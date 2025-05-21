Экскурсия по Никко: священное место

Посетите святилище Тосёгу в Никко и откройте для себя величие храма, посвящённого сёгуну Иэясу Токугава, основателю правившего более 250 лет сёгуната.

Первоначально задуманный как простой мавзолей, этот комплекс был расширен внуком Иэясу и превратился в впечатляющее архитектурное чудо. Оцените богатую историю и культурное наследие этого уникального японского памятника.
Экскурсия по Никко: священное место
Экскурсия по Никко: священное место
Экскурсия по Никко: священное место
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Прогулка по священному месту Никко

Никко — это удивительное место, где история и природа переплетаются в гармонии. Здесь расположено Синтоистское святилище, которое привлекает множество туристов своим великолепием и духовной атмосферой. Это место идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в культуру Японии и насладиться ее красотой.

Условия работы экскурсии

Экскурсии проводятся в удобное для вас время, с продолжительностью от 8 до 10 часов, в зависимости от выбранного города. Это отличная возможность провести день, исследуя святые места и наслаждаясь живописными пейзажами.

Оплата и дополнительные услуги

Оплата экскурсии осуществляется за группу из 1-8 человек. Если вам потребуется больше времени, вы можете заказать дополнительные часы:

  • Дополнительный час гида — $50;
  • Дополнительный час водителя — $30.

Экскурсии, как правило, проводятся на смешанном транспорте, что позволяет вам комфортно передвигаться между достопримечательностями. Если вы хотите, вы можете вызвать такси, оплата которого осуществляется по счётчику. Примерная стоимость поездки составляет $25 за 6,5 км.

Заключение

Прогулка по священному месту Никко — это не просто экскурсия, это возможность прикоснуться к культуре и истории Японии. Позвольте себе открыть новые горизонты и насладиться уникальными моментами, которые останутся в вашей памяти на долгие годы.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Тосёгу
  • Священный мост Синкё
  • Императорская Вилла
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Проезд на транспорте
  • Входные билеты
  • Дополнительный час гида 1 час: $50
  • Дополнительный час водителя: $30
  • Такси по желанию (примерная стоимость: $25 за 6, 5 км)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Токио
Завершение: Станция Асакуса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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