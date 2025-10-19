Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа радует красками. Летом, в июне и августе, может быть жарко, но это компенсируется меньшим количеством туристов. Зимой, с декабря по февраль, также можно насладиться спокойствием и уникальной атмосферой, но стоит быть готовым к прохладной погоде.

Экскурсия в Окаяме и Курасики - это уникальная возможность увидеть Японию вне туристических маршрутов. Величественный замок Окаяма и сад Коракуэн перенесут вас в эпоху Эдо, а прогулка по историческому району Бикан в Курасики подарит ощущение настоящей старины. Уникальная керамика бидзэн-яки и уютные улочки создадут атмосферу спокойствия и гармонии. Идеально для тех, кто хочет почувствовать дух Японии и насладиться её культурой

Описание экскурсии

Сад Коракуэн — один из трёх великих садов Японии

Здесь природа и архитектура сливаются в идеальной гармонии, а виды на замок Окаяма напоминают картины эпохи Эдо. Вы увидите чайные домики, пруды с карпами кои и традиционные мостики.

Узнаете, как ландшафт сада символизирует философию дзэн, почему японцы считают, что красота кроется в простоте, и как здесь отдыхали феодалы.

Замок Окаяма — «Чёрный замок»

Вы познакомитесь с самурайским замком, построенным кланом Укита. Рассмотрите его тёмные стены, старинные доспехи и оружие. А с обзорной площадки — панорамный вид на реку Асахи.

Выясните, как самураи защищали крепость, какие тайные ходы использовали в случае осады и зачем установили мифические фигуры сячи-хоко на крышах.

Исторический район Бикан в Курасики

Нас ждут уютные улочки, белоснежные склады и купеческие дома. Мы прогуляемся по ремесленным лавкам и изучим уникальную керамику бидзэн-яки (техника сохранилась с 12 века). При желании прокатимся на лодке санпан, чтобы почувствовать романтику старины.

Я расскажу, как Курасики стал богатым торговым городом, почему рис был важен для экономики Японии и благодаря чему район сохранился в первозданном виде.

Организационные детали

Экскурсия подойдёт для взрослых и детей от 6 лет

Дополнительные расходы: билеты на поезд — $70 за чел., входные билеты, обед — по желанию

Мы будем много ходить пешком — темп комфортный, подходит для людей с базовой физической подготовкой

Как проходит экскурсия