Первоначально задуманный как простой мавзолей, этот комплекс был расширен внуком Иэясу и превратился в впечатляющее архитектурное чудо. Оцените богатую историю и культурное наследие этого уникального японского памятника.
Описание экскурсии
Прогулка по священному месту Никко
Никко — это удивительное место, где история и природа переплетаются в гармонии. Здесь расположено Синтоистское святилище, которое привлекает множество туристов своим великолепием и духовной атмосферой. Это место идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в культуру Японии и насладиться ее красотой.
Условия работы экскурсии
Экскурсии проводятся в удобное для вас время, с продолжительностью от 8 до 10 часов, в зависимости от выбранного города. Это отличная возможность провести день, исследуя святые места и наслаждаясь живописными пейзажами.
Оплата и дополнительные услуги
Оплата экскурсии осуществляется за группу из 1-8 человек. Если вам потребуется больше времени, вы можете заказать дополнительные часы:
- Дополнительный час гида — $50;
- Дополнительный час водителя — $30.
Экскурсии, как правило, проводятся на смешанном транспорте, что позволяет вам комфортно передвигаться между достопримечательностями. Если вы хотите, вы можете вызвать такси, оплата которого осуществляется по счётчику. Примерная стоимость поездки составляет $25 за 6,5 км.
Заключение
Прогулка по священному месту Никко — это не просто экскурсия, это возможность прикоснуться к культуре и истории Японии. Позвольте себе открыть новые горизонты и насладиться уникальными моментами, которые останутся в вашей памяти на долгие годы.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Тосёгу
- Священный мост Синкё
- Императорская Вилла
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд на транспорте
- Входные билеты
- Дополнительный час гида 1 час: $50
- Дополнительный час водителя: $30
- Такси по желанию (примерная стоимость: $25 за 6, 5 км)