Весна и осень идеально подходят для посещения Фудзи. В это время года вы сможете насладиться цветением сакуры и яркими осенними красками, что добавит вашему путешествию особую атмосферу.

Эта индивидуальная экскурсия предлагает путешествие к знаковым местам Японии. Вы увидите знаменитую пагоду Чурейто с видом на Фудзи, посетите озеро Кавагути, входящее в наследие ЮНЕСКО, и погрузитесь в легенды деревни Осино. Канатная дорога на гору Кати-Кати подарит панорамные виды, а традиционные блюда добавят вкуса вашему путешествию. Это возможность увидеть Японию с новой стороны и насладиться ее природной красотой

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

за 1–5 человек или $130 за человека, если вас больше

от $770 за 1–5 человек или $130 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Пагода Чурейто — знаменитый вид на гору Фудзи. Это место часто публикуют в туристических статьях, открытках и путеводителях как символ страны.

Озеро Кавагути. Вы посетите самое большое из Пяти озёр Фудзи, входящих в список природного наследия ЮНЕСКО. Здесь красиво в любое время года: зимой проходит фестиваль ледяных скульптур, осенью вспыхивают кленовые аллеи, весной цветёт сакура, а летом — лаванда.

Восемь родников деревни Осино. По легенде здесь обитают великие драконы! Вы попробуете разглядеть их в глубинах пруда и понаблюдаете за рыбами. А я расскажу вам, что скрывают глубокие воды и зачем сюда приезжают паломники.

Гора Кати-Кати. На канатной дороге с панорамными кабинками мы поднимемся на гору Тэндзё (или Кати-Кати). Вы насладитесь чудесным видом на Фудзи и по желанию попробуете традиционные блюда в лавках на вершине горы. А также узнаете легенду этого места.

Примерный тайминг экскурсии:

Дорога из Токио до пагоды Чурейто — 2 часа

Переезды по маршруту — около 20 минут

Время в каждой локации — от 1 часа до 1,5 часов

Дорога от Кати-Кати до Токио — около 2–3 часов

Организационные детали