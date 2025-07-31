читать дальше

в Осаке, то непременно остановите свое внимание на данном маршруте. Экскурсия Ивана уникальна и охватывает самые культовые места в окрестностях Осаки: два легендарных замка.



Не стоит тратить средства на обзорку по самому городу, достаточно будет погулять самостоятельно. При этом Иван подскажет основные топ места, если будет желание посетить.



Организационные моменты: Иван приехал к отелю заранее. Всю дорогу рассказывал интересные факты про Японию, быт японцев, свои наблюдения за их укладом. Отвечал на все наши вопросы, был открыт и дружелюбен.



На обед отвёз в прекрасное заведение, где еда двигается на конвейере. Это стало приятной неожиданностью, ТК заранее не обговаривали этот момент, но планировали найти такое кафе самостоятельно.



А также Иван дал отличные рекомендации для самостоятельного изучения города Нара (час езды от Осаки)



Дополнительно, исходя из своего опыта, рекомендовали бы посещение Парка Наконасима в центре: нетипичные для Японии здания западной архитектуры, которые появились в конце 19 века в период, когда Япония снова открылась для мира.