Спутник Т. проводит ещё 3 экскурсии

Окрестности горы ⛰️ Фудзи (Фуджи, Фудзиямы) известны не только красивыми 🤩 видами на самую высокую гору в Японии. Здесь, у подножия Фудзиямы, находится самый крупный Сафари-парк Центральной Японии.

В отличие от классического зоопарка у вас появится редкая возможность наблюдать за животными, которые будут свободно разгуливать вокруг вас.

Говоря проще, сами вы будете находиться «в клетке» автомобиля или специального автобуса, а животные - наоборот, будут гулять 👣 на свободе.

Сафари-парк состоит из нескольких секций, каждая из которых представляют ту или иную природную зону планеты. Вы увидите большое количество представителей фауны из разных уголков планеты.