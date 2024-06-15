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и почувствовать, как жили японцы в разные времена.



Вас ждет знакомство с аутентичными жилищами, перенесенными сюда из различных уголков Японии, включая Нагано, Фукусиму, Канагаву и Кагосиму.



Каждый дом расскажет свою историю о том, как архитектура и интерьер отражали социальное положение его хозяев, а также о том, как менялась повседневная жизнь с течением времени.



Вы сможете заглянуть внутрь этих домов, рассмотреть старинные предметы быта, увидеть хозяйственные постройки и даже узнать о ремеслах, которыми занимались жители.



Экскурсия длится 3 часа, в течение которых вы погрузитесь в удивительный мир японской культуры и традиций. Билеты в музей приобретаются отдельно и не включены в стоимость экскурсии. Не упустите шанс совершить незабываемое путешествие в прошлое и узнать тайны древней Японии