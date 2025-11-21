Насладитесь прогулкой по Токио, исследуя Гинзу, Одайбу, Сибую и Синдзюку. Узнайте, как город дышит и меняется, за 3 часа без суеты и спешки
Индивидуальная экскурсия «3 часа в Токио» предлагает неспешную прогулку по четырём уникальным районам города.
Гинза порадует элегантностью и утончённостью, Одайба впечатлит футуристической архитектурой, Сибуя удивит динамикой и стилем, а Синдзюку погрузит в вечерний ритм.
Без суеты и лишних цифр, эта экскурсия позволит почувствовать разнообразие и атмосферу Токио, раскрывая его многогранность
6 причин купить эту экскурсию
🌆 Уникальные районы
🚶♂️ Неспешная прогулка
🎭 Театр Kabuki-za
🌉 Мост Rainbow Bridge
🐕 Памятник Хатико
🌃 Вечерний Синдзюку
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Токио - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а туристическая нагрузка умеренная. Летом, в июне и августе, может быть жарко и влажно, но это не мешает насладиться вечерними прогулками. Зимой, с декабря по февраль, прохладно, но это время идеально для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Гинза
Одайба
Сибуя
Синдзюку
Kabuki-za
Shibuya Crossing
Tokyo Metropolitan Government Building
Omoide Yokocho
Описание экскурсии
Всего за 3 часа вы успеете побывать сразу в четырёх контрастных районах.
Гинза — элегантный Токио
Вы увидите старинные универмаги, витрины флагманских бутиков и театр Kabuki-za. Поговорим о том, как Гинза стала символом стиля и утончённой городской жизни.
Одайба — Токио будущего
Доберёмся туда на такси, по канатной дороге или через мост Rainbow Bridge — по ситуации. На месте я расскажу, как Япония превратила бывшую промышленную зону в один из самых технологичных районов страны — с элементами поп-культуры и архитектуры будущего.
Сибуя — город в движении
Вас ждёт легендарный Shibuya Crossing — крупнейший пешеходный перекрёсток мира. Там мы сделаем фото у памятника Хатико, погуляем по кварталу и поймаем стиль и скорость — в одном дыхании.
Синдзюку — вечерний ритм
Если останется время — поднимемся на смотровую площадку Tokyo Metropolitan Government Building. Если нет — просто пройдёмся по Omoide Yokocho: узкому переулку с крошечными закусочными и светом бумажных фонарей.
Организационные детали
Транспорт по программе (такси или канатная дорога) оплачивается дополнительно, в том числе для гида.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Nijubashimae
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 153 туристов
Меня зовут Ольга, я живу в Японии с 2001 года. Помогу вам увидеть Токио во всей его многогранности — от древних храмов до футуристических пейзажей. Я хорошо знаю местную культуру читать дальше
и традиции, свободно говорю по-русски и разбираюсь в тонкостях японского менталитета. В моих экскурсиях нет скучных лекций — только увлекательные истории, неожиданные факты и настоящая атмосфера города. Я адаптирую маршрут под ваши интересы, покажу как знаковые достопримечательности, так и скрытые уголки Токио, о которых знают только местные. Буду рада провести для вас незабываемую прогулку!