Эта экскурсия - способ познакомиться с Токио «не поверхностно» и упорядочить впечатления от динамичной столицы. Ценные и стильные объекты на нашем пути и рассказы о них позволят вам не только взглянуть на Токио изнутри, но и понять схему его внутренних связей. Чем притягивают эти места самих токийцев? Насколько они важны и популярны? Отправляемся за ответами

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Локации моего маршрута подобраны так, чтобы вы смогли взглянуть на город глазами токийца: понять и важность, и эстетику, и бытовую значимость каждого объекта.

Буддийский комплекс Дзодзёдзи — духовная «крепость» основателя столицы и историческая сокровищница Японии.

— духовная «крепость» основателя столицы и историческая сокровищница Японии. Сад нерожденных потомков : рассмотрим воспроизведённые детали известного святилища в Киото со статуями Дзидзо.

: рассмотрим воспроизведённые детали известного святилища в Киото со статуями Дзидзо. Каменная лестница Успеха , которая идеально вписывается в ландшафт Токио и служит местом перезагрузки в рутине будней для местных жителей и служащих ближайших офисных зданий.

, которая идеально вписывается в ландшафт Токио и служит местом перезагрузки в рутине будней для местных жителей и служащих ближайших офисных зданий. Токийская телебашня — символ возвышенности городского характера. Уникальный фон для фото и киносъемок.

— символ возвышенности городского характера. Уникальный фон для фото и киносъемок. Проспект Хибия — одновременно бытовой и развлекательный атрибут инфраструктуры города. Неспешная прогулка пройдёт мимо ряда значимых городских объектов.

Во время прогулки я помогу вам связать увиденное с другими местами Токио, чтобы ваши визуальные флешбеки превратились в осознанные впечатления о Японии. Кроме того:

вы подчеркнёте значимость религиозной географии в столице, разберётесь в некоторых религиозных атрибутах и социальных правилах, отражающих характер Токио

сделаете «переоценку» японских ценностей, узнаете о демографической политике и новейших планах трансформации города

раскроете причины древнего переноса столицы из Киото в Токио

поймёте, почему старейшие упоминания именуют Токийский регион не иначе, как Акватория Великого Множества Островов

Кому подойдёт экскурсия

Неутомительный маршрут, мои знания и наблюдения особенно придутся по душе тем, кто любит географию и историческую симметрию событий. А также тем, кто любит ощущение свободы пространства внутри шумных городов.