«Не говори „кэкко“ (яп.
прекрасно), не побывав в Никко», — так говорят японцы об одном из старейших религиозных центров страны. Вы узнаете, почему сюда веками едут в паломничество. Осмотрите дивный храм из списка ЮНЕСКО, где находится усыпальница великого объединителя Японии. И поймёте, как средневековые события повлияли на современные традиции.
Описание экскурсии
Храм Тосёгу и могила сёгуна Токугава Иэясу
Погуляем по красивому храмовому комплексу. Я расскажу об эпохе воюющих провинций и трёх великих объединителях Японии. Поделюсь историей, как сын Токугава Иэясу построил отцу скромное святилище, а внук превратил его в роскошный храм.
Аллея Будд
Вдоль горной реки тянется тропа, а по обе стороны — каменные изваяния будд. Река здесь течёт не по руслу, а по жёлобу из застывшей лавы.
Водопад Кэгон
Стоя на смотровой площадке у 97-метрового водопада, вы почувствуете мощь природы. Шум воды, прохладные брызги и невероятный вид — лучший финал насыщенного дня.
Вы узнаете:
- как разбившаяся португальская лодка повлияла на историю Японии и почему спустя почти 100 лет это привело к изоляции страны
- почему монах Сёдо-Сёнин пришёл именно в Никко и основал здесь буддийский храм
- кто такой Дзидзьо, какое отношение он имеет к детям и почему покровительствует путникам
Ориентировочный тайминг:
- 08:30 — выезд из Токио
- 10:30 — Тосёгу
- 12:30 — обед
- 13:30 — Аллея Будд
- 15:00 — водопад Кэгон
- 15:40 — возвращение в Токио
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном микроавтобусе Toyota Noah. Время в пути — 2–2,5 ч в одну сторону, в зависимости от ситуации на дороге
- Детские кресла для детей старше 1,5 лет — по запросу
- Возьмите с собой наличные
Отдельно оплачивается:
- вход в храм Тосёгу — 1600 иен с человека
- вход на водопад Кэгон — 500 иен с человека
- обед традиционной лапшой соба
Ответы на вопросы
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 47 туристов
Живу в Японии с 2021 года, очень люблю эту страну и не прекращаю ей восхищаться. Хочу поделиться своей любовью и восхищением с гостями! По образованию я историк, люблю рассказывать про
