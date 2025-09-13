Эта экскурсия покажет вам Токио с разных сторон: как город, который хранит свою древнюю культуру, и как мегаполис, устремлённый в будущее. Каждая остановка на маршруте откроет для вас новые грани японской столицы.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииПогрузитесь в уникальную атмосферу Токио, где современность и древняя культура гармонично переплетаются, создавая неповторимый облик города. Этот маршрут позволит вам увидеть и почувствовать дух японской столицы во всём её многообразии — от исторических уголков до футуристических кварталов. Императорский дворец и его окрестности Императорский дворец — сердце Токио и символ японской монархии. Этот архитектурный ансамбль сочетает традиционные элементы и строгую гармонию японских садов. Пройдясь вдоль укреплённых стен и величественных ворот, вы сможете ощутить дух эпохи самураев. Рядом расположены живописные Восточные Сады, открытые для публики, где природа удивительным образом соединяется с руинами древних замков. Гиндза — олицетворение роскоши Отправляемся в фешенебельный район Гиндза, где высочайшая мода и высокие технологии образуют уникальное сочетание. Этот район славится своими бутиками мировых брендов, стильными ресторанами и уютными кафе. Прогулка по его широким улицам дарит ощущение праздника: витрины переливаются огнями, а каждый уголок района излучает изысканность. Рыбный рынок Цукидзи — гастрономическая жемчужина Токио Познакомьтесь с другой гранью города на знаменитом рыбном рынке Цукидзи. Здесь можно увидеть настоящее кулинарное искусство, ощутить неповторимые ароматы свежайших морепродуктов и попробовать традиционные японские блюда, такие как суши или рамэн. Даже если вы не гурман, прогулка по этому рынку станет захватывающим культурным опытом. Сад Хамарикю — оазис тишины в центре мегаполиса Затем отправимся в сад Хамарикю, утопающий в зелени и окружённый небоскрёбами. Этот традиционный японский сад с прудами, чайными домиками и извилистыми дорожками — идеальное место для отдыха и наслаждения тишиной. История сада восходит к эпохе Эдо, и каждое его дерево будто хранит память о далёких временах. Остров Одайба — взгляд в будущее Завершим нашу экскурсию на острове Одайба, построенном на насыпных территориях в Токийском заливе. Это одно из самых футуристических мест города, где современные технологии и развлечения соседствуют с прекрасными видами на горизонт Токио. Вы увидите знаменитую статую Свободы, посетите торгово-развлекательные комплексы и сможете насладиться прогулкой вдоль побережья с видом на легендарный Радужный мост.
Дни по договорённости, время продолжения экскурсии 7-8 часов. Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида и встреча в отеле
- Транспортные расходы на общественный транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты в музеи, парки, храмы (при необходимости)
Место начала и завершения?
Холл отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Дни по договорённости, время продолжения экскурсии 7-8 часов. Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
