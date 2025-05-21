Посетите святилище Тосёгу в Никко и откройте для себя величие храма, посвящённого сёгуну Иэясу Токугава, основателю правившего более 250 лет сёгуната. Первоначально задуманный как простой мавзолей, этот комплекс был расширен внуком Иэясу и превратился в впечатляющее архитектурное чудо. Оцените богатую историю и культурное наследие этого уникального японского памятника.

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Описание экскурсии

Прогулка по священному месту Никко

Никко — это удивительное место, где история и природа переплетаются в гармонии. Здесь расположено Синтоистское святилище, которое привлекает множество туристов своим великолепием и духовной атмосферой. Это место идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в культуру Японии и насладиться ее красотой.

Условия работы экскурсии

Экскурсии проводятся в удобное для вас время, с продолжительностью от 8 до 10 часов, в зависимости от выбранного города. Это отличная возможность провести день, исследуя святые места и наслаждаясь живописными пейзажами.

Оплата и дополнительные услуги

Оплата экскурсии осуществляется за группу из 1-8 человек. Если вам потребуется больше времени, вы можете заказать дополнительные часы:

Дополнительный час гида — $50;

Дополнительный час водителя — $30.

Экскурсии, как правило, проводятся на смешанном транспорте, что позволяет вам комфортно передвигаться между достопримечательностями. Если вы хотите, вы можете вызвать такси, оплата которого осуществляется по счётчику. Примерная стоимость поездки составляет $25 за 6,5 км.

Заключение

Прогулка по священному месту Никко — это не просто экскурсия, это возможность прикоснуться к культуре и истории Японии. Позвольте себе открыть новые горизонты и насладиться уникальными моментами, которые останутся в вашей памяти на долгие годы.