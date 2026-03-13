Токио - город контрастов, где каждый район имеет свою уникальную атмосферу и историю.
Во время этой индивидуальной экскурсии вы пройдете по пути от величественного Императорского дворца до современного острова Одайба.
Откроется мир
Во время этой индивидуальной экскурсии вы пройдете по пути от величественного Императорского дворца до современного острова Одайба.
Откроется мир
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏙️ Контрастные районы
- 🕍 Исторические храмы
- 🍵 Традиционные угощения
- 🚢 Уникальный водный трансфер
- 🎭 Театр Кабуки
- 🛍️ Традиционные сувениры
Что можно увидеть
- Императорский дворец
- Район Гиндза
- Театр Кабуки
- Квартал Асакуса
- Храм Сэнсо-дзи
- Улица Накамисэ-Дори
- Остров Одайба
- Радужный мост
- Статуя Свободы
Описание экскурсии
Вы побываете в презентабельных районах с дорогими машинами, сверкающими витринами и небоскрёбами. Почувствуете атмосферу старинных кварталов с улочками, по которым можно проехать только на велосипеде. Увидите храмы и святилища, погуляете в садах, разбитых в самом центре деловых кварталов. Услышите историю происхождения каждого района, узнаете о японском императоре и религии японцев. Узнаете, из чего складывается день настоящего токийца. И конечно, попробуете японские сладости и матчу.
- Мы прогуляемся по площади перед Императорским дворцом — официальной резиденцией правителей Японии. Именно отсюда в 16 веке начиналась история города.
- Посетим фешенебельный район Гиндза, сверкающий роскошью знаменитых брендов и высокой моды. Здесь же вы увидите известный на весь мир театр Кабуки.
- Перенесёмся в атмосферу прежних десятилетий в квартале Асакуса. Я расскажу легенду самого старого в городе буддийского храма Сэнсо-дзи.
- Гуляя по старейшей торговой улице Накамисэ-Дори вы рассмотрите традиционные сувениры, украшения, игрушки и национальные вкусности.
- На современном или стилизованном под старину кораблике мы доберёмся до искусственного острова Одайба, где живёт гигантский робот Гундам. Там находятся развлекательные комплексы и музеи, а также открывается прекрасный вид на залив, утопающий в вечерних огнях Радужный мост и статую Свободы.
Организационные детали
- Позаботьтесь о комфортной обуви для длительной прогулки
- Дополнительные расходы: перекус и водный трансфер до острова
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 636 туристов
Меня зовут Маргарита. Я живу в Японии 17 лет и очень люблю эту удивительную страну. С радостью покажу вам ее самые интересные и живописные достопримечательности и расскажу о местных традициях, истории, искусстве и культуре!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
спасибо большое Маргарите за экскурсию. получили огромное удовольствие. это наш первый визит в Японию и экскурсию взяли в первый день после приезда, что оказалось идеальным решением. Маргарита познакомила нас с городом, рассказала про все важные для путешественников вопросы, показала Токио с разных сторон. 🫶🏻
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Маргарита- прекрасный гид. Очень увлекательно рассказала нам о жизни в Японии. Прогулка была чудесной. Все наши пожелания по маршруту были учтены. Пили чай в парке, Маргарита угостила нас вкусным «зимним» шоколадом. Еще пробовали «золотое» мороженое, вкуное)). Прекрасные места для фотографий, вкусный обед, обмен валюты, рекомендации по шопингу и даже консультации по аптечным препаратам.
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И
Спасибо огромное Маргарите за экскурсию. Все рассказала и с исторической точки зрения про Токио и просто какие сейчас и чем живут
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Е
Экскурсия очень понравилась, было интересно и взрослым, и детям. Маргарита - очень открытый и отзывчивый человек, ответила на все вопросы, рассказала много интересного и про историю Японии, и про Токио вцелом, и про все места, где побывали. Однозначно рекомендуем!
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Маргарита, благодарим вас всей семьей за чудесный день и экскурсию! Такое прекрасное погружение в историю Японии и города Токио, уютные и атмосферные улицы и места - мы бы сами не нашли и не дошли) Восхищает ваша увлечённость и любовь к делу!
Спасибо ♥️
Спасибо ♥️
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Максимально рекомендую Маргариту,как человека,который вас познакомит с Японией🥰 Очень грамотный рассказчик, приятный собеседник, добрая, открытая и душевная👍 7 часов пролетели,как одно мгновение!
Очень приятно провели день!
Спасибо вам за гостеприимство и радушие💥💋❣️
Очень приятно провели день!
Спасибо вам за гостеприимство и радушие💥💋❣️
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