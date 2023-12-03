Токио — олицетворение Страны восходящего солнца. Это самый яркий и крупный город страны, сочетающий высокие технологии и динамичный ритм с исконно японским спокойствием. Чтобы увидеть город объёмно, мы отправимся изучать разные по духу кварталы. Вы увидите, как контрастен Токио, узнаете о быте горожан, коснётесь прошлых эпох и отведаете традиционные угощения.

Описание

Что вас ожидает

Вы побываете в презентабельных районах с дорогими машинами, сверкающими витринами и небоскрёбами. Почувствуете атмосферу старинных кварталов с улочками, по которым можно проехать только на велосипеде. Увидите храмы и святилища, погуляете в садах, разбитых в самом центре деловых кварталов. Услышите историю происхождения каждого района, узнаете о японском императоре и религии японцев. Узнаете, из чего складывается день настоящего токийца. И конечно, попробуете японские сладости и матчу.

Мы прогуляемся по площади перед Императорским дворцом — официальной резиденцией правителей Японии. Именно отсюда в 16 веке начиналась история города.

— официальной резиденцией правителей Японии. Именно отсюда в 16 веке начиналась история города. Посетим фешенебельный район Гиндза , сверкающий роскошью знаменитых брендов и высокой моды. Здесь же вы увидите известный на весь мир театр Кабуки.

, сверкающий роскошью знаменитых брендов и высокой моды. Здесь же вы увидите известный на весь мир театр Кабуки. Перенесёмся в атмосферу прежних десятилетий в квартале Асакуса . Я расскажу легенду самого старого в городе буддийского храма Сэнсо-дзи .

. Я расскажу легенду самого старого в городе буддийского . Гуляя по старейшей торговой улице Накамисэ-Дори вы рассмотрите традиционные сувениры, украшения, игрушки и национальные вкусности.

вы рассмотрите традиционные сувениры, украшения, игрушки и национальные вкусности. На современном или стилизованном под старину кораблике мы доберёмся до искусственного острова Одайба, где живёт гигантский робот Гундам. Там находятся развлекательные комплексы и музеи, а также открывается прекрасный вид на залив, утопающий в вечерних огнях Радужный мост и статую Свободы.

Организационные детали