Собрать красочную мозаику японской столицы - и раскрыть её многоликий образ
Токио — олицетворение Страны восходящего солнца.
Это самый яркий и крупный город страны, сочетающий высокие технологии и динамичный ритм с исконно японским спокойствием. Чтобы увидеть город объёмно, мы отправимся изучать разные по духу кварталы.
Вы увидите, как контрастен Токио, узнаете о быте горожан, коснётесь прошлых эпох и отведаете традиционные угощения.
Это самый яркий и крупный город страны, сочетающий высокие технологии и динамичный ритм с исконно японским спокойствием. Чтобы увидеть город объёмно, мы отправимся изучать разные по духу кварталы.
Вы увидите, как контрастен Токио, узнаете о быте горожан, коснётесь прошлых эпох и отведаете традиционные угощения.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы побываете в презентабельных районах с дорогими машинами, сверкающими витринами и небоскрёбами. Почувствуете атмосферу старинных кварталов с улочками, по которым можно проехать только на велосипеде. Увидите храмы и святилища, погуляете в садах, разбитых в самом центре деловых кварталов. Услышите историю происхождения каждого района, узнаете о японском императоре и религии японцев. Узнаете, из чего складывается день настоящего токийца. И конечно, попробуете японские сладости и матчу.
- Мы прогуляемся по площади перед Императорским дворцом — официальной резиденцией правителей Японии. Именно отсюда в 16 веке начиналась история города.
- Посетим фешенебельный район Гиндза, сверкающий роскошью знаменитых брендов и высокой моды. Здесь же вы увидите известный на весь мир театр Кабуки.
- Перенесёмся в атмосферу прежних десятилетий в квартале Асакуса. Я расскажу легенду самого старого в городе буддийского храма Сэнсо-дзи.
- Гуляя по старейшей торговой улице Накамисэ-Дори вы рассмотрите традиционные сувениры, украшения, игрушки и национальные вкусности.
- На современном или стилизованном под старину кораблике мы доберёмся до искусственного острова Одайба, где живёт гигантский робот Гундам. Там находятся развлекательные комплексы и музеи, а также открывается прекрасный вид на залив, утопающий в вечерних огнях Радужный мост и статую Свободы.
Организационные детали
- Позаботьтесь о комфортной обуви для длительной прогулки
- Дополнительные расходы: перекус и водный трансфер до острова
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 68 туристов
Меня зовут Маргарита. Я живу в Японии 17 лет и очень люблю эту удивительную страну. С радостью покажу вам ее самые интересные и живописные достопримечательности и расскажу о местных традициях, истории, искусстве и культуре!
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