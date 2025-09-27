Аудиогид
Аудиогид по Токио «Храм Сэнсодзи и район Асакуса»
Увлекательная прогулка по Асакусе с аудиогидом. Откройте для себя историю храма Сэнсодзи и наслаждайтесь культурой Токио без лишних забот
Начало: У культурно-туристического центра Асакуса
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
$7 за человека
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Императорскому дворцу Токио: история и сады
Погрузитесь в мир японских традиций с увлекательной аудиоэкскурсией по Императорскому дворцу в Токио
Начало: У ст. метро Takebashi
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
$11 за человека
Аудиогид
Токио: аудиоэкскурсия по волшебным садам Императорского дворца
Начало: Takebashi Station, 1 Chome-1-1 Hitotsubashi
Аудиоэкскурсия начнется у станции метро «Такебаси» и проведет вас по открытой для посещения части дворца — по чудесным садам, простирающимся вокруг крепости Эдо
Расписание: В любой день, в любое удобное время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$11 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин27 сентября 2025В целом этот аудиогид хороший, только я в процессе не понял как попасть на некоторые этапы после 50, я так
- ИИнна24 сентября 2025Отличный вариант для экскурсии по району. Недорого по сравнению с групповой экскурсией, а информации столько же. Плюс сам регулируешь скорость и время посещения. Информация подробная, интересная.
- ГГеоргий14 сентября 2025Отличная прогулка по одному из самых необычных районов Токио. Есть всё - и погружение в историю, и рассказы об обрядах и обычаях, и интересные факты из современности, и даже немного японской поэзии. В общем, рекомендую
- ИИван9 сентября 2025Отличный аудиогид, делает прогулку по этому району намного интереснее и познавательнее
- ННаталья23 августа 2025Очень удобный формат экскурсии. Жаль не было по другим районам- с удовольствием бы взяла!
- SSergey28 июля 2025В целом хороший формат. Подкупает невысокая стоимость экскурсии, возможность индивидуально управлять скоростью прохождения маршрута и ознакомления с достопримечательностями.
Материал интересный, информативный.
Были проблемы с запуском экскурсии, видимо связанные с синхронизацией запуска по точкам геолокации.
- ГГалина18 июля 2025Хороший материал, удобное приложение. Интересная информация! Советую!
- ИИя6 июля 2025Рассказ познавательный в се замечательно, только необходимо, если у вас покупаю экскурсию на дату, сообщать, что в эту дату не
- ЮЮлия25 июня 2025Очень крутая аудиоэкскурсия. Все все локации понятны. Текст интересный. Спасибо. Побольше бы таких
- ММария21 мая 2025Хороший гид, с удовольствием послушали. Отдельное спасибо за инструкцию «как загадывать желания» 🤝
- еекатерина14 марта 2025Отлично провела время гуляя с аудиогидом! Рассказано всё подробно и интересно! Мне очень понравилось!
- SSergeeva25 февраля 2025Спасибо, интересно
- ММария22 февраля 2025Если вы хотите исследовать Токио без толпы туристов, то это то, что вам нужно. Аудиогид прекрасно подходит для тех, кто
