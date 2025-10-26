Вы увидите знаменитую пагоду Чурейто с видом на Фудзи, посетите озеро Кавагути, входящее в наследие ЮНЕСКО, и погрузитесь в легенды деревни Осино.
Канатная дорога на гору Кати-Кати подарит панорамные виды, а традиционные блюда добавят вкуса вашему путешествию. Это возможность увидеть Японию с новой стороны и насладиться ее природной красотой
5 причин купить эту экскурсию
- 🗻 Виды на Фудзи
- 🌊 Озеро Кавагути
- 🐉 Легенды Осино
- 🚡 Канатная дорога
- 🍣 Традиционные блюда
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Пагода Чурейто
- Озеро Кавагути
- Восемь родников деревни Осино
- Гора Кати-Кати
Описание экскурсии
Пагода Чурейто — знаменитый вид на гору Фудзи. Это место часто публикуют в туристических статьях, открытках и путеводителях как символ страны.
Озеро Кавагути. Вы посетите самое большое из Пяти озёр Фудзи, входящих в список природного наследия ЮНЕСКО. Здесь красиво в любое время года: зимой проходит фестиваль ледяных скульптур, осенью вспыхивают кленовые аллеи, весной цветёт сакура, а летом — лаванда.
Восемь родников деревни Осино. По легенде здесь обитают великие драконы! Вы попробуете разглядеть их в глубинах пруда и понаблюдаете за рыбами. А я расскажу вам, что скрывают глубокие воды и зачем сюда приезжают паломники.
Гора Кати-Кати. На канатной дороге с панорамными кабинками мы поднимемся на гору Тэндзё (или Кати-Кати). Вы насладитесь чудесным видом на Фудзи и по желанию попробуете традиционные блюда в лавках на вершине горы. А также узнаете легенду этого места.
Примерный тайминг экскурсии:
- Дорога из Токио до пагоды Чурейто — 2 часа
- Переезды по маршруту — около 20 минут
- Время в каждой локации — от 1 часа до 1,5 часов
- Дорога от Кати-Кати до Токио — около 2–3 часов
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Estima или Toyota Hiace (в зависимости от количества человек)
- Дополнительно оплачивается: канатная дорога — $15–20, обед — по желанию
- По вашему запросу мы можем изменить маршрут — подробности уточняйте
Ездили на Фудзи с потрясающим экскурсоводом Маше — и это было одно из самых ярких впечатлений всей поездки в Японию! На Фудзи было по-настоящему
Поделились музыкальными вкусами, послушали популярную музыку в Японии
Александр наколдовал нам прекрасную погоду, и мы сократили время для фотографий на фоне Фудзи!
Попробовали вкусное местное вино и покатались на лодке.
Александр ответил нам на все вопросы и учел наши пожелания)
Спасибо за великолепный день! Транспорт удобен.
Очень выручила нас в одной жизненной ситуации🫣. Обещаю, вернемся, обязательно встретимся:)))
Показал нам самые лучшие локации, самые интересные места, подстраивался под наши желания! Не нагружая лишней информацией! Очень милый,