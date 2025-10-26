Мои заказы

У подножья Фудзиямы (из Токио)

Откройте для себя величие Фудзи, насладитесь видами и погрузитесь в легенды Японии. Идеально для любителей природы и культурных открытий
Эта индивидуальная экскурсия предлагает путешествие к знаковым местам Японии.

Вы увидите знаменитую пагоду Чурейто с видом на Фудзи, посетите озеро Кавагути, входящее в наследие ЮНЕСКО, и погрузитесь в легенды деревни Осино.

Канатная дорога на гору Кати-Кати подарит панорамные виды, а традиционные блюда добавят вкуса вашему путешествию. Это возможность увидеть Японию с новой стороны и насладиться ее природной красотой
5
53 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗻 Виды на Фудзи
  • 🌊 Озеро Кавагути
  • 🐉 Легенды Осино
  • 🚡 Канатная дорога
  • 🍣 Традиционные блюда

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Весна и осень идеально подходят для посещения Фудзи. В это время года вы сможете насладиться цветением сакуры и яркими осенними красками, что добавит вашему путешествию особую атмосферу.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
У подножья Фудзиямы (из Токио)© Александр
У подножья Фудзиямы (из Токио)© Александр
У подножья Фудзиямы (из Токио)© Александр

Что можно увидеть

  • Пагода Чурейто
  • Озеро Кавагути
  • Восемь родников деревни Осино
  • Гора Кати-Кати

Описание экскурсии

Пагода Чурейто — знаменитый вид на гору Фудзи. Это место часто публикуют в туристических статьях, открытках и путеводителях как символ страны.

Озеро Кавагути. Вы посетите самое большое из Пяти озёр Фудзи, входящих в список природного наследия ЮНЕСКО. Здесь красиво в любое время года: зимой проходит фестиваль ледяных скульптур, осенью вспыхивают кленовые аллеи, весной цветёт сакура, а летом — лаванда.

Восемь родников деревни Осино. По легенде здесь обитают великие драконы! Вы попробуете разглядеть их в глубинах пруда и понаблюдаете за рыбами. А я расскажу вам, что скрывают глубокие воды и зачем сюда приезжают паломники.

Гора Кати-Кати. На канатной дороге с панорамными кабинками мы поднимемся на гору Тэндзё (или Кати-Кати). Вы насладитесь чудесным видом на Фудзи и по желанию попробуете традиционные блюда в лавках на вершине горы. А также узнаете легенду этого места.

Примерный тайминг экскурсии:

  • Дорога из Токио до пагоды Чурейто — 2 часа
  • Переезды по маршруту — около 20 минут
  • Время в каждой локации — от 1 часа до 1,5 часов
  • Дорога от Кати-Кати до Токио — около 2–3 часов

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Estima или Toyota Hiace (в зависимости от количества человек)
  • Дополнительно оплачивается: канатная дорога — $15–20, обед — по желанию
  • По вашему запросу мы можем изменить маршрут — подробности уточняйте

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Токио
Провёл экскурсии для 595 туристов
Живу в Японии с 2019 года. Знаю много красивых интересных мест, которыми готов поделиться с вами! Расскажу вам о быте и жизни в стране. Имею свой парк автомобилей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

У подножья Фудзиямы (из Токио) (Юлия)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Юлия)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Юлия)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Юлия)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Юлия)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Мария)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Мария)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Мария)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Мария)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Мария)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Мария)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Мария)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Мария)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Сергей)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Кристина)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Кристина)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Кристина)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Кристина)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Кристина)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Кристина)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Кристина)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Кристина)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Анна)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Анна)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Анна)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Анна)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Ксения)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Ксения)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Ксения)У подножья Фудзиямы (из Токио) (Ксения)
Е
Елена
26 окт 2025
Мы посетили эту экскурсию вместе с гидом Александром 8.10. Это было профессионально, качественно, интересно. Фудзи мы увидели во всей красе,самые лучшие впечатления остались у каждого участника экскурсии.Рекомендую эту экскурсию к посещению, Александру благодарность от всей наши мини группы.
Дата посещения: 8 октября 2025
Алиса
Алиса
18 ноя 2025
Вот вариант классного, живого отзыва для Трипстера:

---

Ездили на Фудзи с потрясающим экскурсоводом Маше — и это было одно из самых ярких впечатлений всей поездки в Японию! На Фудзи было по-настоящему
читать дальше

волшебно: солнечно, тихо, почти никого вокруг, и казалось, что Фудзи-сан действительно принял нас.

Маша рассказала невероятно много интересного о японской культуре, традициях и о том, как устроена повседневная жизнь местных жителей. Экскурсия получилась нестандартной, атмосферной и очень душевной — совершенно не похожей на типовой тур.

Мы остались в полном восторге и уже планируем новое путешествие в Японию. Очень рекомендую всем, кто хочет увидеть Фудзи по-особенному и узнать страну чуть глубже.

О
Ольга
16 ноя 2025
Добрый день! Экскурсия очень понравилась, гид Александр на всех этапах продемонстрировал профессионализм, внимание и заботу о туристах. Отличная программа, интересные рассказы об осматриваемых объектах, и просто прекрасный человеческий подход! Всем рекомендуем!
Ю
Юлия
12 ноя 2025
Спасибо большое Александру за такую интересную поездку!
Поделились музыкальными вкусами, послушали популярную музыку в Японии
Александр наколдовал нам прекрасную погоду, и мы сократили время для фотографий на фоне Фудзи!

Попробовали вкусное местное вино и покатались на лодке.

Александр ответил нам на все вопросы и учел наши пожелания)
Спасибо большое Александру за такую интересную поездку!Спасибо большое Александру за такую интересную поездку!Спасибо большое Александру за такую интересную поездку!Спасибо большое Александру за такую интересную поездку!Спасибо большое Александру за такую интересную поездку!
Мария
Мария
11 ноя 2025
Шикарная экскурсия! Огромное спасибо гиду! Фудзияма весь день была видна, правда верхушечка закрывалась облаками периодически, но после 15:00 гора открылась полностью, небо очистилось от всех облаков. Наверно, со всех сторон
читать дальше

увидели Фудзи-сан. Покатались на кораблике, поднялись на фуникулёре, съездили к озёрам, которые бьют из недр горы и фильтруются 50-80 лет, набрали омолаживаюшей воды. Получили невероятные эмоции, миллион фотографий и видео, узнали много о вулкане, Токио и в целом о жизни в Японии. Одним словом, рекомендую путешествовать по Токио и его окрестностям с Александром.

Шикарная экскурсия! Огромное спасибо гиду! Фудзияма весь день была видна, правда верхушечка закрывалась облаками периодически, ноШикарная экскурсия! Огромное спасибо гиду! Фудзияма весь день была видна, правда верхушечка закрывалась облаками периодически, ноШикарная экскурсия! Огромное спасибо гиду! Фудзияма весь день была видна, правда верхушечка закрывалась облаками периодически, ноШикарная экскурсия! Огромное спасибо гиду! Фудзияма весь день была видна, правда верхушечка закрывалась облаками периодически, ноШикарная экскурсия! Огромное спасибо гиду! Фудзияма весь день была видна, правда верхушечка закрывалась облаками периодически, ноШикарная экскурсия! Огромное спасибо гиду! Фудзияма весь день была видна, правда верхушечка закрывалась облаками периодически, ноШикарная экскурсия! Огромное спасибо гиду! Фудзияма весь день была видна, правда верхушечка закрывалась облаками периодически, ноШикарная экскурсия! Огромное спасибо гиду! Фудзияма весь день была видна, правда верхушечка закрывалась облаками периодически, но
Татьяна
Татьяна
3 ноя 2025
Несмотря на погоду (дождь, туман) все было отлично, мы побывали во всех запланированных локациях, и после того, как гора нигде не показалась, Александр отвез нас выше облаков, и мы все-таки увидели Фудзияму. Это маленькое путешествие прошло легко и интересно, Александр, спасибо!
А
Александра
31 окт 2025
Очень понравился день, проведённый с Александром! Отличная программа, учитывающая наши интересы и физические возможности; чуткий подход ко всем членам семьи - все получили от экскурсии то, что хотели. Несмотря на уверенно дождливый прогноз погоды на день экскурсии, после некоторого ожидания у пагоды Фудзи нам показалась:-) Мы в восторге!
С
Сергей
23 окт 2025
Александр очень дружелюбен, внимателен и знает материал на отлично!
Спасибо за великолепный день! Транспорт удобен.
Александр очень дружелюбен, внимателен и знает материал на отлично!
Кристина
Кристина
18 окт 2025
Александр - замечательный человек и хороший собеседник. Огромное спасибо, за то, что провезли нас по таким красивым локациям, за интересную беседу о Японии и за все рекомендации! Мы попросили Александра
читать дальше

внести изменения в программу, так как нам нужны были совсем другие места, и нужно было остановится в другом городе (Фудзиёсиде). Александр подстроился под нас, учел все пожелания и довёз нас до отеля! Машина была хорошей и комфортабельной! Однозначно рекомендую!

