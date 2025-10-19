Мои заказы

Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день

Исследуйте аутентичную Японию, прогуливаясь по замку Окаяма и саду Коракуэн. Погрузитесь в историю в Курасики, наслаждаясь уютными каналами
Экскурсия в Окаяме и Курасики - это уникальная возможность увидеть Японию вне туристических маршрутов.

Величественный замок Окаяма и сад Коракуэн перенесут вас в эпоху Эдо, а прогулка по историческому району Бикан в Курасики подарит ощущение настоящей старины. Уникальная керамика бидзэн-яки и уютные улочки создадут атмосферу спокойствия и гармонии. Идеально для тех, кто хочет почувствовать дух Японии и насладиться её культурой
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Величественный замок Окаяма
  • 🌿 Сад Коракуэн - гармония природы
  • 🚶 Прогулка по историческому району Бикан
  • 🎨 Уникальная керамика бидзэн-яки
  • 🛶 Романтика лодочной прогулки

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа радует красками. Летом, в июне и августе, может быть жарко, но это компенсируется меньшим количеством туристов. Зимой, с декабря по февраль, также можно насладиться спокойствием и уникальной атмосферой, но стоит быть готовым к прохладной погоде.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день© Артур
Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день© Артур
Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день© Артур
Ближайшие даты:
24
ноя25
ноя2
дек4
дек8
дек9
дек10
дек
Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Сад Коракуэн
  • Замок Окаяма
  • Исторический район Бикан

Описание экскурсии

Сад Коракуэн — один из трёх великих садов Японии

Здесь природа и архитектура сливаются в идеальной гармонии, а виды на замок Окаяма напоминают картины эпохи Эдо. Вы увидите чайные домики, пруды с карпами кои и традиционные мостики.

Узнаете, как ландшафт сада символизирует философию дзэн, почему японцы считают, что красота кроется в простоте, и как здесь отдыхали феодалы.

Замок Окаяма — «Чёрный замок»

Вы познакомитесь с самурайским замком, построенным кланом Укита. Рассмотрите его тёмные стены, старинные доспехи и оружие. А с обзорной площадки — панорамный вид на реку Асахи.

Выясните, как самураи защищали крепость, какие тайные ходы использовали в случае осады и зачем установили мифические фигуры сячи-хоко на крышах.

Исторический район Бикан в Курасики

Нас ждут уютные улочки, белоснежные склады и купеческие дома. Мы прогуляемся по ремесленным лавкам и изучим уникальную керамику бидзэн-яки (техника сохранилась с 12 века). При желании прокатимся на лодке санпан, чтобы почувствовать романтику старины.

Я расскажу, как Курасики стал богатым торговым городом, почему рис был важен для экономики Японии и благодаря чему район сохранился в первозданном виде.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт для взрослых и детей от 6 лет
  • Дополнительные расходы: билеты на поезд — $70 за чел., входные билеты, обед — по желанию
  • Мы будем много ходить пешком — темп комфортный, подходит для людей с базовой физической подготовкой

Как проходит экскурсия

  • Я заберу вас из отеля, и вместе мы отправимся на скоростном поезде из Осаки или Киото в Окаяму — дорога занимает около 40 мин.
  • После экскурсии по саду и замку возвращаемся на станцию Окаямы. Далее локальная электричка до Курасики — примерно 30 мин. в пути
  • После экскурсии по району Бикан возвращаемся на электричке в Окаяму, а дальше на скоростном поезде — в Осаку

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур
Артур — ваш гид в Осаке
Провёл экскурсии для 325 туристов
Привет! Я Артур. Знаком с Японией более 10 лет, побывал в более чем 80 странах и более 120 городах мира, мне есть что рассказать о Японии в сравнении. Люблю делиться своими историями и страстью к открытиям. Моё главное желание — создать для вас незабываемый и познавательный опыт знакомства с Японией и вдохновить на новые открытия!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Анастасия
Анастасия
19 окт 2025
Нам с друзьями ооооочень понравилось! Время пролетело незаметно, хотя прошел целый день!

Артур круто и нескучно рассказывает!
Показал нам красивые, локация, наснимал кучу классных фоток и видео!

Одним словом, крайне рекомендуем

Артур, спасибо 💪🤩
Нам с друзьями ооооочень понравилось! Время пролетело незаметно, хотя прошел целый день!
С
Светлана
5 июн 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Артуром. Ездили по маршруту Окаяма и Курасики. Самое главное - уехали от толпы и очередей. Свободно и красивая природа, храмы и дома в японском стиле. Артур очень интересный рассказчик. Спасибо вам за отличный день в Японии.

Входит в следующие категории Осаки

Похожие экскурсии из Осаки

Познакомиться с Осакой
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Познакомиться с Осакой
Это город развлечений, добрых людей и вкусной еды
Начало: У вашего отеля
16 ноя в 09:30
17 ноя в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
12 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
Откройте для себя удивительное путешествие из Осаки в Хиросиму и на Миядзиму. История, культура и природа ждут вас в этом уникальном туре
24 ноя в 08:30
25 ноя в 08:30
$549 за всё до 4 чел.
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
На машине
9 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
Почувствуйте дух сёгуната и самураев, посетив замки Химэдзи и Осака. Пройдите через ворота, насладитесь садом Кокоэн и узнайте местные легенды
7 дек в 08:30
14 дек в 08:30
$552 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Осаке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Осаке