Остров Одайба – экскурсии в Токио

Найдено 5 экскурсий в категории «Остров Одайба» в Токио на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Токио - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Токио - Первая встреча: От Императорского дворца до Одайба
Познакомьтесь с историческим и современным Токио, открывая секреты японской столицы в увлекательной экскурсии
10 июня в 17:30
11 июня в 09:00
360 за всё до 3 чел.
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Узнать о главном во дворце Императора, районе Гиндза, станции Токио, рыбном рынке и острове Одайба
Начало: У станции Мариноучи
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Большая прогулка по Токио: путешествие по ярким районам
Погрузитесь в атмосферу Токио: от Императорского дворца до острова Одайба с эксклюзивным гидом
Начало: В Холле вашего отеля
18 июня в 10:00
20 июня в 10:00
300 за всё до 10 чел.
Знакомство с южным Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с южным Токио: искусственный остров, мосты, сады
Проведите день в увлекательном путешествии по ярким и запоминающимся местам южной части Токио
Начало: По договоренности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Прошлое и будущее Токио: стремление к традициям и модернизации
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Прошлое и будущее Токио: стремление к традициям и модернизации
Погрузиться в многогранную культуру города и почувствовать дух гармоничного контраста
Начало: В холле вашего отеля
12 июня в 10:00
14 июня в 10:30
380 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Токио - первая встреча
    Наше знакомство с Токио началось с Ольгой. Мы под огромным впечатлением от города и экскурсии. Ольга показала нам не только
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    туристические места, но и локации, которые совсем по-другому открывают город. Это был прекрасный день и мы 100% рекомендуем Ольгу как гида 👍

  • А
    Александр
    17 мая 2024
    Токио - первая встреча
    Все на высшем уровне
  • А
    Алиса
    17 апреля 2024
    Большая прогулка по Токио: увидеть главное
    Маргарита провела отличную экскурсию по моему маршруту! Пришла во время к нашему отелю, проходила с нами весь день и рассказала
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    много всего интересного про каждое место. Организовано всё отлично: Маргарита пришла во время, мы всё успели, она даже сумела сорганизовать всю нашу большую группу, чтобы никто не потерялся Ещё она много всего посоветовала (была на связи и отвечала на вопросы ещё до путешествия) - по её рекомендации сделали несколько вещей уже после экскурсии, что значительно улучшило и упростило путешествие) В общем, я полностью довольна и всем рекомендую погулять по Токио с Маргаритой

  • Е
    Елена
    15 апреля 2024
    Большая прогулка по Токио: увидеть главное
    Заказывала экскурсию по Токио с Маргаритой для своей группы. Перед экскурсией много общались и уточняли детали маршрута с ней. Маргарита
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    очень внимательный и отзывчивой гид, она отвечала на все мои вопросы и предоставляла исчерпывающую информацию. Не смотря на то, что сакура не зацвела, экскурсия прошла в полном объеме, мои туристы хотя устали, но остались очень довольны насыщенной программой. Хочу обратить внимание на особенности Маргариты, как гида: т. к. она очень давно живет в Японии, поэтому подробно и основательно умеет рассказать о особенностях обычной жизни японцев и поделиться своим опытом. Хочу заметить, что я работаю с различными гидами и очень ценю их особенности и фишки в подаче материала. В работе с Маргаритой мне очень понравилось, что она носит с собой и показывает фотографии и карты, которые дают возможность получить более полное представление о людях и местах посещения. Маргарита, благодарю за проведенную экскурсию, с Вами было очень приятно работать!!! Желаю успехов и много благодарных туристов!

  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2024
    Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
    Огромное спасибо Аэлите за чудесную экскурсию по Токио! Благодаря ей мы не только узнали много интересного из истории и современной жизни японцев, но и прониклись истинным духом Токио!
  • K
    Karina
    2 апреля 2024
    Токио - первая встреча
    Первое знакомство с Токио у нас было с Олей. Буквально накануне экскурсии, мы попросили Олю поменять время на более раннее,
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    чем мы заранее забронировали, а также поменять место встречи и окончание экскурсии. И спасибо огромное Оле, что она без всяких вопросов согласилась. Было очень приятно, что Оля с утра позаботилась о нас и предупредила до экскурсии о похолодании и, чтобы мы одевались соответственно, так как часть экскурсии пешая. В конце экскурсии, Оля приготовила подарки не только детям, но и взрослым! Мы очень здорово провели с ней время. Было комфортно и, главное, познавательно! Огромное ей спасибо!

    Первое знакомство с Токио у нас было с Олей. Буквально накануне экскурсии, мы попросили Олю поменятьПервое знакомство с Токио у нас было с Олей. Буквально накануне экскурсии, мы попросили Олю поменять
  • Н
    Николай
    30 октября 2023
    Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
    Спасибо Аэилите за экскурсию. По времени даже получилось больше, чем планировали, чтобы в полном объеме охватить основные достопримечательности.
  • О
    Олександр
    12 октября 2023
    Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
    Спасибо большое гиду Аэлита!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Остров Одайба»

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  1. Токио - первая встреча
  2. Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
  3. Большая прогулка по Токио: увидеть главное
  4. Знакомство с южным Токио
  5. Прошлое и будущее Токио: стремление к традициям и модернизации
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
Сейчас в Токио в категории "Остров Одайба" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 150 до 380. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Остров Одайба», 18 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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