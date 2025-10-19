Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день
Исследуйте аутентичную Японию, прогуливаясь по замку Окаяма и саду Коракуэн. Погрузитесь в историю в Курасики, наслаждаясь уютными каналами
Экскурсия в Окаяме и Курасики - это уникальная возможность увидеть Японию вне туристических маршрутов.
Величественный замок Окаяма и сад Коракуэн перенесут вас в эпоху Эдо, а прогулка по историческому району Бикан в Курасики подарит ощущение настоящей старины. Уникальная керамика бидзэн-яки и уютные улочки создадут атмосферу спокойствия и гармонии. Идеально для тех, кто хочет почувствовать дух Японии и насладиться её культурой
5 причин купить эту экскурсию
🏯 Величественный замок Окаяма
🌿 Сад Коракуэн - гармония природы
🚶 Прогулка по историческому району Бикан
🎨 Уникальная керамика бидзэн-яки
🛶 Романтика лодочной прогулки
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа радует красками. Летом, в июне и августе, может быть жарко, но это компенсируется меньшим количеством туристов. Зимой, с декабря по февраль, также можно насладиться спокойствием и уникальной атмосферой, но стоит быть готовым к прохладной погоде.
Здесь природа и архитектура сливаются в идеальной гармонии, а виды на замок Окаяма напоминают картины эпохи Эдо. Вы увидите чайные домики, пруды с карпами кои и традиционные мостики.
Узнаете, как ландшафт сада символизирует философию дзэн, почему японцы считают, что красота кроется в простоте, и как здесь отдыхали феодалы.
Замок Окаяма — «Чёрный замок»
Вы познакомитесь с самурайским замком, построенным кланом Укита. Рассмотрите его тёмные стены, старинные доспехи и оружие. А с обзорной площадки — панорамный вид на реку Асахи.
Выясните, как самураи защищали крепость, какие тайные ходы использовали в случае осады и зачем установили мифические фигуры сячи-хоко на крышах.
Исторический район Бикан в Курасики
Нас ждут уютные улочки, белоснежные склады и купеческие дома. Мы прогуляемся по ремесленным лавкам и изучим уникальную керамику бидзэн-яки (техника сохранилась с 12 века). При желании прокатимся на лодке санпан, чтобы почувствовать романтику старины.
Я расскажу, как Курасики стал богатым торговым городом, почему рис был важен для экономики Японии и благодаря чему район сохранился в первозданном виде.
Организационные детали
Экскурсия подойдёт для взрослых и детей от 6 лет
Дополнительные расходы: билеты на поезд — $70 за чел., входные билеты, обед — по желанию
Мы будем много ходить пешком — темп комфортный, подходит для людей с базовой физической подготовкой
Как проходит экскурсия
Я заберу вас из отеля, и вместе мы отправимся на скоростном поезде из Осаки или Киото в Окаяму — дорога занимает около 40 мин.
После экскурсии по саду и замку возвращаемся на станцию Окаямы. Далее локальная электричка до Курасики — примерно 30 мин. в пути
После экскурсии по району Бикан возвращаемся на электричке в Окаяму, а дальше на скоростном поезде — в Осаку
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Артур — ваш гид в Осаке
Провёл экскурсии для 325 туристов
Привет! Я Артур. Знаком с Японией более 10 лет, побывал в более чем 80 странах и более 120 городах мира, мне есть что рассказать о Японии в сравнении. Люблю делиться своими историями и страстью к открытиям. Моё главное желание — создать для вас незабываемый и познавательный опыт знакомства с Японией и вдохновить на новые открытия!
Анастасия
19 окт 2025
Нам с друзьями ооооочень понравилось! Время пролетело незаметно, хотя прошел целый день!
Артур круто и нескучно рассказывает! Показал нам красивые, локация, наснимал кучу классных фоток и видео!
Одним словом, крайне рекомендуем
Артур, спасибо 💪🤩
С
Светлана
5 июн 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Артуром. Ездили по маршруту Окаяма и Курасики. Самое главное - уехали от толпы и очередей. Свободно и красивая природа, храмы и дома в японском стиле. Артур очень интересный рассказчик. Спасибо вам за отличный день в Японии.