3 часа в Токио

Насладитесь прогулкой по Токио, исследуя Гинзу, Одайбу, Сибую и Синдзюку. Узнайте, как город дышит и меняется, за 3 часа без суеты и спешки
Индивидуальная экскурсия «3 часа в Токио» предлагает неспешную прогулку по четырём уникальным районам города.

Гинза порадует элегантностью и утончённостью, Одайба впечатлит футуристической архитектурой, Сибуя удивит динамикой и стилем, а Синдзюку погрузит в вечерний ритм.

Без суеты и лишних цифр, эта экскурсия позволит почувствовать разнообразие и атмосферу Токио, раскрывая его многогранность

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальные районы
  • 🚶‍♂️ Неспешная прогулка
  • 🎭 Театр Kabuki-za
  • 🌉 Мост Rainbow Bridge
  • 🐕 Памятник Хатико
  • 🌃 Вечерний Синдзюку

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Токио - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а туристическая нагрузка умеренная. Летом, в июне и августе, может быть жарко и влажно, но это не мешает насладиться вечерними прогулками. Зимой, с декабря по февраль, прохладно, но это время идеально для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
3 часа в Токио© Ольга
3 часа в Токио© Ольга
3 часа в Токио© Ольга

Что можно увидеть

  • Гинза
  • Одайба
  • Сибуя
  • Синдзюку
  • Kabuki-za
  • Shibuya Crossing
  • Tokyo Metropolitan Government Building
  • Omoide Yokocho

Описание экскурсии

Всего за 3 часа вы успеете побывать сразу в четырёх контрастных районах.

Гинза — элегантный Токио

Вы увидите старинные универмаги, витрины флагманских бутиков и театр Kabuki-za. Поговорим о том, как Гинза стала символом стиля и утончённой городской жизни.

Одайба — Токио будущего

Доберёмся туда на такси, по канатной дороге или через мост Rainbow Bridge — по ситуации. На месте я расскажу, как Япония превратила бывшую промышленную зону в один из самых технологичных районов страны — с элементами поп-культуры и архитектуры будущего.

Сибуя — город в движении

Вас ждёт легендарный Shibuya Crossing — крупнейший пешеходный перекрёсток мира. Там мы сделаем фото у памятника Хатико, погуляем по кварталу и поймаем стиль и скорость — в одном дыхании.

Синдзюку — вечерний ритм

Если останется время — поднимемся на смотровую площадку Tokyo Metropolitan Government Building. Если нет — просто пройдёмся по Omoide Yokocho: узкому переулку с крошечными закусочными и светом бумажных фонарей.

Организационные детали

Транспорт по программе (такси или канатная дорога) оплачивается дополнительно, в том числе для гида.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Nijubashimae
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Ольга
Ольга — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 153 туристов
Меня зовут Ольга, я живу в Японии с 2001 года. Помогу вам увидеть Токио во всей его многогранности — от древних храмов до футуристических пейзажей. Я хорошо знаю местную культуру
читать дальше

и традиции, свободно говорю по-русски и разбираюсь в тонкостях японского менталитета. В моих экскурсиях нет скучных лекций — только увлекательные истории, неожиданные факты и настоящая атмосфера города. Я адаптирую маршрут под ваши интересы, покажу как знаковые достопримечательности, так и скрытые уголки Токио, о которых знают только местные. Буду рада провести для вас незабываемую прогулку!

Входит в следующие категории Токио

