Спутник Т. проводит ещё 3 экскурсии

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Фудзи "Сафари Парк" (сопровождение)

Спутник Т.
Спутник Т. – Гид из Токио
Фудзи "Сафари Парк" (сопровождение)
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $135 за экскурсию

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Фудзи "Сафари Парк" (сопровождение)
Окрестности горы ⛰️ Фудзи (Фуджи, Фудзиямы) известны не только красивыми 🤩 видами на самую высокую гору в Японии. Здесь, у подножия Фудзиямы, находится самый крупный Сафари-парк Центральной Японии.
В отличие от классического зоопарка у вас появится редкая возможность наблюдать за животными, которые будут свободно разгуливать вокруг вас.
Говоря проще, сами вы будете находиться «в клетке» автомобиля или специального автобуса, а животные - наоборот, будут гулять 👣 на свободе.
Сафари-парк состоит из нескольких секций, каждая из которых представляют ту или иную природную зону планеты. Вы увидите большое количество представителей фауны из разных уголков планеты.
Что входит
  • Сопровождение до зоопарка
  • после до отеля. Помощь в покупке билетов.
Что не входит
  • 1. Обеды
  • 2. Транспорт общественный - 1000 JPY на человека
  • 3. Стоимость входного билета: Взрослый - 600йен / Ребенок - 200 йен
  • Клиенты оплачивают транспортные расходы гида, обед гида и входные билеты гида.
Начало и место завершения
🚩 лобби отеля

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Т.
Спутник Т.
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