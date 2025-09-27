К Константин Аудиоэкскурсия вокруг Императорского дворца читать дальше и не смог попасть либо по каким-то причинам туда сегодня непускали, либо туда вообще нет прохода а стоишь слушаешь что там за забором происходит. А так в целом всё понравилось. В целом этот аудиогид хороший, только я в процессе не понял как попасть на некоторые этапы после 50, я так

И Инна Аудиогид по Токио «Храм Сэнсодзи и район Асакуса» Отличный вариант для экскурсии по району. Недорого по сравнению с групповой экскурсией, а информации столько же. Плюс сам регулируешь скорость и время посещения. Информация подробная, интересная.

Г Георгий Аудиогид по Токио «Храм Сэнсодзи и район Асакуса» Отличная прогулка по одному из самых необычных районов Токио. Есть всё - и погружение в историю, и рассказы об обрядах и обычаях, и интересные факты из современности, и даже немного японской поэзии. В общем, рекомендую

И Иван Аудиогид по Токио «Храм Сэнсодзи и район Асакуса» Отличный аудиогид, делает прогулку по этому району намного интереснее и познавательнее

Н Наталья Аудиогид по Токио «Храм Сэнсодзи и район Асакуса» Очень удобный формат экскурсии. Жаль не было по другим районам- с удовольствием бы взяла!

S Sergey Аудиоэкскурсия вокруг Императорского дворца В целом хороший формат. Подкупает невысокая стоимость экскурсии, возможность индивидуально управлять скоростью прохождения маршрута и ознакомления с достопримечательностями.

Материал интересный, информативный.

Были проблемы с запуском экскурсии, видимо связанные с синхронизацией запуска по точкам геолокации.

Г Галина Аудиогид по Токио «Храм Сэнсодзи и район Асакуса» Хороший материал, удобное приложение. Интересная информация! Советую!

И Ия Аудиоэкскурсия вокруг Императорского дворца читать дальше будет работать дворец и парк. А получилось экскурсия оплачена приехали на место готовы слушать а попасть не можем. Закрыто. Но все прослушали, значит есть повод еще раз вернуться в страну. Жаль что не получилось попасть Рассказ познавательный в се замечательно, только необходимо, если у вас покупаю экскурсию на дату, сообщать, что в эту дату не

Ю Юлия Аудиогид по Токио «Храм Сэнсодзи и район Асакуса» Очень крутая аудиоэкскурсия. Все все локации понятны. Текст интересный. Спасибо. Побольше бы таких

М Мария Аудиогид по Токио «Храм Сэнсодзи и район Асакуса» Хороший гид, с удовольствием послушали. Отдельное спасибо за инструкцию «как загадывать желания» 🤝

е екатерина Аудиогид по Токио «Храм Сэнсодзи и район Асакуса» Отлично провела время гуляя с аудиогидом! Рассказано всё подробно и интересно! Мне очень понравилось!

S Sergeeva Аудиогид по Токио «Храм Сэнсодзи и район Асакуса» Спасибо, интересно