Спутник Т. проводит ещё 3 экскурсии

Описание Ответы на вопросы

Japan Ваш гид в Токио Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $350 за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 8 часов 1-7 человек Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Окрестности горы Фудзи (Фуджи, Фудзиямы) известны не только красивыми видами на самую высокую гору в Японии. Здесь, у подножия Фудзиямы, находится самый крупный Сафари-парк Центральной Японии. В отличие от классического зоопарка у вас появится редкая возможность наблюдать за животными, которые будут свободно разгуливать вокруг вас. Говоря проще, сами вы будете находиться «в клетке» автомобиля или специального автобуса, а животные - наоборот, будут гулять на свободе. Сафари-парк состоит из нескольких секций, каждая из которых представляют ту или иную природную зону планеты. Вы увидите большое количество представителей фауны из разных уголков планеты.

Время работы Зоопарка: с 09:30 - 16:30 / Выходной: Вторник Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик