Для иностранцев – экскурсии в Токио

Найдено 20 экскурсий в категории «Для иностранцев» в Токио на русском языке, цены от $99. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Пешая
4 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Что общего и различного у Японии и России? Я прожил в них много лет и готов поделиться наблюдениями
5 янв в 15:00
6 янв в 18:00
$230 за всё до 6 чел.
Пешая
7 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Познайте Токио: от храма Мейдзи до неонового Кабукичо. Уникальная экскурсия с личным гидом
Начало: У ресепшена вашего отеля
12 янв в 09:00
14 янв в 09:00
$273 за всё до 5 чел.
На машине
3.5 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять и полюбить Токио в его многогранности
Начало: Обычно в вашем отеле
Завтра в 11:30
2 янв в 09:00
$385 за всё до 4 чел.
Пешая
3.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Открыть новую грань Токио в переплетении старых улочек, на кладбище Янака и в святилище Тосёгу
Начало: По договоренности
12 янв в 09:00
14 янв в 09:00
$164 за всё до 4 чел.
На велосипеде
3 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Посетить основные достопримечательности японской столицы на велоэкскурсии
Начало: В районе станции «Токио»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
12 янв в 10:00
14 янв в 10:00
$99 за человека
Пешая
2 часа
40 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Почувствуйте себя частью японской культуры, выбрав кимоно и пройдясь по живописным местам Асакусы
Начало: на станции Асакуса
2 янв в 09:00
3 янв в 09:30
$285 за всё до 4 чел.
Пешая
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Познакомьтесь с восточным Токио за 3 часа: от храма Сэнсо-дзи до Акихабары. Узнайте о культуре и истории города, почувствуйте его уникальную атмосферу
Начало: По договоренности
12 янв в 09:00
14 янв в 09:00
$179 за всё до 4 чел.
Пешая
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в эпоху самураев с экскурсией в Камакуру. От храмов до бамбуковых садов, история оживает
Начало: По договоренности
12 янв в 09:00
14 янв в 09:00
$290 за всё до 4 чел.
На машине
9 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Исследовать окрестности самой узнаваемой горы Японии
Начало: У входа вашего отеля
12 янв в 08:00
14 янв в 08:00
$699 за всё до 7 чел.
Пешая
7 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Познакомьтесь с Токио через его символы: от исторических дворцов до современных островов. Уникальные истории и вкусы ждут вас в этом путешествии
Начало: У станции Мариноучи
12 янв в 09:00
14 янв в 09:00
$273 за всё до 5 чел.
Пешая
3.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Проведите день в увлекательном путешествии по ярким и запоминающимся местам южной части Токио
Начало: По договоренности
12 янв в 09:00
14 янв в 09:00
$164 за всё до 4 чел.
На машине
1 час
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Токио начинается с комфортного трансфера. Водитель встретит вас в аэропорту и доставит в центр города, чтобы вы могли расслабиться
Начало: У выхода из аэропорта
3 янв в 00:00
4 янв в 00:00
$196 за всё до 3 чел.
Пешая
3.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Приглашаем на экскурсию по Кагуразаке: уникальное сочетание традиций и современности с ланчем кайсэки и шопингом
21 мар в 11:30
от $330 за всё до 3 чел.
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Погрузитесь в традиции Японии на чайной плантации в Сизуоке. Узнайте секреты сбора зеленого чая и насладитесь видами на гору Фудзияма
Начало: Один из четырёх вокзалов Ценирального Токио (Tokyo...
21 мар в 08:00
$550 за всё до 3 чел.
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать что, когда и почему едят японцы - и получить шанс продегустировать местные специалитеты
21 мар в 12:30
2 июн в 12:30
$285 за всё до 3 чел.
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Заглянуть в три мира Японии: духовный, творческий и урбанистический
Начало: У станции метро Harajuku
2 янв в 09:30
3 янв в 09:00
$250 за всё до 8 чел.
Пешая
5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Исследовать колоритный квартал с традиционной японской атмосферой
Завтра в 11:30
2 янв в 11:00
€300 за всё до 5 чел.
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Ритуалы, архитектура, уединённые переулки и атмосферные пейзажи «внутреннего» Токио
Начало: У главных ворот Каминаримон в Асакусе
2 янв в 09:30
3 янв в 09:00
$230 за всё до 8 чел.
Пешая
4 часа
Индивидуальная
Путешествие по Коендзи и Китидзёдзи раскроет перед вами атмосферу старого Токио. Откройте для себя винтажные рынки и старинные бары
Сегодня в 18:30
Завтра в 12:00
$180 за человека
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Безопасно и с комфортом добраться из аэропорта в город или обратно
2 янв в 14:00
3 янв в 08:00
$217 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • с
    семен
    20 декабря 2025
    Вокруг горы Фудзияма - на машине
    Чудесный день у Фудзи с Аэлитой! По дороге узнали массу интересного о Японии — на все вопросы получали подробные и
    читать дальше

    живые ответы. Маршрут лёгкий и очень красивый. А Фудзи просто завораживает своей мощью и красотой. Очень рекомендую — с Аэлитой комфортно, спокойно и познавательно.

  • А
    Аня
    9 декабря 2025
    Токио: от священного леса до неоновых фантазий
    Очень приятный,молодой человек провел нам интересную экскурсию по Токио! Мы прилетели впервые! И навсегда запомним это прекрасное время. А еще у нас есть классные фотки,которые Райхан для нас сделал. Спасибо!!
  • Ю
    Юлия
    6 декабря 2025
    Вокруг горы Фудзияма - на машине
    Аэлита прекрасный гид! Нам есть с чем сравнить. Очень тактичная, рассказывает интересно, супер чистая машина и отдельное наблюдение, какой то очень приятный и спокойный голос, который прям хочется слушать)) Спасибо за потрясающе проведанную экскурсию
  • И
    Ирина
    6 декабря 2025
    Токио: от священного леса до неоновых фантазий
    Хочу оставить тёплые слова благодарности Райхану за невероятную прогулку по Токио.
    Это был день, наполненный атмосферой и душевным комфортом города.
    Мэйдзи-дзингу впечатлил
    читать дальше

    с первых минут - мощь и спокойствие храма словно накрывают мягкой волной. История о том, как жители со всей Японии присылали сюда деревья, придала этому месту особую глубину - и благодаря Райхану я увидела не просто красивый лес, а традицию, наполненную смыслом.
    Потом прошлись по Харадзюку - яркому, творческому, шумному. Райхан показал, где рождаются модные тренды и где подростки превращают идеи в стиль. И даже уличные сладости оказались целой культурой. Ну а история с Хачико мало кого оставит равнодушными. Обсудили реальную историю и вспомнили несколько версий фильмов, посвященных этому событию. Ну и Райхан поделился информацией, что у этой истории всё-таки есть счастливый конец 🤗
    Спасибо Райхану за атмосферу, заботу и искренний интерес к тому, чтобы прогулка стала особенной. Почувствовала атмосферу города на полную. Рекомендую брать экскурсию в первые дни приезда.

    Хочу оставить тёплые слова благодарности Райхану за невероятную прогулку по Токио
  • Е
    Екатерина
    2 декабря 2025
    Токио: от священного леса до неоновых фантазий
    Пролистываю в памяти свою поездку по Японии и одно из ярких воспоминаний была эта экскурсия. Как-то вспоминаю ее с таким
    читать дальше

    теплом, будто я прочувствовала не туристические места, а сердце Японии, ее настроение, ее душу! Мне удалось замедлиться, во время омовения и загадывания желания я вообще улетела в космос и неожиданно для себя загадала желание, которое всегда боялась озвучить. Произошла какая-то магия!
    Тут уже в комментариях писали что их впечатлило, я повторяться не буду,присоединяюсь. Но скажу то, что никто не указал, но мы потом долго еще обсуждали и были в восторге от этого эскпириенса- Райхан дал нам карточки с японским и МЫ САМИ РАЗГОВАРИВАЛИ И ДЕЛАЛИ ЗАКАЗ НА ЯПОНСКОМ!!!! 😳😍😍😍 в общем это было такое соприкосновение с культурой Японии и с его жителями, что после этого я всегда использовала его карточки и коммуницировала с японцами☺️ и начала учить японский 🤪 ну и уже планирую следующий приезд, теперь хочу с Райханом в тур по барам🤣🤪🤪🤪 уже представляю как это будет смешно и весело 🫶🏻🤣 а, забыла! Он еще как-то офигенно фоткает и у меня появились атмосферные фото🥰

