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Юлия спасибо большое Маргарите за экскурсию. получили огромное удовольствие. это наш первый визит в Японию и экскурсию взяли в первый день после приезда, что оказалось идеальным решением. Маргарита познакомила нас с городом, рассказала про все важные для путешественников вопросы, показала Токио с разных сторон. 🫶🏻 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Наиля Маргарита- прекрасный гид. Очень увлекательно рассказала нам о жизни в Японии. Прогулка была чудесной. Все наши пожелания по маршруту были учтены. Пили чай в парке, Маргарита угостила нас вкусным «зимним» шоколадом. Еще пробовали «золотое» мороженое, вкуное)). Прекрасные места для фотографий, вкусный обед, обмен валюты, рекомендации по шопингу и даже консультации по аптечным препаратам. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Спасибо огромное Маргарите за экскурсию. Все рассказала и с исторической точки зрения про Токио и просто какие сейчас и чем живут Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Экскурсия очень понравилась, было интересно и взрослым, и детям. Маргарита - очень открытый и отзывчивый человек, ответила на все вопросы, рассказала много интересного и про историю Японии, и про Токио вцелом, и про все места, где побывали. Однозначно рекомендуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анна Маргарита, благодарим вас всей семьей за чудесный день и экскурсию! Такое прекрасное погружение в историю Японии и города Токио, уютные и атмосферные улицы и места - мы бы сами не нашли и не дошли) Восхищает ваша увлечённость и любовь к делу!

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