1 чел.
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Индивидуальная
3.5 часа
Токио - Первая встреча: От Императорского дворца до Одайба
Познакомьтесь с историческим и современным Токио, открывая секреты японской столицы в увлекательной экскурсии
10 июня в 17:30
11 июня в 09:00
€360 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Узнать о главном во дворце Императора, районе Гиндза, станции Токио, рыбном рынке и острове Одайба
Начало: У станции Мариноучи
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большая прогулка по Токио: путешествие по ярким районам
Погрузитесь в атмосферу Токио: от Императорского дворца до острова Одайба с эксклюзивным гидом
Начало: В Холле вашего отеля
18 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с южным Токио: искусственный остров, мосты, сады
Проведите день в увлекательном путешествии по ярким и запоминающимся местам южной части Токио
Начало: По договоренности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Прошлое и будущее Токио: стремление к традициям и модернизации
Погрузиться в многогранную культуру города и почувствовать дух гармоничного контраста
Начало: В холле вашего отеля
12 июня в 10:00
14 июня в 10:30
€380 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья1 июня 2024Наше знакомство с Токио началось с Ольгой. Мы под огромным впечатлением от города и экскурсии. Ольга показала нам не только
- ААлександр17 мая 2024Все на высшем уровне
- ААлиса17 апреля 2024Маргарита провела отличную экскурсию по моему маршруту! Пришла во время к нашему отелю, проходила с нами весь день и рассказала
- ЕЕлена15 апреля 2024Заказывала экскурсию по Токио с Маргаритой для своей группы. Перед экскурсией много общались и уточняли детали маршрута с ней. Маргарита
- ЕЕкатерина2 апреля 2024Огромное спасибо Аэлите за чудесную экскурсию по Токио! Благодаря ей мы не только узнали много интересного из истории и современной жизни японцев, но и прониклись истинным духом Токио!
- KKarina2 апреля 2024Первое знакомство с Токио у нас было с Олей. Буквально накануне экскурсии, мы попросили Олю поменять время на более раннее,
- ННиколай30 октября 2023Спасибо Аэилите за экскурсию. По времени даже получилось больше, чем планировали, чтобы в полном объеме охватить основные достопримечательности.
- ООлександр12 октября 2023Спасибо большое гиду Аэлита!!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Остров Одайба»
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