Индивидуальная
до 6 чел.
Токио глазами студента двух культур
Что общего и различного у Японии и России? Я прожил в них много лет и готов поделиться наблюдениями
5 янв в 15:00
6 янв в 18:00
$230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
О Токио на языке контрастов
Познайте Токио: от храма Мейдзи до неонового Кабукичо. Уникальная экскурсия с личным гидом
Начало: У ресепшена вашего отеля
12 янв в 09:00
14 янв в 09:00
$273 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Это Токио
Понять и полюбить Токио в его многогранности
Начало: Обычно в вашем отеле
Завтра в 11:30
2 янв в 09:00
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное о северном Токио за 3 часа
Открыть новую грань Токио в переплетении старых улочек, на кладбище Янака и в святилище Тосёгу
Начало: По договоренности
12 янв в 09:00
14 янв в 09:00
$164 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
По Токио - на электровелосипеде
Посетить основные достопримечательности японской столицы на велоэкскурсии
Начало: В районе станции «Токио»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
12 янв в 10:00
14 янв в 10:00
$99 за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в кимоно
Почувствуйте себя частью японской культуры, выбрав кимоно и пройдясь по живописным местам Асакусы
Начало: на станции Асакуса
2 янв в 09:00
3 янв в 09:30
$285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в восточном Токио за 3 часа
Познакомьтесь с восточным Токио за 3 часа: от храма Сэнсо-дзи до Акихабары. Узнайте о культуре и истории города, почувствуйте его уникальную атмосферу
Начало: По договоренности
12 янв в 09:00
14 янв в 09:00
$179 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Погрузитесь в эпоху самураев с экскурсией в Камакуру. От храмов до бамбуковых садов, история оживает
Начало: По договоренности
12 янв в 09:00
14 янв в 09:00
$290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Вокруг горы Фудзияма - на машине
Исследовать окрестности самой узнаваемой горы Японии
Начало: У входа вашего отеля
12 янв в 08:00
14 янв в 08:00
$699 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Познакомьтесь с Токио через его символы: от исторических дворцов до современных островов. Уникальные истории и вкусы ждут вас в этом путешествии
Начало: У станции Мариноучи
12 янв в 09:00
14 янв в 09:00
$273 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с южным Токио
Проведите день в увлекательном путешествии по ярким и запоминающимся местам южной части Токио
Начало: По договоренности
12 янв в 09:00
14 янв в 09:00
$164 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Токио в центр города или обратно
Путешествие в Токио начинается с комфортного трансфера. Водитель встретит вас в аэропорту и доставит в центр города, чтобы вы могли расслабиться
Начало: У выхода из аэропорта
3 янв в 00:00
4 янв в 00:00
$196 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шопингом
Приглашаем на экскурсию по Кагуразаке: уникальное сочетание традиций и современности с ланчем кайсэки и шопингом
21 мар в 11:30
от $330 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Погрузитесь в традиции Японии на чайной плантации в Сизуоке. Узнайте секреты сбора зеленого чая и насладитесь видами на гору Фудзияма
Начало: Один из четырёх вокзалов Ценирального Токио (Tokyo...
21 мар в 08:00
$550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Гурманы на Гинзе
Узнать что, когда и почему едят японцы - и получить шанс продегустировать местные специалитеты
21 мар в 12:30
2 июн в 12:30
$285 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Токио: от священного леса до неоновых фантазий
Заглянуть в три мира Японии: духовный, творческий и урбанистический
Начало: У станции метро Harajuku
2 янв в 09:30
3 янв в 09:00
$250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Район Янесен - уголок Старого Токио
Исследовать колоритный квартал с традиционной японской атмосферой
Завтра в 11:30
2 янв в 11:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Район Асакуса: сердце Старого города и лучшие виды на Skytree
Ритуалы, архитектура, уединённые переулки и атмосферные пейзажи «внутреннего» Токио
Начало: У главных ворот Каминаримон в Асакусе
2 янв в 09:30
3 янв в 09:00
$230 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Винтажный Токио
Путешествие по Коендзи и Китидзёдзи раскроет перед вами атмосферу старого Токио. Откройте для себя винтажные рынки и старинные бары
Сегодня в 18:30
Завтра в 12:00
$180 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер между аэропортом Нарита (NRT) и отелями в центре Токио
Безопасно и с комфортом добраться из аэропорта в город или обратно
2 янв в 14:00
3 янв в 08:00
$217 за всё до 6 чел.
Чудесный день у Фудзи с Аэлитой! По дороге узнали массу интересного о Японии — на все вопросы получали подробные и
Очень приятный,молодой человек провел нам интересную экскурсию по Токио! Мы прилетели впервые! И навсегда запомним это прекрасное время. А еще у нас есть классные фотки,которые Райхан для нас сделал. Спасибо!!
Аэлита прекрасный гид! Нам есть с чем сравнить. Очень тактичная, рассказывает интересно, супер чистая машина и отдельное наблюдение, какой то очень приятный и спокойный голос, который прям хочется слушать)) Спасибо за потрясающе проведанную экскурсию
Хочу оставить тёплые слова благодарности Райхану за невероятную прогулку по Токио.
Это был день, наполненный атмосферой и душевным комфортом города.
Мэйдзи-дзингу впечатлил
Пролистываю в памяти свою поездку по Японии и одно из ярких воспоминаний была эта экскурсия. Как-то вспоминаю ее с таким
Прекрасная вводная экскурсия! Роман быстро адаптируется под требуемые интересы, умеет лавировать между вопросами, которые пачками сыплются, пока гуляешь по Токио.
Невероятно приятный, позитивный и интересный гид. Не грузила лишней информацией. Соглашалась на все наши капризы. Отвечала на наши многочисленные вопросы и была очень отзывчива, помогла дополнительно с нашим дальнейшим времяпребыванием. Огромное ей за все спасибо!
Это была наша четвёртая экскурсия с Аэлитой) мы уже знали, что будут интересный рассказ и локации)😍 мы отправились к Рёгоку
Это была наша третья экскурсия с Аэлитой. За первые две Аэлита научила нас разбираться в транспортной системе Токио, помогла составить
Это была наша вторая экскурсия с Аэлитой, поэтому мы были уверены что всё пройдёт замечательно) так и было)
Аэлита опять пришла
