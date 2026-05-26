Токио сквозь эпохи: аудиогид от Императорского дворца до Одайбы (6+)

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Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

от €21 за экскурсию

Ваш гид в Токио

Описание аудиогида

Как город сёгунов стал мегаполисом будущего, или От исторического вокзала до футуристичного острова

Столица будущего, современных технологий и беспилотных поездов на этой прогулке

раскроется вам как город с очень глубокими корнями. Мы погрузимся в несколько слоёв истории,

разберёмся, как устроен Токио и что делает его таким уникальным.

Небольшой спойлер: это крайне бережное отношение к традициям и окошки в прошлое среди настоящего.

Что вы узнаете:

Почему сёгун заставлял военных феодалов селиться рядом с ним

Какое здание Токио выглядело бы гармонично на Тверской в Москве

Сколько выходов у самой загруженной станции метро в мире

Что нельзя игнорировать, если хочешь работать в японском коллективе

Что совсем не ожидаешь увидеть на набережной Токио

Организационные детали

прогулка