Музей традиционных японских домов в Токио

Погрузитесь в атмосферу старинного Японии, узнайте о традициях и быте японцев в разные эпохи
Представьте себе возможность перенестись на несколько веков назад и окунуться в жизнь древнего Японии.

Эта индивидуальная экскурсия в музей традиционных японских домов в Токио предлагает уникальный шанс не только увидеть, но
читать дальше

и почувствовать, как жили японцы в разные времена.

Вас ждет знакомство с аутентичными жилищами, перенесенными сюда из различных уголков Японии, включая Нагано, Фукусиму, Канагаву и Кагосиму.

Каждый дом расскажет свою историю о том, как архитектура и интерьер отражали социальное положение его хозяев, а также о том, как менялась повседневная жизнь с течением времени.

Вы сможете заглянуть внутрь этих домов, рассмотреть старинные предметы быта, увидеть хозяйственные постройки и даже узнать о ремеслах, которыми занимались жители.

Экскурсия длится 3 часа, в течение которых вы погрузитесь в удивительный мир японской культуры и традиций. Билеты в музей приобретаются отдельно и не включены в стоимость экскурсии. Не упустите шанс совершить незабываемое путешествие в прошлое и узнать тайны древней Японии

Музей традиционных японских домов в Токио
Музей традиционных японских домов в Токио
Музей традиционных японских домов в Токио
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За 3 часа вы:

  • Узнаете, как вид и интерьер японского дома зависели от региона и социального положения хозяина
  • Рассмотрите внутреннее убранство домов и старинные предметы быта
  • Увидите типичные хозяйственные постройки: водяные мельницы, хижины лодочников и туалеты
  • Побываете на почтовых станциях и в торговых лавках
  • Раскроете, каким хозяйственным инвентарём пользовались жители разных регионов и какими ремёслами занимались
  • Выясните, как выглядел несколько веков назад театр кабуки

И многое другое!

Организационные детали

  • Можем встретить вас в вашем отеле за доплату. Уточняйте цену в сообщениях
  • Билеты в музей не включены в стоимость — 550 йен с человека.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Токио

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураНеобычныеМузеиЛетниеНеобычные дома

Похожие экскурсии из Токио

О Токио на языке контрастов
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
Токио на языке контрастов: индивидуальная экскурсия
Познайте Токио: от храма Мейдзи до неонового Кабукичо. Уникальная экскурсия с личным гидом
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Знакомьтесь, Токио: центр, Асакуса и Сибуя в одном маршруте
Приглашаем на экскурсию «Знакомьтесь, Токио» - путешествие по ярким уголкам и историческим местам, полное впечатлений и открытий
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
370 за всё до 8 чел.
Токио-тинейджер
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Токио-тинейджер: путешествие по молодежным районам Токио
Вас ждет незабываемое путешествие по самым ярким районам Токио, где современная культура и традиции сливаются воедино
Начало: На станции «Харадзюку»
13 июня в 14:00
21 июня в 13:00
188 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Токио. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Токио
ХорошоТам