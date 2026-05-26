Токио сквозь эпохи: аудиогид от Императорского дворца до Одайбы (6+)

Описание аудиогида
Как город сёгунов стал мегаполисом будущего, или От исторического вокзала до футуристичного острова
Столица будущего, современных технологий и беспилотных поездов на этой прогулке
раскроется вам как город с очень глубокими корнями. Мы погрузимся в несколько слоёв истории,
разберёмся, как устроен Токио и что делает его таким уникальным.
Небольшой спойлер: это крайне бережное отношение к традициям и окошки в прошлое среди настоящего.
Что вы узнаете:
- Почему сёгун заставлял военных феодалов селиться рядом с ним
- Какое здание Токио выглядело бы гармонично на Тверской в Москве
- Сколько выходов у самой загруженной станции метро в мире
- Что нельзя игнорировать, если хочешь работать в японском коллективе
- Что совсем не ожидаешь увидеть на набережной Токио
Организационные детали
прогулка
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1663 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная ознакомительная экскурсия. Создалось впечатление, будто провел друг, который искренне восхищен городом и японской культурой!
Маршрут интересный, охватывает важные точки. Отдельно хочу поблагодарить за рекомендации, которые очень ненавязчиво встроены в рассказ! Спасибо за чудесную прогулку!
Маршрут интересный, охватывает важные точки. Отдельно хочу поблагодарить за рекомендации, которые очень ненавязчиво встроены в рассказ! Спасибо за чудесную прогулку!
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Суперский маршрут, нам очень понравилось!!
Хочу отметить удобство использования приложения. Есть возможность ускорить воспроизведение аудио если это нужно.
Ещё понравилось, что рассказчик не грузит большим объемом дат, для меня это важно. Всем рекомендую! Особенно понравится тем, кто любит совмещать прогулки с историей 🌸
Хочу отметить удобство использования приложения. Есть возможность ускорить воспроизведение аудио если это нужно.
Ещё понравилось, что рассказчик не грузит большим объемом дат, для меня это важно. Всем рекомендую! Особенно понравится тем, кто любит совмещать прогулки с историей 🌸
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Аудиогид сделан отлично. Звук хороший, никаких посторонних шумов, голос гида приятный. Рассказ о каждой локации достаточно компактный, включено все самое интересное: историческая справка, рекомендации, что можно посетить на локации, гастрономические советы. Спасибо!
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Очень понравился аудиогид. Формат оказался прям супер удобным-спокойно гуляешь в своем темпе и слушаешь. Особенно впечатлил рассказ про Токийский вокзал.
Отдельно хочется отметить голос-очень приятный, слушать легко и комфортно. Рекомендосьён!
Отдельно хочется отметить голос-очень приятный, слушать легко и комфортно. Рекомендосьён!
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К
Это было здорово!) Мне понравилось, что не было монотонного рассказа. Наоборот как-будто идешь рядом со своим другом и он тебе рассказывает про город. Отдельное спасибо за рекомендации по еде 🤌
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Приятный формат и отличный рассказ. В приложении всё нативно понятно, мне понравилось)
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