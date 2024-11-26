Вдохновиться японскими традициями и обычаями, надев кимоно или поучаствовав в чайной церемонии.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Описание экскурсии
Погружение в японскую культуру
Откройте для себя уникальные традиции Японии, надев кимоно или приняв участие в чайной церемонии. Это замечательная возможность ощутить атмосферу японской культуры и искусства.
Экскурсия в Музей Сюнкаэн
Во время экскурсии в знаменитом Музее Сюнкаэн вас ждут незабываемые впечатления:
- Восхитительные творения мастера бонсай Кунио Кобаяси, который четырежды становился лучшим в своей профессии.
- Посещение традиционных чайных комнат, где вы сможете насладиться порошкообразным зеленым чаем — маття.
- Возможность примерить нарядное кимоно и устроить атмосферную фотосессию на фоне токонома — ниши в японском жилище.
- Прогулка по живописному саду с великолепными примерами искусства бонсай.
Важная информация
Для участия в экскурсии достаточно одного туриста. Встреча проходит в Музее Сюнкаэн, где сотрудники говорят на японском и английском языках. Обратите внимание, что программа осуществляется без сопровождения гида.
Выбор между примеркой кимоно и участием в чайной церемонии остается за вами. Не забудьте заказать экскурсию заранее, за 2-4 дня до ее проведения.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Территория музея Сюнкаэн
- Чайные комнаты в традиционном стиле
Что включено
- Входные билеты в музей
- Чайная церемония с традиционными японскими сладостями или примерка кимоно
Что не входит в цену
- Трансфер
- Гид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Музей искусства Сюнкаэн
Завершение: Музей искусства бонсай Сюнкаэн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Токио
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