3. Шоу сумо в Осаке: тренировка, поединок и шанс выйти на ринг;
  4. Трансфер из центра Осаки в парк Universal Studios Japan.
Какие места ещё посмотреть в Осаке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Замок Осака;
  2. Рынок Куромон;
  3. Самое главное;
  4. Небоскрёб Umeda Sky Building;
  5. Замок Химэдзи;
  6. Башня Цутэнкаку;
  7. Улица Дотомбори;
  8. Синсайбаси;
  9. Небоскрёб Abeno Harukas;
  10. Святилище Ицукусима.
Сколько стоит экскурсия по Осаке в марте 2026
Сейчас в Осаке в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 13 до 499. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
