«Не говори „кэкко“ (яп. прекрасно), не побывав в Никко», — так говорят японцы об одном из старейших религиозных центров страны. Вы узнаете, почему сюда веками едут в паломничество. Осмотрите дивный храм из списка ЮНЕСКО, где находится усыпальница великого объединителя Японии. И поймёте, как средневековые события повлияли на современные традиции.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Храм Тосёгу и могила сёгуна Токугава Иэясу

Погуляем по красивому храмовому комплексу. Я расскажу об эпохе воюющих провинций и трёх великих объединителях Японии. Поделюсь историей, как сын Токугава Иэясу построил отцу скромное святилище, а внук превратил его в роскошный храм.

Аллея Будд

Вдоль горной реки тянется тропа, а по обе стороны — каменные изваяния будд. Река здесь течёт не по руслу, а по жёлобу из застывшей лавы.

Водопад Кэгон

Стоя на смотровой площадке у 97-метрового водопада, вы почувствуете мощь природы. Шум воды, прохладные брызги и невероятный вид — лучший финал насыщенного дня.

Вы узнаете:

как разбившаяся португальская лодка повлияла на историю Японии и почему спустя почти 100 лет это привело к изоляции страны

почему монах Сёдо-Сёнин пришёл именно в Никко и основал здесь буддийский храм

кто такой Дзидзьо, какое отношение он имеет к детям и почему покровительствует путникам

Ориентировочный тайминг:

08:30 — выезд из Токио

10:30 — Тосёгу

12:30 — обед

13:30 — Аллея Будд

15:00 — водопад Кэгон

15:40 — возвращение в Токио

Организационные детали

В стоимость включён трансфер на комфортабельном микроавтобусе Toyota Noah. Время в пути — 2–2,5 ч в одну сторону, в зависимости от ситуации на дороге

Детские кресла для детей старше 1,5 лет — по запросу

Возьмите с собой наличные

Отдельно оплачивается: