Спутник Т. проводит ещё 3 экскурсии

Зоопарк Zoorasia — один из самых новых и крупных зоопарков в Японии. Зоопарк был создан в 1999 году и быстро набрал популярности среди туристов. Животные обитают в широких вольерах имитируя естественную среды обитания, что редкость для зоопарков в Японии. Зоопарк разделен на семь зон: Азиатский тропический лес 🌳, Субарктические леса, Океания, Центральная Азия, Японская деревня, Джунгли Амазонки и Африканские тропические лес.

Главные животные зоопарка это слоны, белые и черные медведи, Окапи и обезьяны Хобота. На территории парка расположены рестораны, кафе и зоны отдыха для детей. Дом редких азиатских животных Zoorasia приглашает посмотреть на коал, лангуров и вьетнамских фазанов. В зоопарке, который на протяжении августа работает до позднего вечера, представлено семь климатических зон, и даже японская горная деревушка.

В этом зоопарке живут редкие животные, которых содержат только немногие зоопарки мира. Животные сгруппированы по естественным средам их изначального обитания и их территории оформлены натуральными привычными для них растениями и камнями.