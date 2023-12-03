Большая прогулка по Токио: увидеть главное

Индивидуальная экскурсия в Токио

Собрать красочную мозаику японской столицы - и раскрыть её многоликий образ

Токио — олицетворение Страны восходящего солнца.

Это самый яркий и крупный город страны, сочетающий высокие технологии и динамичный ритм с исконно японским спокойствием. Чтобы увидеть город объёмно, мы отправимся изучать разные по духу кварталы.

Вы увидите, как контрастен Токио, узнаете о быте горожан, коснётесь прошлых эпох и отведаете традиционные угощения.
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Вы побываете в презентабельных районах с дорогими машинами, сверкающими витринами и небоскрёбами. Почувствуете атмосферу старинных кварталов с улочками, по которым можно проехать только на велосипеде. Увидите храмы и святилища, погуляете в садах, разбитых в самом центре деловых кварталов. Услышите историю происхождения каждого района, узнаете о японском императоре и религии японцев. Узнаете, из чего складывается день настоящего токийца. И конечно, попробуете японские сладости и матчу.

  • Мы прогуляемся по площади перед Императорским дворцом — официальной резиденцией правителей Японии. Именно отсюда в 16 веке начиналась история города.
  • Посетим фешенебельный район Гиндза, сверкающий роскошью знаменитых брендов и высокой моды. Здесь же вы увидите известный на весь мир театр Кабуки.
  • Перенесёмся в атмосферу прежних десятилетий в квартале Асакуса. Я расскажу легенду самого старого в городе буддийского храма Сэнсо-дзи.
  • Гуляя по старейшей торговой улице Накамисэ-Дори вы рассмотрите традиционные сувениры, украшения, игрушки и национальные вкусности.
  • На современном или стилизованном под старину кораблике мы доберёмся до искусственного острова Одайба, где живёт гигантский робот Гундам. Там находятся развлекательные комплексы и музеи, а также открывается прекрасный вид на залив, утопающий в вечерних огнях Радужный мост и статую Свободы.

Организационные детали

  • Позаботьтесь о комфортной обуви для длительной прогулки
  • Дополнительные расходы: перекус и водный трансфер до острова

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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