Мои заказы

Аудиогиды и аудиоэкскурсии Токио

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Токио на русском языке, цены от $7. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Аудиогид по Токио «Храм Сэнсодзи и район Асакуса»
Пешая
2 часа
9 отзывов
Аудиогид
Аудиогид по Токио «Храм Сэнсодзи и район Асакуса»
Увлекательная прогулка по Асакусе с аудиогидом. Откройте для себя историю храма Сэнсодзи и наслаждайтесь культурой Токио без лишних забот
Начало: У культурно-туристического центра Асакуса
«Вы оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не надо»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
$7 за человека
Аудиоэкскурсия вокруг Императорского дворца
Пешая
2 часа
3 отзыва
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Императорскому дворцу Токио: история и сады
Погрузитесь в мир японских традиций с увлекательной аудиоэкскурсией по Императорскому дворцу в Токио
Начало: У ст. метро Takebashi
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
$11 за человека
Токио: аудиоэкскурсия по волшебным садам Императорского дворца
Пешая
2 часа
Аудиогид
Токио: аудиоэкскурсия по волшебным садам Императорского дворца
Начало: Takebashi Station, 1 Chome-1-1 Hitotsubashi
«Что вас ожидает: Аудиоэкскурсия начнется у станции метро «Такебаси» и проведет вас по открытой для посещения части дворца — по чудесным садам, простирающимся вокруг крепости Эдо»
Расписание: В любой день, в любое удобное время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$11 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    27 сентября 2025
    Аудиоэкскурсия вокруг Императорского дворца
    В целом этот аудиогид хороший, только я в процессе не понял как попасть на некоторые этапы после 50, я так
    читать дальше

    и не смог попасть либо по каким-то причинам туда сегодня непускали, либо туда вообще нет прохода а стоишь слушаешь что там за забором происходит. А так в целом всё понравилось.

  • И
    Инна
    24 сентября 2025
    Аудиогид по Токио «Храм Сэнсодзи и район Асакуса»
    Отличный вариант для экскурсии по району. Недорого по сравнению с групповой экскурсией, а информации столько же. Плюс сам регулируешь скорость и время посещения. Информация подробная, интересная.
    Отличный вариант для экскурсии по району. Недорого по сравнению с групповой экскурсией, а информации столько же
  • Г
    Георгий
    14 сентября 2025
    Аудиогид по Токио «Храм Сэнсодзи и район Асакуса»
    Отличная прогулка по одному из самых необычных районов Токио. Есть всё - и погружение в историю, и рассказы об обрядах и обычаях, и интересные факты из современности, и даже немного японской поэзии. В общем, рекомендую
  • И
    Иван
    9 сентября 2025
    Аудиогид по Токио «Храм Сэнсодзи и район Асакуса»
    Отличный аудиогид, делает прогулку по этому району намного интереснее и познавательнее
    Отличный аудиогид, делает прогулку по этому району намного интереснее и познавательнееОтличный аудиогид, делает прогулку по этому району намного интереснее и познавательнееОтличный аудиогид, делает прогулку по этому району намного интереснее и познавательнееОтличный аудиогид, делает прогулку по этому району намного интереснее и познавательнееОтличный аудиогид, делает прогулку по этому району намного интереснее и познавательнееОтличный аудиогид, делает прогулку по этому району намного интереснее и познавательнееОтличный аудиогид, делает прогулку по этому району намного интереснее и познавательнееОтличный аудиогид, делает прогулку по этому району намного интереснее и познавательнееОтличный аудиогид, делает прогулку по этому району намного интереснее и познавательнееОтличный аудиогид, делает прогулку по этому району намного интереснее и познавательнее
  • Н
    Наталья
    23 августа 2025
    Аудиогид по Токио «Храм Сэнсодзи и район Асакуса»
    Очень удобный формат экскурсии. Жаль не было по другим районам- с удовольствием бы взяла!
  • S
    Sergey
    28 июля 2025
    Аудиоэкскурсия вокруг Императорского дворца
    В целом хороший формат. Подкупает невысокая стоимость экскурсии, возможность индивидуально управлять скоростью прохождения маршрута и ознакомления с достопримечательностями.
    Материал интересный, информативный.
    Были проблемы с запуском экскурсии, видимо связанные с синхронизацией запуска по точкам геолокации.
  • Г
    Галина
    18 июля 2025
    Аудиогид по Токио «Храм Сэнсодзи и район Асакуса»
    Хороший материал, удобное приложение. Интересная информация! Советую!
    Хороший материал, удобное приложение. Интересная информация! Советую!Хороший материал, удобное приложение. Интересная информация! Советую!Хороший материал, удобное приложение. Интересная информация! Советую!Хороший материал, удобное приложение. Интересная информация! Советую!
  • И
    Ия
    6 июля 2025
    Аудиоэкскурсия вокруг Императорского дворца
    Рассказ познавательный в се замечательно, только необходимо, если у вас покупаю экскурсию на дату, сообщать, что в эту дату не
    читать дальше

    будет работать дворец и парк. А получилось экскурсия оплачена приехали на место готовы слушать а попасть не можем. Закрыто. Но все прослушали, значит есть повод еще раз вернуться в страну. Жаль что не получилось попасть

  • Ю
    Юлия
    25 июня 2025
    Аудиогид по Токио «Храм Сэнсодзи и район Асакуса»
    Очень крутая аудиоэкскурсия. Все все локации понятны. Текст интересный. Спасибо. Побольше бы таких
  • М
    Мария
    21 мая 2025
    Аудиогид по Токио «Храм Сэнсодзи и район Асакуса»
    Хороший гид, с удовольствием послушали. Отдельное спасибо за инструкцию «как загадывать желания» 🤝
  • е
    екатерина
    14 марта 2025
    Аудиогид по Токио «Храм Сэнсодзи и район Асакуса»
    Отлично провела время гуляя с аудиогидом! Рассказано всё подробно и интересно! Мне очень понравилось!
  • S
    Sergeeva
    25 февраля 2025
    Аудиогид по Токио «Храм Сэнсодзи и район Асакуса»
    Спасибо, интересно
  • М
    Мария
    22 февраля 2025
    Аудиогид по Токио «Храм Сэнсодзи и район Асакуса»
    Если вы хотите исследовать Токио без толпы туристов, то это то, что вам нужно. Аудиогид прекрасно подходит для тех, кто
    читать дальше

    хочет идти в своем ритме, остановиться, где хочется, и слушать увлекательные рассказы об исторических местах. Храм Сэнсодзи — это настоящее сердце района, а улица Накамисэ просто бурлит жизнью. Я даже открыла несколько уютных кафе, о которых бы не узнала, если бы не эта экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аудиогид по Токио «Храм Сэнсодзи и район Асакуса»
  2. Аудиоэкскурсия вокруг Императорского дворца
  3. Токио: аудиоэкскурсия по волшебным садам Императорского дворца
Какие места ещё посмотреть в Токио
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Токио в октябре 2025
Сейчас в Токио в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 7 до 11. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Аудиогиды», 12 ⭐ отзывов, цены от $7. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь