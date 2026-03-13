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Большая прогулка по Токио: увидеть главное

Погрузитесь в атмосферу Токио: от Императорского дворца до острова Одайба с эксклюзивным гидом
Токио - город контрастов, где каждый район имеет свою уникальную атмосферу и историю.

Во время этой индивидуальной экскурсии вы пройдете по пути от величественного Императорского дворца до современного острова Одайба.

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традиционных японских улочек, древних храмов и святилищ, окруженных садами в центре мегаполиса.

Вы услышите рассказы о прошлом и настоящем Токио, о его императоре и религии, а также попробуете национальные сладости и напитки.

Эта экскурсия даст вам возможность увидеть и почувствовать дух настоящего Токио, его динамику и спокойствие, вкусить японскую культуру и кулинарию.

Забронируйте свое приключение и погрузитесь в мир, где современность и традиции сливаются в единое целое

4.9
26 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏙️ Контрастные районы
  • 🕍 Исторические храмы
  • 🍵 Традиционные угощения
  • 🚢 Уникальный водный трансфер
  • 🎭 Театр Кабуки
  • 🛍️ Традиционные сувениры
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Большая прогулка по Токио: увидеть главное

Что можно увидеть

  • Императорский дворец
  • Район Гиндза
  • Театр Кабуки
  • Квартал Асакуса
  • Храм Сэнсо-дзи
  • Улица Накамисэ-Дори
  • Остров Одайба
  • Радужный мост
  • Статуя Свободы

Описание экскурсии

Вы побываете в презентабельных районах с дорогими машинами, сверкающими витринами и небоскрёбами. Почувствуете атмосферу старинных кварталов с улочками, по которым можно проехать только на велосипеде. Увидите храмы и святилища, погуляете в садах, разбитых в самом центре деловых кварталов. Услышите историю происхождения каждого района, узнаете о японском императоре и религии японцев. Узнаете, из чего складывается день настоящего токийца. И конечно, попробуете японские сладости и матчу.

  • Мы прогуляемся по площади перед Императорским дворцом — официальной резиденцией правителей Японии. Именно отсюда в 16 веке начиналась история города.
  • Посетим фешенебельный район Гиндза, сверкающий роскошью знаменитых брендов и высокой моды. Здесь же вы увидите известный на весь мир театр Кабуки.
  • Перенесёмся в атмосферу прежних десятилетий в квартале Асакуса. Я расскажу легенду самого старого в городе буддийского храма Сэнсо-дзи.
  • Гуляя по старейшей торговой улице Накамисэ-Дори вы рассмотрите традиционные сувениры, украшения, игрушки и национальные вкусности.
  • На современном или стилизованном под старину кораблике мы доберёмся до искусственного острова Одайба, где живёт гигантский робот Гундам. Там находятся развлекательные комплексы и музеи, а также открывается прекрасный вид на залив, утопающий в вечерних огнях Радужный мост и статую Свободы.

Организационные детали

  • Позаботьтесь о комфортной обуви для длительной прогулки
  • Дополнительные расходы: перекус и водный трансфер до острова

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 636 туристов
Меня зовут Маргарита. Я живу в Японии 17 лет и очень люблю эту удивительную страну. С радостью покажу вам ее самые интересные и живописные достопримечательности и расскажу о местных традициях, истории, искусстве и культуре!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
спасибо большое Маргарите за экскурсию. получили огромное удовольствие. это наш первый визит в Японию и экскурсию взяли в первый день после приезда, что оказалось идеальным решением. Маргарита познакомила нас с городом, рассказала про все важные для путешественников вопросы, показала Токио с разных сторон. 🫶🏻
спасибо большое Маргарите за экскурсию. получили огромное удовольствие. это наш первый визит в Японию и экскурсию
спасибо большое Маргарите за экскурсию. получили огромное удовольствие. это наш первый визит в Японию и экскурсию
спасибо большое Маргарите за экскурсию. получили огромное удовольствие. это наш первый визит в Японию и экскурсию
спасибо большое Маргарите за экскурсию. получили огромное удовольствие. это наш первый визит в Японию и экскурсию
спасибо большое Маргарите за экскурсию. получили огромное удовольствие. это наш первый визит в Японию и экскурсию
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Наиля
Маргарита- прекрасный гид. Очень увлекательно рассказала нам о жизни в Японии. Прогулка была чудесной. Все наши пожелания по маршруту были учтены. Пили чай в парке, Маргарита угостила нас вкусным «зимним» шоколадом. Еще пробовали «золотое» мороженое, вкуное)). Прекрасные места для фотографий, вкусный обед, обмен валюты, рекомендации по шопингу и даже консультации по аптечным препаратам.
Маргарита- прекрасный гид. Очень увлекательно рассказала нам о жизни в Японии. Прогулка была чудесной. Все наши
Маргарита- прекрасный гид. Очень увлекательно рассказала нам о жизни в Японии. Прогулка была чудесной. Все наши
Маргарита- прекрасный гид. Очень увлекательно рассказала нам о жизни в Японии. Прогулка была чудесной. Все наши
Маргарита- прекрасный гид. Очень увлекательно рассказала нам о жизни в Японии. Прогулка была чудесной. Все наши
Маргарита- прекрасный гид. Очень увлекательно рассказала нам о жизни в Японии. Прогулка была чудесной. Все наши
Маргарита- прекрасный гид. Очень увлекательно рассказала нам о жизни в Японии. Прогулка была чудесной. Все наши
Маргарита- прекрасный гид. Очень увлекательно рассказала нам о жизни в Японии. Прогулка была чудесной. Все наши
Маргарита- прекрасный гид. Очень увлекательно рассказала нам о жизни в Японии. Прогулка была чудесной. Все наши
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И
Спасибо огромное Маргарите за экскурсию. Все рассказала и с исторической точки зрения про Токио и просто какие сейчас и чем живут
Спасибо огромное Маргарите за экскурсию. Все рассказала и с исторической точки зрения про Токио и просто какие сейчас и чем живут
Спасибо огромное Маргарите за экскурсию. Все рассказала и с исторической точки зрения про Токио и просто какие сейчас и чем живут
Спасибо огромное Маргарите за экскурсию. Все рассказала и с исторической точки зрения про Токио и просто какие сейчас и чем живут
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Е
Экскурсия очень понравилась, было интересно и взрослым, и детям. Маргарита - очень открытый и отзывчивый человек, ответила на все вопросы, рассказала много интересного и про историю Японии, и про Токио вцелом, и про все места, где побывали. Однозначно рекомендуем!
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Анна
Маргарита, благодарим вас всей семьей за чудесный день и экскурсию! Такое прекрасное погружение в историю Японии и города Токио, уютные и атмосферные улицы и места - мы бы сами не нашли и не дошли) Восхищает ваша увлечённость и любовь к делу!
Спасибо ♥️
Маргарита, благодарим вас всей семьей за чудесный день и экскурсию! Такое прекрасное погружение в историю Японии
Маргарита, благодарим вас всей семьей за чудесный день и экскурсию! Такое прекрасное погружение в историю Японии
Маргарита, благодарим вас всей семьей за чудесный день и экскурсию! Такое прекрасное погружение в историю Японии
Маргарита, благодарим вас всей семьей за чудесный день и экскурсию! Такое прекрасное погружение в историю Японии
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Камила
Максимально рекомендую Маргариту,как человека,который вас познакомит с Японией🥰 Очень грамотный рассказчик, приятный собеседник, добрая, открытая и душевная👍 7 часов пролетели,как одно мгновение!
Очень приятно провели день!
Спасибо вам за гостеприимство и радушие💥💋❣️
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