Спутник Т. проводит ещё 3 экскурсии

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Зоопарк Zoorasia (сопровождение)

Спутник Т.
Спутник Т. – Гид из Токио
Зоопарк Zoorasia (сопровождение)
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $135 за экскурсию

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Зоопарк Zoorasia (сопровождение)
Зоопарк Zoorasia — один из самых новых и крупных зоопарков в Японии. Зоопарк был создан в 1999 году и быстро набрал популярности среди туристов. Животные обитают в широких вольерах имитируя естественную среды обитания, что редкость для зоопарков в Японии. Зоопарк разделен на семь зон: Азиатский тропический лес 🌳, Субарктические леса, Океания, Центральная Азия, Японская деревня, Джунгли Амазонки и Африканские тропические лес.
Главные животные зоопарка это слоны, белые и черные медведи, Окапи и обезьяны Хобота. На территории парка расположены рестораны, кафе и зоны отдыха для детей. Дом редких азиатских животных Zoorasia приглашает посмотреть на коал, лангуров и вьетнамских фазанов. В зоопарке, который на протяжении августа работает до позднего вечера, представлено семь климатических зон, и даже японская горная деревушка.
В этом зоопарке живут редкие животные, которых содержат только немногие зоопарки мира. Животные сгруппированы по естественным средам их изначального обитания и их территории оформлены натуральными привычными для них растениями и камнями.
Что входит
  • Сопровождение русскоговорящим гидом до парка
  • после из парка до отеля. Помощь в приобретении билетов.
Что не входит
  • 1. Обеды
  • 2. Транспорт общественный - 1000 JPY на человека
  • 3. Входные билеты. Стоимость входного билета: Взрослый - 600йен / Ребенок - 200 йен
  • Клиенты оплачивают транспортные расходы гида, обед гида и входные билеты гида.
Начало и место завершения
🚩 лобби отеля

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Т.
Спутник Т.
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