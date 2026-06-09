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Фудзи, Пять озёр и традиционные деревни - из Токио на английском

Увидеть самые знаменитые пейзажи Японии (билеты включены)
Приглашаем вас в путешествие к главному символу Японии — горе Фудзи.

Вы посетите традиционную деревню с домами в стиле гассё-дзукури, прогуляетесь по живописным паркам у озера Кавагути, увидите кристально чистые пруды Осина Хаккай и знаменитую пагоду в парке Аракураяма Сэнгэн. В разные сезоны полюбуетесь сакурой, осенними красками или заснеженной вершиной.
Фудзи, Пять озёр и традиционные деревни - из Токио на английском
Фудзи, Пять озёр и традиционные деревни - из Токио на английском
Фудзи, Пять озёр и традиционные деревни - из Токио на английском

Описание экскурсии

8:00–8:30 — сбор группы и отправление из Токио

10:10–11:10 — деревня Сайко Ияси-но-Сато Нэнба. Вы посетите традиционную японскую деревню с восстановленными домами в стиле гассё-дзукури. Познакомитесь с ремёслами региона, заглянете в местные мастерские и сувенирные лавки. И насладитесь атмосферой старой Японии

11:30–12:10 — парк Оиси у озера Кавагути. Одна из лучших смотровых площадок на гору Фудзи, откуда открывается прекрасный вид на живописное озеро, сезонные цветы и знаменитые панорамы с отражением Фудзи в воде

13:30–14:30 — Осина Хаккай. Небольшая деревня с восемью прудами, наполненными кристально чистой талой водой с Фудзи

14:50–16:00 — парк Аракураяма Сэнгэн. Здесь находится одна из самых известных панорам Японии — пятиэтажная пагода на фоне горы Фудзи. В разные сезоны парк красив благодаря цветущей сакуре, осенним клёнам или заснеженным пейзажам

16:00 — возвращение в Токио к Синдзюку

Во время переездов на автобусе гид или гид-водитель расскажет об основных достопримечательностях по пути, подскажет, как провести свободное время на прогулке.

Организационные детали

  • Входные билеты включены в стоимость
  • Обед не входит, по желанию
  • Чаевые гиду и/или водителю — на ваше усмотрение
  • С вами будет англоязычный гид (для группы более 18 чел.) или гид-водитель из нашей команды

ежедневно в 08:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции «Токио»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Киэ Китагава
Киэ Китагава — Организатор в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы являемся лицензированным туристическим агентством и принимающей компанией в Японии. Организуем индивидуальные экскурсии, трансферы из аэропортов и аренду лицензированного транспорта с профессиональными гидами.

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