  • С
    Серафима
    1 декабря 2025
    Токио глазами студента двух культур
    Прекрасная вводная экскурсия! Роман быстро адаптируется под требуемые интересы, умеет лавировать между вопросами, которые пачками сыплются, пока гуляешь по Токио.
    читать дальше

    Не торопит, объясняет важные базовые моменты по Японии, чтобы сориентироваться в городе, понять японцев и страну. Помог разобраться в метро за пару минут, купить билеты в музей, найти место, где поесть вечером. Такой умница! Мы остались очень довольны! Спасибо!

  • Б
    Борис
    1 декабря 2025
    Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
    Невероятно приятный, позитивный и интересный гид. Не грузила лишней информацией. Соглашалась на все наши капризы. Отвечала на наши многочисленные вопросы и была очень отзывчива, помогла дополнительно с нашим дальнейшим времяпребыванием. Огромное ей за все спасибо!
  • И
    Ирина
    30 ноября 2025
    Главное о северном Токио за 3 часа
    Это была наша четвёртая экскурсия с Аэлитой) мы уже знали, что будут интересный рассказ и локации)😍 мы отправились к Рёгоку
    читать дальше

    Сумо Холлу и поговорили про борцов сумо. Потом приняли участие в церемонии в храме Фукагава Фудо-до
    (там горел настоящий огонь, и можно было передать свою сумку для того, чтобы её поднесли к этому огню).
    Далее мы дошли до улицы Каппабаси, где продаётся всё, связанное с посудой.
    Прошлись по району Асакусы и посетили Храм Сэнсо-дзи (самый старый буддийским храм на территории Токио).
    Аэлита рассказала нам, что ещё можно самостоятельно посетить до конца дня, что мы с удовольствием и сделали. Хотим сказать гиду большое спасибо 💞

  • И
    Ирина
    30 ноября 2025
    Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
    Это была наша третья экскурсия с Аэлитой. За первые две Аэлита научила нас разбираться в транспортной системе Токио, помогла составить
    читать дальше

    маршрут, и в Камакуру мы решили ехать самостоятельно и встречаться уже на месте.
    Мы посетили храм Хококудзи, где Аэлита организовала нам возможность выпить матчу и полюбоваться бамбуковым садом. Потом мы посетили место захоронения первого японского сёгуна Минамото-но Ёритомо, основателя сёгуната Камакура и святилище Хатиман-гу.
    Мы прогулялись по улицам города, Аэлита подсказывала нам, где можно купить сувениры и что-то вкусное). На старинном поезде мы доехали до Храма Котоку-ин и посмотрели на огромную статую Будды (и даже зашли внутрь статуи). Прошлись до храма Кэнтё-дзи, где расположена статуя богини милосердия Каннон и статуя Дзидзо, и завершили экскурсию на побережье. Аэлита очень интересно рассказывала про каждую локацию, и, конечно, про историю Камакуры) хотим сказать ей большое спасибо)💕 и рекомендуем эту экскурсию) 😍

  • И
    Ирина
    30 ноября 2025
    О Токио на языке контрастов
    Это была наша вторая экскурсия с Аэлитой, поэтому мы были уверены что всё пройдёт замечательно) так и было)
    Аэлита опять пришла
    читать дальше

    к нам в отель, и мы пешком (а мы очень любим ходить пешком) пошли в сады Императорского дворца, потом поехали к памятнику Хатико и перекрёстку Сибуя, поднялись на смотровую площадку и посмотрели на перекрёсток сверху, потом отправились в Meiji Jingu, посетили смотровую площадку Tokyo Metropolitan Government Building (Tochō) и прогулялись по району Кабукичо.
    Нам очень понравилась экскурсия и рассказ гида😍. Аэлита очень чутко прислушивалась к нашим пожеланиям относительно маршрута, помогла нам с небольшими покупками в магазине по пути. Мы хотим сказать большое спасибо 💕

