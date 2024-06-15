Представьте себе возможность перенестись на несколько веков назад и окунуться в жизнь древнего Японии.
Эта индивидуальная экскурсия в музей традиционных японских домов в Токио предлагает уникальный шанс не только увидеть, но
Эта индивидуальная экскурсия в музей традиционных японских домов в Токио предлагает уникальный шанс не только увидеть, но
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 3 часа вы:
- Узнаете, как вид и интерьер японского дома зависели от региона и социального положения хозяина
- Рассмотрите внутреннее убранство домов и старинные предметы быта
- Увидите типичные хозяйственные постройки: водяные мельницы, хижины лодочников и туалеты
- Побываете на почтовых станциях и в торговых лавках
- Раскроете, каким хозяйственным инвентарём пользовались жители разных регионов и какими ремёслами занимались
- Выясните, как выглядел несколько веков назад театр кабуки
И многое другое!
Организационные детали
- Можем встретить вас в вашем отеле за доплату. Уточняйте цену в сообщениях
- Билеты в музей не включены в стоимость — 550 йен с человека.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Токио
Провели экскурсии для 69 туристов
Меня зовут Екатерина, я много лет увлекаюсь культурой и традициями Японии. Мне посчастливилось увидеть красоты этой страны от самого северного острова Хоккайдо до южной тропической Окинавы. В настоящее время я живуЗадать вопрос
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