Приглашаем вас в путешествие к главному символу Японии — горе Фудзи. Вы посетите традиционную деревню с домами в стиле гассё-дзукури, прогуляетесь по живописным паркам у озера Кавагути, увидите кристально чистые пруды Осина Хаккай и знаменитую пагоду в парке Аракураяма Сэнгэн. В разные сезоны полюбуетесь сакурой, осенними красками или заснеженной вершиной.

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Описание экскурсии

8:00–8:30 — сбор группы и отправление из Токио

10:10–11:10 — деревня Сайко Ияси-но-Сато Нэнба. Вы посетите традиционную японскую деревню с восстановленными домами в стиле гассё-дзукури. Познакомитесь с ремёслами региона, заглянете в местные мастерские и сувенирные лавки. И насладитесь атмосферой старой Японии

11:30–12:10 — парк Оиси у озера Кавагути. Одна из лучших смотровых площадок на гору Фудзи, откуда открывается прекрасный вид на живописное озеро, сезонные цветы и знаменитые панорамы с отражением Фудзи в воде

13:30–14:30 — Осина Хаккай. Небольшая деревня с восемью прудами, наполненными кристально чистой талой водой с Фудзи

14:50–16:00 — парк Аракураяма Сэнгэн. Здесь находится одна из самых известных панорам Японии — пятиэтажная пагода на фоне горы Фудзи. В разные сезоны парк красив благодаря цветущей сакуре, осенним клёнам или заснеженным пейзажам

16:00 — возвращение в Токио к Синдзюку

Во время переездов на автобусе гид или гид-водитель расскажет об основных достопримечательностях по пути, подскажет, как провести свободное время на прогулке.

Организационные детали