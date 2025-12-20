читать дальше

теплом, будто я прочувствовала не туристические места, а сердце Японии, ее настроение, ее душу! Мне удалось замедлиться, во время омовения и загадывания желания я вообще улетела в космос и неожиданно для себя загадала желание, которое всегда боялась озвучить. Произошла какая-то магия!

Тут уже в комментариях писали что их впечатлило, я повторяться не буду,присоединяюсь. Но скажу то, что никто не указал, но мы потом долго еще обсуждали и были в восторге от этого эскпириенса- Райхан дал нам карточки с японским и МЫ САМИ РАЗГОВАРИВАЛИ И ДЕЛАЛИ ЗАКАЗ НА ЯПОНСКОМ!!!! 😳😍😍😍 в общем это было такое соприкосновение с культурой Японии и с его жителями, что после этого я всегда использовала его карточки и коммуницировала с японцами☺️ и начала учить японский 🤪 ну и уже планирую следующий приезд, теперь хочу с Райханом в тур по барам🤣🤪🤪🤪 уже представляю как это будет смешно и весело 🫶🏻🤣 а, забыла! Он еще как-то офигенно фоткает и у меня появились атмосферные фото🥰