Александр - замечательный человек и хороший собеседник. Огромное спасибо, за то, что провезли нас по такимАлександр - замечательный человек и хороший собеседник. Огромное спасибо, за то, что провезли нас по такимАлександр - замечательный человек и хороший собеседник. Огромное спасибо, за то, что провезли нас по такимАлександр - замечательный человек и хороший собеседник. Огромное спасибо, за то, что провезли нас по такимАлександр - замечательный человек и хороший собеседник. Огромное спасибо, за то, что провезли нас по таким
Д
Дейч
15 окт 2025
Спасибо Маше за прекрасную поездку. Мы отлично провели время, послушали много интересного и весело поболтали! От души рекомендуем!
К
Кристина
14 окт 2025
Отличная экскурсия, все супер, все понравилось, гид позаботился изменил дату чтобы фудзи мы увидели полностью открытой, это было потрясающее путешествие, все было легко и интересно, от насыщенного Токио мы так замедлились и перезагрузились. Александр рассказал нам легенды, вкусно поели, пироги были божественные.
Отличная экскурсия, все супер, все понравилось, гид позаботился изменил дату чтобы фудзи мы увидели полностью открытой,Отличная экскурсия, все супер, все понравилось, гид позаботился изменил дату чтобы фудзи мы увидели полностью открытой,Отличная экскурсия, все супер, все понравилось, гид позаботился изменил дату чтобы фудзи мы увидели полностью открытой,
Алина
Алина
7 окт 2025
Большое спасибо Александру! Пунктуально, все по маршруту и даже больше (заехали в лес самоубийц, Хотя даже не планировали!), прокатились на лодке по озеру, все отлично организовано и очень комфортно! Удобный автомобиль, классный маршрут и миллион ценных советов и рекомендаций от Александра, за что что огромное спасибо! Даже помог заказать витамины через озон (за эт отдельная благодарность!) Рекомендую!
А
Андрей
6 окт 2025
Спасибо Александру, все было выполнено, как договаривались, Александр был во время!
Анна
Анна
27 сен 2025
Лучшая поездка, не утомительно, информативно, безумно красивые локации, Маша просто 🫶 лучшая👌
Очень выручила нас в одной жизненной ситуации🫣. Обещаю, вернемся, обязательно встретимся:)))
Лучшая поездка, не утомительно, информативно, безумно красивые локации, Маша просто 🫶 лучшая👌Лучшая поездка, не утомительно, информативно, безумно красивые локации, Маша просто 🫶 лучшая👌Лучшая поездка, не утомительно, информативно, безумно красивые локации, Маша просто 🫶 лучшая👌Лучшая поездка, не утомительно, информативно, безумно красивые локации, Маша просто 🫶 лучшая👌
К
Ксения
19 сен 2025
Это было незабываемое путешествие, Александр - прекрасный гид, очень воспитанный, тактичный, образованный, заботливый!
Показал нам самые лучшие локации, самые интересные места, подстраивался под наши желания! Не нагружая лишней информацией! Очень милый,
читать дальше

доброжелательный и приветливый! Учитывал все потребности взрослых и детей! Забрал из отеля и привез обратно, несмотря на то, что мы превысили время экскурсии! После экскурсии консультировал по всем вопросам!
Александр, спасибо Вас еще раз большое, если вернемся в Японию, то обязательно с вами!

Это было незабываемое путешествие, Александр - прекрасный гид, очень воспитанный, тактичный, образованный, заботливый!Это было незабываемое путешествие, Александр - прекрасный гид, очень воспитанный, тактичный, образованный, заботливый!Это было незабываемое путешествие, Александр - прекрасный гид, очень воспитанный, тактичный, образованный, заботливый!Это было незабываемое путешествие, Александр - прекрасный гид, очень воспитанный, тактичный, образованный, заботливый!

Входит в следующие категории Токио

Похожие экскурсии из Токио

Токио сквозь века: от древних стен до современных башен
Пешая
5.5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио: древность и современность
Токио - город контрастов, где прошлое и будущее идут рука об руку. Откройте для себя его историю и современность на уникальной экскурсии
Начало: В районе станции метро Ginza
22 ноя в 10:30
23 ноя в 10:30
$335 за всё до 6 чел.
Токио за четыре часа
Пешая
4 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Токио за четыре часа
Узнайте, как Токио стал столицей Японии, и насладитесь уникальными видами, путешествуя по городу на общественном транспорте
Начало: У вашего отеля
2 дек в 08:00
3 дек в 08:00
$260 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по знаковым местам яркого Токио
Пешая
6 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по знаковым местам яркого Токио
Узнать Токио - старинный и ультрасовременный, удивительный и своеобразный
Начало: На станции Гиндза
29 ноя в 11:00
30 ноя в 11:00
$345 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Токио. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Токио