читать дальше

про период Эдо, увидели буддийский и синтоистский храмы, гуляли в той части города, где дома прямо рядом с городским кладбищем, прошлись по старинному району и увидели совершенно другой Токио. Марина рассказывает много интересных деталей, было очень ценно узнать то, что хотели про Эдо, разобраться в этом. Если бы не Марина, мы никогда бы не увидели такого необычного Токио! Она делится своими впечатлениями, даёт рекомендации, помогла нам заказать еду и сориентироваться в метро. Просто бесценно! Мы очень довольны прогулкой!