Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день
Исследуйте аутентичную Японию, прогуливаясь по замку Окаяма и саду Коракуэн. Погрузитесь в историю в Курасики, наслаждаясь уютными каналами
Начало: По договорённости с организатором
12 мар в 08:30
18 мар в 08:30
$499 за всё до 4 чел.
Круиз
Неоновый Дотонбори: речной круиз мимо вывески «Glico» и огней Осаки
Начало: 2-6 Нисисинсайбаси, Тюо-ку, Осака, Осака
$13 за человека
Билеты
Шоу сумо в Осаке: тренировка, поединок и шанс выйти на ринг
Начало: 1-5-1, Асахи, Нисинари-ку, Осака, префектура Осака...
$61 за билет
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из центра Осаки в парк Universal Studios Japan
Добраться в парк развлечений или вернуться в отель без лишних хлопот
«Водитель встретит вас на стоянке и доставит вас к знаменитым аттракционам или домой»
12 мар в 21:00
13 мар в 08:00
$135 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 декабря 2025Замечательный молодой человек, приятный в общении, с которым нам было легко и интересно путешествовать. Он сумел показать достопримечательности необыкновенно и увлекательно, а не перечислял сухие факты. Всем рекомендую. Только позитивные воспоминания и эмоции.
- ААнастасия19 октября 2025Нам с друзьями ооооочень понравилось! Время пролетело незаметно, хотя прошел целый день!
Артур круто и нескучно рассказывает!
Показал нам красивые, локация, наснимал кучу классных фоток и видео!
Одним словом, крайне рекомендуем
Артур, спасибо 💪🤩
- ССветлана5 июня 2025Нам очень понравилась экскурсия с Артуром. Ездили по маршруту Окаяма и Курасики. Самое главное - уехали от толпы и очередей.
