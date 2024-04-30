Эта экскурсия - способ познакомиться с Токио «не поверхностно» и упорядочить впечатления от динамичной столицы.
Ценные и стильные объекты на нашем пути и рассказы о них позволят вам не только взглянуть на Токио изнутри, но и понять схему его внутренних связей. Чем притягивают эти места самих токийцев? Насколько они важны и популярны? Отправляемся за ответами
Ценные и стильные объекты на нашем пути и рассказы о них позволят вам не только взглянуть на Токио изнутри, но и понять схему его внутренних связей. Чем притягивают эти места самих токийцев? Насколько они важны и популярны? Отправляемся за ответами
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Локации моего маршрута подобраны так, чтобы вы смогли взглянуть на город глазами токийца: понять и важность, и эстетику, и бытовую значимость каждого объекта.
- Буддийский комплекс Дзодзёдзи — духовная «крепость» основателя столицы и историческая сокровищница Японии.
- Сад нерожденных потомков: рассмотрим воспроизведённые детали известного святилища в Киото со статуями Дзидзо.
- Каменная лестница Успеха, которая идеально вписывается в ландшафт Токио и служит местом перезагрузки в рутине будней для местных жителей и служащих ближайших офисных зданий.
- Токийская телебашня — символ возвышенности городского характера. Уникальный фон для фото и киносъемок.
- Проспект Хибия — одновременно бытовой и развлекательный атрибут инфраструктуры города. Неспешная прогулка пройдёт мимо ряда значимых городских объектов.
Во время прогулки я помогу вам связать увиденное с другими местами Токио, чтобы ваши визуальные флешбеки превратились в осознанные впечатления о Японии. Кроме того:
- вы подчеркнёте значимость религиозной географии в столице, разберётесь в некоторых религиозных атрибутах и социальных правилах, отражающих характер Токио
- сделаете «переоценку» японских ценностей, узнаете о демографической политике и новейших планах трансформации города
- раскроете причины древнего переноса столицы из Киото в Токио
- поймёте, почему старейшие упоминания именуют Токийский регион не иначе, как Акватория Великого Множества Островов
Кому подойдёт экскурсия
Неутомительный маршрут, мои знания и наблюдения особенно придутся по душе тем, кто любит географию и историческую симметрию событий. А также тем, кто любит ощущение свободы пространства внутри шумных городов.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anastasia — ваш гид в Токио
Провёл экскурсии для 124 туристов
10 лет занимаюсь организацией и планированием туристических маршрутов по Японии. Постоянно исследую культуру и традиции страны. Участвую в составлении экскурсионных планов для японских туристов. Искренне ценю каждого русскоговорящего гостя. С нетерпением жду встречи с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Ботагоз
30 апр 2024
Спасибо гиду Анастасии за интересную и полезную прогулку по приятным местам, причём не заюзаных и красивых.
K
Katia
30 мар 2024
Анастасия замечательно рассказала историю/ обычаи и про жизнь Японии. Показала и сводила в интересные места, так же дала много полезных советов:) рекомендуем!
А
Александра
26 мар 2024
Очень довольны экскурсией. Анастасия познакомила нас с новым Токио будущего. Мы посетили буддийский комплекс Дзодзеди, каменную лестницу успехов. Расстались на проспекте Хибия. Мы получили ответы на все наши вопросы. Анастасия скорректировала наши дальнейшие маршруты. Дала советы по передвижению на транспорте. Большое спасибо!
В
Виктория
13 мар 2024
От сердец четверых:) благодарю за великолепную экскурсию. Было увлекательно. Выдающиеся японские персонажи нам теперь близки и понятны. Мы в восхищении от того, какой гармоничный рассказ вы подготовили для нас. Так понятно и обоснованно, это большого труда стоит! Спасибо, Анастасия! Тыщю и один комментарий вам!
До новой встречи!
До новой встречи!
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