Вдохновиться японскими традициями и обычаями, надев кимоно или поучаствовав в чайной церемонии.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Погружение в японскую культуру

Откройте для себя уникальные традиции Японии, надев кимоно или приняв участие в чайной церемонии. Это замечательная возможность ощутить атмосферу японской культуры и искусства.

Экскурсия в Музей Сюнкаэн

Во время экскурсии в знаменитом Музее Сюнкаэн вас ждут незабываемые впечатления:

Восхитительные творения мастера бонсай Кунио Кобаяси, который четырежды становился лучшим в своей профессии.

Посещение традиционных чайных комнат, где вы сможете насладиться порошкообразным зеленым чаем — маття.

Возможность примерить нарядное кимоно и устроить атмосферную фотосессию на фоне токонома — ниши в японском жилище.

Прогулка по живописному саду с великолепными примерами искусства бонсай.

Важная информация

Для участия в экскурсии достаточно одного туриста. Встреча проходит в Музее Сюнкаэн, где сотрудники говорят на японском и английском языках. Обратите внимание, что программа осуществляется без сопровождения гида.

Выбор между примеркой кимоно и участием в чайной церемонии остается за вами. Не забудьте заказать экскурсию заранее, за 2-4 дня до ее проведения.