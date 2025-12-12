Индивидуальная
до 6 чел.
Токио в вашем ритме
Уникальная возможность исследовать Токио в собственном темпе. Выбирайте маршруты и достопримечательности по своему вкусу
6 янв в 09:00
7 янв в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Токио сквозь века
Отправиться через эпоху Эдо в 21 век, увидеть Храм первого сёгуна и надгробие последнего
Начало: В парке Уэно
9 янв в 14:00
10 янв в 10:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное о северном Токио за 3 часа
Открыть новую грань Токио в переплетении старых улочек, на кладбище Янака и в святилище Тосёгу
Начало: По договоренности
12 янв в 09:00
14 янв в 09:00
$164 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны вечернего Токио
Исследуйте Синдзюку, где вечерние огни и древние ритуалы создают уникальную атмосферу. Погрузитесь в мир, который никогда не спит
Завтра в 15:00
5 янв в 15:00
$249 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в кимоно
Почувствуйте себя частью японской культуры, выбрав кимоно и пройдясь по живописным местам Асакусы
Начало: на станции Асакуса
2 янв в 09:00
3 янв в 09:30
$285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Токио за один день
Погрузитесь в атмосферу Токио: от древних храмов Асакусы до шикарного Гиндзы с личным гидом
5 янв в 10:00
8 янв в 10:00
$450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Токио в центр города или обратно
Путешествие в Токио начинается с комфортного трансфера. Водитель встретит вас в аэропорту и доставит в центр города, чтобы вы могли расслабиться
Начало: У выхода из аэропорта
3 янв в 00:00
4 янв в 00:00
$196 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Токийскому нижнему городу
Синтоистские святилища, аутентичные ресторанчики и погружение в повседневную жизнь Токио
Начало: Отель путешественников, Токио
5 янв в 08:00
7 янв в 08:00
$260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шопингом
Приглашаем на экскурсию по Кагуразаке: уникальное сочетание традиций и современности с ланчем кайсэки и шопингом
21 мар в 11:30
от $330 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по пригороду Токио
Погрузитесь в жизнь пригорода Токио: храмы, традиционные лавки и расслабление в горячем источнике
21 мар в 09:30
$380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Секретные места делового Токио
Погрузитесь в мир делового Токио, где небоскрёбы и уютные уголки гармонично сочетаются. Узнайте о планах реконструкции и загадайте желание в храме
Начало: Станция метро TORANOMON HILLS
4 мар в 10:00
18 мар в 10:00
от $300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Район Янесен - уголок Старого Токио
Исследовать колоритный квартал с традиционной японской атмосферой
Завтра в 11:30
2 янв в 11:00
€300 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
«Тихий час» в старом Токио
Погрузиться в атмосферу и жизнь древнего города - без банальных фактов, суеты и потока людей
Начало: У метро «Асакуса»
Расписание: во вторник в 19:30
13 янв в 19:30
21 янв в 16:00
$88 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Сибамата и Гинза Янака - уютная жизнь и эстетика токийского пригорода
Погрузитесь в атмосферу старого Токио, где сохранились традиции и спокойствие. Узнайте о японской поэзии и философии в уникальных местах
3 янв в 11:00
4 янв в 11:00
$257 за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
О Токио на языке контрастов. Групповая экскурсия
Погрузитесь в жизнь Токио: от небоскрёбов до неоновых улиц. Узнайте о менталитете японцев и истории города в групповой экскурсии
Начало: станция Shinjuku
Расписание: в четверг в 10:30
15 янв в 10:30
22 янв в 10:30
$71 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
3 часа в Токио
Насладитесь прогулкой по Токио, исследуя Гинзу, Одайбу, Сибую и Синдзюку. Узнайте, как город дышит и меняется, за 3 часа без суеты и спешки
Начало: У метро Nijubashimae
8 янв в 09:00
13 янв в 09:00
$150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерние районы Токио
Путешествие по вечерним районам Токио: Гиндза, Сибуя, Голден Гай и Кабукичо. Откройте для себя уникальную атмосферу города, который никогда не спит
Начало: На перекрёстке Сибуя
8 янв в 16:00
13 янв в 16:00
$300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛеонид12 декабря 2025Отличная экскурсия по не стандартному маршруту в Токио!
Всем рекомендую!
- ММария10 декабря 2025Ксения прекрасный собеседник и рассказчик! Создается впечатление, будто ты разговариваешь с другом, а не с гидом) экскурсия интересная, по красочным местам, логично организована. Советую для проведения интересного вечера в чудесном Токио!
- ЮЮлия8 декабря 2025Первый наш день в Токио мы провели в компании Ирины!
Очень культурный и грамотный гид, слаженная речь и отличное знание истории.
- ЕЕлена1 декабря 2025Это была незабываемая вечерняя экскурсия по Токио! Мы начали в 15 часов и через 1,5 часа стемнело. Мы слушали Марину
- ССергей1 декабря 2025Однозначно могу порекомендовать эту экскурсию, чтобы познакомиться с городом.
- ИИрина30 ноября 2025Это была наша четвёртая экскурсия с Аэлитой) мы уже знали, что будут интересный рассказ и локации)😍 мы отправились к Рёгоку
- ЕЕвгений22 ноября 2025Ирина - один из лучших гидов, что я встречал! Встретила меня прямо в лобби отеля, показала все самые крутые места
- ЮЮлия14 ноября 2025Спасибо вам огромное, туристам очень понравилась экскурсия!
Экскурсовод Ассоль провела целый день с туристами много интересного рассказала и показала!!!!!! Отлично!
- ММарина11 ноября 2025Ирина замечательный экскурсовод, знающий и легкий в общении. Экскурсия хорошо выстроена, охватывает много тем и локаций. Искренне всем советую воспользоваться услугами этого экскурсовода.
- ИИрина10 ноября 2025Екатерина -замечательный человек, добрая, отзывчивая. Помогла нам пройти по маршруту, отвела в супер баню. Коммуникабельная, общительная) 👍 но это просто хорошее сопровождение)!!! Для гида нужна хорошая, грамотная речь, интересный, содержательный рассказ))).
