Спутник Т. проводит ещё 3 экскурсии

Описание экскурсииОкрестности горы Фудзи (Фуджи, Фудзиямы) известны не только красивыми видами на самую высокую гору в Японии. Здесь, у подножия Фудзиямы, находится самый крупный Сафари-парк Центральной Японии. В отличие от классического зоопарка у вас появится редкая возможность наблюдать за животными, которые будут свободно разгуливать вокруг вас. Говоря проще, сами вы будете находиться «в клетке» автомобиля или специального автобуса, а животные - наоборот, будут гулять на свободе. Сафари-парк состоит из нескольких секций, каждая из которых представляют ту или иную природную зону планеты. Вы увидите большое количество представителей фауны из разных уголков планеты.
Время работы Зоопарка: с 09:30 - 16:30 / Выходной: Вторник
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение до зоопарка, после до отеля. Помощь в покупке билетов.
Что не входит в цену
- 1. Обеды
- 2. Транспорт общественный ~ 80$ на человека за себя и гида
- 3. Стоимость входного билета
- *Клиенты оплачивают транспортные расходы гида, обед гида и входные билеты гида.
Место начала и завершения?
Лобби отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Время работы Зоопарка: с 09:30 - 16:30 / Выходной: Вторник
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии на «Фудзи «Сафари Парк» (сопровождение)»
Индивидуальная
до 7 чел.
Вокруг горы Фудзияма - на машине
Исследовать окрестности самой узнаваемой горы Японии
Начало: У входа вашего отеля
2 сен в 08:00
4 сен в 08:00
от $740 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Зоопарк Zoorasia (сопровождение)
Начало: Лобби отеля
Расписание: Время работы Зоопарка: с 09:30 - 16:30 / Выходной: Вторник
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Групповая
Фудзи, Пять озёр и традиционные деревни - из Токио на английском
Увидеть самые знаменитые пейзажи Японии (билеты включены)
Начало: На станции «Токио»
12 сен в 08:00
31 окт в 08:00
$100 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Фудзи - символ Японии
Погрузитесь в атмосферу Японии, посетив священную гору Фудзи, озеро Кавагучико и аутентичную деревню с японскими деликатесами
22 авг в 10:00
24 авг в 10:00
от $820 за всё до 4 чел.
$350 за экскурсию