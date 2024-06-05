1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Это Токио»: погружение в сердце Японии
Ваш персональный путеводитель по самым ярким достопримечательностям Токио. Откройте город в деталях за один день
Начало: Обычно в вашем отеле
10 июня в 14:00
14 июня в 13:00
€209 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Разнообразный Токио за 5 часов
Об императорах и религии, канонах красоты и современных увлечениях в самых ярких кварталах города
Начало: На улице Гинза
13 июня в 14:00
19 июня в 11:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Токио: центр, Асакуса и Сибуя в одном маршруте
Приглашаем на экскурсию «Знакомьтесь, Токио» - путешествие по ярким уголкам и историческим местам, полное впечатлений и открытий
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€370 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Токио - Первая встреча: От Императорского дворца до Одайба
Познакомьтесь с историческим и современным Токио, открывая секреты японской столицы в увлекательной экскурсии
10 июня в 17:30
11 июня в 09:00
€360 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Узнать о главном во дворце Императора, районе Гиндза, станции Токио, рыбном рынке и острове Одайба
Начало: У станции Мариноучи
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Токио на электровелосипеде: история, культура и современность
Погрузитесь в атмосферу Токио, катаясь на электровелосипеде по знаковым местам и скрытым уголкам японской столицы
Начало: В районе станции «Токио»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
€63 за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Императорскому дворцу Токио: история и сады
Погрузитесь в мир японских традиций с увлекательной аудиоэкскурсией по Императорскому дворцу в Токио
Начало: У ст. метро Takebashi
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
€10 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EEvgeny5 июня 2024Элена провела одну из самых интересных экскурсий, на которой мы были. Понравилась живая подача информации. Элена ответила на все наши вопросы и порекомендовала много интересных мест для посещения. После экскурсии точно останетесь с хорошим настроении и новыми знаниями. Рекомендуем!!!
- ННаталья1 июня 2024Наше знакомство с Токио началось с Ольгой. Мы под огромным впечатлением от города и экскурсии. Ольга показала нам не только
- ВВика30 мая 2024Лучший гид за все время путешествий. Показали места которые сами бы не нашли. Вообщем рекомендую!
- ДДенис27 мая 2024Хотим поблагодарить Элену за качественно и структуриванно проведенное знакомство с Токио - она прекрасно знает город и делится многими лайфхаками
- ААлександр17 мая 2024Все на высшем уровне
- ВВадим2 мая 2024Отлично, с погодой не повезло, но эрудиция и мастерство гида сделали свое дело
- ЕЕлена24 апреля 2024Спасибо большое, было все очень хорошо организованно! Интересная экскурсия.
- PPolina14 апреля 2024Огромное спасибо Евгении и ее мужу за замечательные экскурсии по Токио! У нас было неколько дней и мы их прерасно
- ММария11 апреля 2024Спасибо большое Евгении за чудесную ознакомительную экскурсию по Токио. Это было четко оргпнизовано, познавательно и интересно.
- ААндрей7 апреля 2024Увлекательная, разнообразная, насыщенная прогулка. Много интересного материала о Японии и Токио. Гид прекрасно знает историю и является хорошим рассказчиком. Также подскажет где вкусно поесть и купить, если что то надо. Отличный спутник для однодневного визита в Токио.
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Императорский дворец Токио»
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